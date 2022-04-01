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Слідом за США понад 30 країн вирішили вивільнити нафту з резервів, - Байден

нафта

Президент США Джо Байден заявив, що у п'ятницю понад 30 країн долучилися до кампанії з насичення нафтою ринку, щоб досягти зниження цін на цей енергоресурс.

"Я координував цей крок із союзниками та партнерами в усьому світі. Цього ранку понад 30 країн у світі зібралися на екстрену зустріч і погодилися вивільнити для ринку десятки мільйонів додаткових барелів нафти", - сказав він журналістам у Білому домі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

Він заявив, що різні держави виступили єдиним фронтом з метою не дати РФ "перетворити енергетичні ресурси на зброю", спрямовану проти США, держав Європи та інших країн.

При цьому Байден назвав нинішнє вивільнення палива зі стратегічного запасу США наймасштабнішим в американській історії. Президент додав, що його адміністрація працює з американськими виробниками нафти для збільшення її виробництва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США упродовж пів року щоденно виділятимуть зі стратегічного резерву по 1 млн барелів нафти

Напередодні Байден оголосив про рішення направляти на ринок зі стратегічного запасу США в середньому по 1 млн барелів нафти на добу впродовж найближчих шести місяців. "Наскільки знизяться ціни - ніхто не знає", - сказав він при цьому.

Президент додав, що великою мірою ціни залежатимуть від того, скільки нафти зі стратегічних запасів погодяться вивільнити союзники США. Байден припустив, що вони могли б виділити 30-50 млн барелів.

На цьому тлі нафтові котирування завершують тиждень найрізкішим зниженням за два роки. Червневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures на 17:59 кч коштували $105,01 за барель, ф'ючерси на WTI на травень на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) знизилися до $100,04 за барель.

Від початку тижня Brent подешевшала більше ніж на 10%, WTI - на 12%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єврокомісія повинна накласти податок на енергоносії з Росії, - Моравецький

Автор: 

Байден Джо (2883) нафта (5489)


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Топ коментарі
+7
Норм
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01.04.2022 20:37
+7
Байден - молодець! Це потужний удар по ворогу всього цивілізованого світу!
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01.04.2022 21:15
+5
Всем миром надо добить фашистский режим с кремлевским карликом...
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01.04.2022 20:49
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01.04.2022 20:37 Відповісти
urals 90, чекаемо на більшу маржу!
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01.04.2022 20:50 Відповісти
URALS пытаются Индии продать по 65$
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01.04.2022 21:10 Відповісти
потрібно щоб США спробували індусів раком поставити , довбані друзі кремля ((
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01.04.2022 23:02 Відповісти
Всем миром надо добить фашистский режим с кремлевским карликом...
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01.04.2022 20:49 Відповісти
Ну нарешті...
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01.04.2022 20:52 Відповісти
Браво! Многоходовочка рашистская проваллилась! И теперь весь мир уже никогда не вернется к расейским энергоносителям. Поняли. наконец то. что с такой падлой связываться-себе дороже. доверие. как страны потеряно навечно!
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01.04.2022 21:07 Відповісти
Байден - молодець! Це потужний удар по ворогу всього цивілізованого світу!
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01.04.2022 21:15 Відповісти
Нарешті країна-бензоколонка втратить цей статус! Мабуть, кацапи мають дякувати Байдену, що "підняв з колін расею" і поставив її раком!
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01.04.2022 21:18 Відповісти
Ціна може впасти до 20-30дол, якщо США суттєво збільшать видобуток. Жадоба наживи може спровокувати збільшення поставок інших великих продавців
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01.04.2022 22:02 Відповісти
давно пора... \эх что ж так медлено вы тянули, людей сколько не вернешь ..
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01.04.2022 22:40 Відповісти
 
 