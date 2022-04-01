Данілов про вибух у Бєлгороді: Україна тут ні до чого, але таке може бути по всій території РФ
Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував вибух в російському Бєлгороді та заявив, що Україна до цього не причетна.
Про це він заявив в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.
"Те, що в них відбулося вранці... Коли на території Бєлгородської народної республіки стався вибух на нафтобазі. Вони зараз чомусь кажуть, що це зробили ми. Насправді, за нашою інформацією, це зовсім не відповідає дійсності. Ми це не коментуємо. Вони мають розуміти, що це може бути по всій території РФ. Ми до них не приходили. Ми не йшли до них з війною.
Коли на сьогоднішній день пан Пєско́в чи Пє́сков, як його, оця людина з вусами, каже, що це не сприяє перемовинам. А сприяє перемовинам, коли вони вбивають наших дітей, жінок? Це якісь хворі люди. Я взагалі не розумію, як із ними про щось можна домовлятися, якщо вони під час перемовин не дають можливості піти забрати дітей, зробити евакуаційні коридори. І брешуть на весь світ, що вони нібито тут нічим не займаються, окрім як знищують якихось нацистів", - наголосив Данілов.
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Сльози на очах від справжнього героїзму наших пілотів! Сьогодні в 5.50 ранку два украінських бойових гелікоптери Мі-24, які вилетіли з України до російського Бєлгорода над надмалих висотах, непомітно для російськоі протиповітряної оборони, ударом некерованими ракетами знищили стратегічно важливу нафтобазу, яка розташована у самому місті Бєлгород. Наразі горить 8 баків, в яких знаходиться 16 тисяч кубометрів пального. Російська протиповітряна оборона виявилась неспроможною навіть помітити наші гелікоптери, які успішно повернулись на базу після виконаного завдання. Це вже другий удар по району Бєлгорода - два дні тому Збройні сили знищили склад *********** неподалік від міста.
Російське Міноборони та особисто Путін багато разів заявляли про повне знищення української авіаціі, аж виявилось, що українська авіація громить росіян прямо у великому місті, обласному центрі, через який проходить логістика Західного округу ЗС РФ.
Голда Меїр?
СМИ со ссылкой на Военно-медицинскую службу РФ сообщают о смерти первого российского военного от лучевой болезни.
Всего 26 человек госпитализировано и 73 в тяжелом состоянии отправлены в госпитали для лечения. https://t.me/charter97_org/68720
Наскільки небезпечні окупанти, які виїхали опромінені з ЧАЕС - https://www.youtube.com/watch?v=FmBzREcftuA&t=328s&ab_channel=24%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
а ****, чим доведеш?
у гру ІХ ТАМ НЄТ можна грати вдвох
https://www.youtube.com/watch?v=yFbNDpYSRwg
- мсье у вас есть черные презервативы?
- а вам зачем?
- умер мой друг и я хочу нанести визит вдове.
- как это тонко мсье.
Але при потребі можем повторить.
Кроме тонкого троллинга я лично ничего не увидел
Слово застаріле. Я сам з міста Городок і такі міста є майже в кожній області на територію України - Русі. Це слово має таке ж відношення то московії, як і православ'я.
Так що ...може американці?
може Боря с туманної Британії?
І нічого вам не буде
with the hint that russians could do that themselves like a provocation and use it as an excuse for further attacks on Ukraine.
Вертолет Ми-24 состоит на вооружении у многих стран мира.
Возможно это были военно воздушные силы Чада, возможно Эфиопии, а возможно Южного Судана.
А ГСМ может бабахнуть везде, такова его природа.
оскільки деякі їхні солдати навіть у перехопленні СБУ їхніх переговорів телефоном з контактами з Росії говорили, що
"якби Україна напала на Росію, то я би стіною став, я б воював... а так нас сюди загнали і ми загарбники"...
Там цілі БТГр відмовляються їхати в Україну воювати. А тим більше ті, рештки яких вивели з Київської та Чернігівської областей - багатьох з них тепер навряд зможуть знову загнати в Україну. Тож путінська банда намагається придумати їм мотивацію. Знову обман.