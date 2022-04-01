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Данілов про вибух у Бєлгороді: Україна тут ні до чого, але таке може бути по всій території РФ

бєлгород

Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував вибух в російському Бєлгороді та заявив, що Україна до цього не причетна.

Про це він заявив в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Те, що в них відбулося вранці... Коли на території Бєлгородської народної республіки стався вибух на нафтобазі. Вони зараз чомусь кажуть, що це зробили ми. Насправді, за нашою інформацією, це зовсім не відповідає дійсності. Ми це не коментуємо. Вони мають розуміти, що це може бути по всій території РФ. Ми до них не приходили. Ми не йшли до них з війною. 

Коли на сьогоднішній день пан Пєско́в чи Пє́сков, як його, оця людина з вусами, каже, що це не сприяє перемовинам. А сприяє перемовинам, коли вони вбивають наших дітей, жінок? Це якісь хворі люди. Я взагалі не розумію, як із ними про щось можна домовлятися, якщо вони під час перемовин не дають можливості піти забрати дітей, зробити евакуаційні коридори. І брешуть на весь світ, що вони нібито тут нічим не займаються, окрім як знищують якихось нацистів", - наголосив Данілов.

Також читайте: Міноборони про вибухи на нафтобазі в Бєлгороді: не підтверджуємо та не спростовуємо причетність України

Автор: 

Данілов Олексій (1259) росія (64946) Бєлгород (503)


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Топ коментарі
+53
Короче -настамнет.
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01.04.2022 20:14
+33
"в нас нема ядерної зброї, але при потребі ми її застосуємо"
Голда Меїр?
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01.04.2022 20:16
+31
Белгородская народная республика - это зачёт!
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01.04.2022 20:23
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Короче -настамнет.
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01.04.2022 20:14 Відповісти
Ну чому нет- нема. Практично.
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01.04.2022 20:15 Відповісти
А в якому радіусі немає?
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01.04.2022 20:24 Відповісти
В радіусі на пів-діаметра кулі. Земної кулі. Чи іншої...
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01.04.2022 20:35 Відповісти
Ну може зовсiв трошки...
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01.04.2022 20:27 Відповісти
Це війна. Москалі є в Україні, Українці мють бути на раші.

Сльози на очах від справжнього героїзму наших пілотів! Сьогодні в 5.50 ранку два украінських бойових гелікоптери Мі-24, які вилетіли з України до російського Бєлгорода над надмалих висотах, непомітно для російськоі протиповітряної оборони, ударом некерованими ракетами знищили стратегічно важливу нафтобазу, яка розташована у самому місті Бєлгород. Наразі горить 8 баків, в яких знаходиться 16 тисяч кубометрів пального. Російська протиповітряна оборона виявилась неспроможною навіть помітити наші гелікоптери, які успішно повернулись на базу після виконаного завдання. Це вже другий удар по району Бєлгорода - два дні тому Збройні сили знищили склад *********** неподалік від міста.

Російське Міноборони та особисто Путін багато разів заявляли про повне знищення української авіаціі, аж виявилось, що українська авіація громить росіян прямо у великому місті, обласному центрі, через який проходить логістика Західного округу ЗС РФ.
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01.04.2022 20:26 Відповісти
Ні, то кацапонацисти ******** расєйські мирні об'єкти.
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01.04.2022 20:31 Відповісти
У москалей все однобоко.Им все можно,а Украине ничего нельзя. За что 3/14здюлей и получают.
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01.04.2022 20:34 Відповісти
Не було ніяких вертольотів! Це все постановочні зйомки,фейкові відео! Просто нєхєр куріть при розливі пального.
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01.04.2022 20:40 Відповісти
Що ти фантазуєш! Це їхні пілоти наркомани самі себе ******** а кажуть що наші !
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01.04.2022 20:50 Відповісти
Нас там нєт, но ето может проізойті на терріторіі каждой народной рєспублікі коториє пока входят в состав рашкі. Нас там нєту, слава Украінє!
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01.04.2022 22:31 Відповісти
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01.04.2022 20:15 Відповісти
Пан Піськін...
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01.04.2022 20:16 Відповісти
"в нас нема ядерної зброї, але при потребі ми її застосуємо"
Голда Меїр?
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01.04.2022 20:16 Відповісти
ага, проти власних солдатів

СМИ со ссылкой на Военно-медицинскую службу РФ сообщают о смерти первого российского военного от лучевой болезни.

Всего 26 человек госпитализировано и 73 в тяжелом состоянии отправлены в госпитали для лечения. https://t.me/charter97_org/68720

Наскільки небезпечні окупанти, які виїхали опромінені з ЧАЕС - https://www.youtube.com/watch?v=FmBzREcftuA&t=328s&ab_channel=24%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
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01.04.2022 20:28 Відповісти
Намарадьорили себе метостаз орки кацапские.
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01.04.2022 20:32 Відповісти
Похоже, это были те самые "опыты над русскими людьми", которыми рашкопропаганда пугала своих длбо..ов.
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01.04.2022 20:48 Відповісти
Саме так, але ми цього не казали.
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01.04.2022 22:33 Відповісти
та і не чув ніхто...
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01.04.2022 22:35 Відповісти
По всей педороссии это хорошо.
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01.04.2022 20:17 Відповісти
браво
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01.04.2022 20:17 Відповісти
я же говорил - это молния попала в их презервуары. Даже видео есть.
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01.04.2022 20:17 Відповісти
"На відео видно - це не Мі-24": чому ЗСУ не могли бомбардувати нафтобазу у Бєлгороді - https://www.youtube.com/watch?v=V3v6hupn4Y0&t=228s&ab_channel=24%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
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01.04.2022 20:38 Відповісти
та ваще-то похер. Пока они не голодные, и не заняты поиском съедобных кореньев - найдут сто поводов воевать.
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01.04.2022 20:44 Відповісти
тобто, їбанути може будь-де, але ми ніпірічьом...
а ****, чим доведеш?
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01.04.2022 20:17 Відповісти
клас!
у гру ІХ ТАМ НЄТ можна грати вдвох
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01.04.2022 20:18 Відповісти
выничегонедокажите!!!!!!!
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01.04.2022 20:18 Відповісти
Дивимся шиКАРНЕ вiдео на цю тему:
https://www.youtube.com/watch?v=yFbNDpYSRwg
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01.04.2022 20:19 Відповісти
ШИК!
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01.04.2022 20:50 Відповісти
напомнился анекдот.
- мсье у вас есть черные презервативы?
- а вам зачем?
- умер мой друг и я хочу нанести визит вдове.
- как это тонко мсье.
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01.04.2022 20:19 Відповісти
ну так он правильно сказал - нас там нет... но такое может случиться по всей мокшанщине... сначала приграничье, потом подальше, потом поглубже, потом еще глыбшей...
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01.04.2022 20:19 Відповісти
Воронеж напрягся😁
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01.04.2022 20:19 Відповісти
І Ростов і мацква
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01.04.2022 20:22 Відповісти
Пишуть, у мацкві горить промзона. Перед цим там, начебто, бачили Степана Андрійовича Бандеру.

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01.04.2022 21:17 Відповісти
А, ось посилання,- https://twitter.com/iponomarev/status/1509857734455406592
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01.04.2022 21:18 Відповісти
Україна тут ні до чого.
Але при потребі можем повторить.
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01.04.2022 20:21 Відповісти
А почему Украина должна оправдыватся перед этими ублюдками? Можеет мы, а может не мы,идите нх., орки.
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01.04.2022 20:22 Відповісти
И где же вы увидели оправдания?
Кроме тонкого троллинга я лично ничего не увидел
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01.04.2022 20:43 Відповісти
Белгородская народная республика - это зачёт!
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01.04.2022 20:23 Відповісти
Це українське місто.
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01.04.2022 20:24 Відповісти
Название точно не из украинских слов состоит.
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01.04.2022 20:49 Відповісти
Город - давньоруська назва середньовічного укріплення або поселення, огородженого муром. У той час слово було близьким за значенням до слів за́мок, фортеця, поліс, бург. За походженням це слово пов'язане з прасл. *gordъ («огороджене місце», «огорожа») і вважається спорідненим з лит. gardas («сад»), лат. hortus («сад»), прагерм. *gardaz («огорожа», «двір», «сад») і гот. gards («двір»): всі вони виводяться з пра-і.є. *ghordhos < *gher- («огороджувати»)[1]. Східнослов'янською повноголосною формою є «город» (дав.-рус. городъ), південнослов'янською неповноголосною - «град» (староцерк.-слов. градъ), звідси елемент «-город», «-град» у багатьох слов'янських назвах міст.
Слово застаріле. Я сам з міста Городок і такі міста є майже в кожній області на територію України - Русі. Це слово має таке ж відношення то московії, як і православ'я.
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01.04.2022 21:38 Відповісти
А в ******** українській мові слово "город" - це не велика земельна ділянка, призначена для вирощування сількогосподарських культур
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01.04.2022 21:44 Відповісти
В нас і авіації нема.

Так що ...може американці?
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01.04.2022 20:23 Відповісти
ні не ми.
може Боря с туманної Британії?
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01.04.2022 20:26 Відповісти
Хороший варіант )
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01.04.2022 20:40 Відповісти
Марсіянці. 🚀💥🔥
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01.04.2022 20:30 Відповісти
We ain't there
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01.04.2022 20:32 Відповісти
Вам навіть можна сказати - ну, ми і що ?
І нічого вам не буде
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01.04.2022 20:40 Відповісти
by the way they said on news that whether this strike was done by Ukrainian forces is not confirmed.
with the hint that russians could do that themselves like a provocation and use it as an excuse for further attacks on Ukraine.
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01.04.2022 20:47 Відповісти
No, doesn't look like ruzzke style. They would've hit civilians. This is clearly a military target.
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01.04.2022 20:49 Відповісти
"They would've hit civilians" - good point.
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01.04.2022 20:51 Відповісти
Та то Зінка ! Зуб даю !!!
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01.04.2022 20:34 Відповісти
Скільки шороху навели- а це ми ще ж і не починали.
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01.04.2022 20:24 Відповісти
больше цинизма, кацапам это нравится.
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01.04.2022 20:24 Відповісти
хороший тост
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01.04.2022 20:25 Відповісти
Кто еще из непричастных не попиарился на взрыве нефтебазы?
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01.04.2022 20:27 Відповісти
Я!
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01.04.2022 20:55 Відповісти
Отлично! Настамнема. Нас нема по всей территории вашей страны-помойки, поэтому то, шо случилось в Белгороде, может случиться в любой точке.
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01.04.2022 20:28 Відповісти
Вообще исторически Белгород всегда был частью Украины и не ясно, как он оказался в составе рашки...
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01.04.2022 20:28 Відповісти
Шось нагадало, Голда Меїр якось сказала: у нас немає ядерної зброї, але якщо потрібно ми її застосуємо... 😁
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01.04.2022 20:28 Відповісти
Нас. там нет. мы. там были! надо повторить !
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01.04.2022 20:30 Відповісти
То свідомі бєлгородці-екологи знищували шкідливе для довкілля пальне за допомогою придбаних в найближчому воєнторзі гелікоптерів - виключно гуманітарна операція на користь природи самої ж Московії )
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01.04.2022 20:30 Відповісти
Какие у лаптестана доказательства, что это были именно украинские вертолеты?
Вертолет Ми-24 состоит на вооружении у многих стран мира.
Возможно это были военно воздушные силы Чада, возможно Эфиопии, а возможно Южного Судана.
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01.04.2022 20:35 Відповісти
та які сили? в воєнторзі купив хтось і бавиться.
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01.04.2022 20:49 Відповісти
)))
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01.04.2022 20:36 Відповісти
на территории Белгородской народной республики !!!
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01.04.2022 20:36 Відповісти
Песков за день до вторжения говорил что это учения и мы никогда не нападем на Украину
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01.04.2022 20:38 Відповісти
Ну , а як "Палка з двох кінців завжди"
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01.04.2022 20:43 Відповісти
Громадянин Данілов забув нагадати що Білгород то є українське місто загарбане москвою року 1919. тому має бути звільнене разом з Донецьком, Луганськом, Богучаром, Таганрогом, Озовом тощо.
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01.04.2022 20:49 Відповісти
"Настамнет" и никогда не было.

А ГСМ может бабахнуть везде, такова его природа.
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01.04.2022 20:59 Відповісти
Данилов тролляка... "на території Бєлгородської народної республіки"... Кстати, пролистывал с утра рашенские каналы, - там мнение по поводу принадлежности вертолётов 50/50. Взорванные в рашке дома и рязанский сахар многие помнят. У некоторых есть мнение, что базу и склад боеприпасов хлопнули свои, родные "воздушно-космические" для поднятия гневу народного и оправдания последующей мобилизации на фронт борьбы с фашистской гидрой в Киеве.
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01.04.2022 21:22 Відповісти
я думав бабахне-А ВОНО ЯК ІБАНЕ!!
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01.04.2022 21:28 Відповісти
Переплутал с Воронэжем
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01.04.2022 21:44 Відповісти
Нас там не было, но вы там готовьтесь.
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01.04.2022 22:22 Відповісти
Росіяни спалили свою нафтобазу для того, щоб мотивувати більше гарматного м'яса воювати проти України,

оскільки деякі їхні солдати навіть у перехопленні СБУ їхніх переговорів телефоном з контактами з Росії говорили, що

"якби Україна напала на Росію, то я би стіною став, я б воював... а так нас сюди загнали і ми загарбники"...

Там цілі БТГр відмовляються їхати в Україну воювати. А тим більше ті, рештки яких вивели з Київської та Чернігівської областей - багатьох з них тепер навряд зможуть знову загнати в Україну. Тож путінська банда намагається придумати їм мотивацію. Знову обман.
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02.04.2022 00:12 Відповісти
Горіла база, палала...
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02.04.2022 00:57 Відповісти
нужно чтобы запылали их города от калининграда до анадыря!
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02.04.2022 13:48 Відповісти
 
 