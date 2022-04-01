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Новини Війна
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Плату за комунальні послуги, які надає Харків, з 24 лютого і до кінця війни буде списано, - Терехов

терехов

У жителів міста Харкова не братимуть гроші за комунальні послуги до кінця війни.

Про це повідомила Харківська міська рада, інформує Цензор.НЕТ.

Міський голова Ігор Терехов повідомив, що жителям спишуть нараховані суми за комунальні послуги від 24 лютого і до кінця війни.

"Ми сьогодні ініціювали питання, щоб люди, які залишилися у Харкові, які перебувають в умовах воєнних дій, вони справжні герої і, звісно, сьогодні сплачувати за комунальні послуги вони не будуть", - сказав Терехов.

У пресслужбі Харківської міськради уточнили, що плату не братимуть за послуги, які надає місто - гаряча та холодна вода, опалення, квартплата, вивіз сміття.

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За словами Терехова, у Харкові зруйновано 1337 житлових будинків.

"Ми бачимо, що постійно ведуться обстріли, по житловим кварталам, житловим мікрорайонам, нашій інфраструктурі", сказав мер.

Автор: 

Харків (5565) комунальні послуги (569) Терехов Ігор (311)


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Правильно !!! Я считаю беня и гудок обязаны обнулить все платежи с 24 и до окончания войны всем кто не сбежал !!!
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01.04.2022 19:53 Відповісти
Місто майже не працює, гроші не надходять. Мабуть, робітникам комунальних служб зарплатню платити не треба. Да і електрика, газ та вода у нас вже безкоштовні. "Круто" терехов віджигає...
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01.04.2022 20:02 Відповісти
Горячая вода? Да ладно?
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01.04.2022 20:03 Відповісти
Те, кто не уехал и раньше не платили
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01.04.2022 20:03 Відповісти
Я думаю, кто-то на 1-е апреля неудачную шутку запостил.
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01.04.2022 20:28 Відповісти
А в інших містах?
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01.04.2022 22:18 Відповісти
 
 