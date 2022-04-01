Падіння виторгу у 170 разів, знищені магазини: власники "Rozetka" вимушені звільнити більшість співробітників
Компанія Rozetka переживає непрості часи. Як раніше вже розповідав її засновник Владислав Чечоткін, через війну компанія практично зупинила свою діяльність: заблоковані склади, знищені магазини, доставка, що не працює.
Про це повідомляє ain.ua, інформує Цензор.НЕТ.
Засновник інтернет-магазину Rozetka Владислав Чечоткін написав "найважчого листа у своєму житті" своїм співробітникам, у якому повідомив про рішення звільнити велику частину команди через наслідки війни.
"Ми були вимушені приймати настільки складні рішення, що я досі не знаю, як ми зможемо їх пережити. Ми не можемо забезпечити роботою велику частину команди, яку збирали по крихтах і якою дуже дорожили. З багатьма ми будемо вимушені попрощатися", - пише очільник Rozetka.
Чечоткін повідомив, що щомісячний оборот компанії впав з 4 млрд гривень до 23 млн грн за три тижні, склади заблоковані, магазини знищені, доставка працює з перебоями. Раніше компанія почала розпускати свій IT-відділ через неможливість платити зарплати.
"Все, що ми з Ірою й разом з вами будували майже 18 років, все, чому ми присвятили своє життя, зруйнувалося у нас на очах... Нам не залишається нічого іншого, як знову й знову робити спроби запустити бізнес. Почати життя з обороту в сто разів менше, у Львові на складі в п’ятдесят разів менше", - повідомляє Чечоткін про своє рішення з дружиною Іриною.
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Такі ж ціни як у всіх. Але сервіс просто космос. В Києві не було конкурентів навіть. Бо точки видачі і плштоматм власні просто всюди.
Що ще треба?
Яка ще контрабанда?
Ти написав, що розетка таскала контрабанду на 4 млрд в міс. Бренд RZTK навіть якщо і був контрабандим, то це не 4 млрд в міс. Може 5 % максимум від цієї цифри.
Не вірю, що не було чеку. В чому сенс їм підставлятися? В них маржа на цей бренд не від сірого розмитнення, а від прямого контракту з китайським заводом.
Стосовно польських товарів - це ти про евромарт, який доставлявся міст-експресом? І на який не діяли кредитні програми і все таке?
Так, а що незаконного в цьому? Це як посилка з іншої країни. Це не опт,а адресна доставка під клієнта.
Дивний ти. Я на розетці купув все від макарон, кави, презервативів, взуття, футболок і до навушників і смартфонів.
Все завжди було з етикетками українською мовою і з українськими інструкціями.
Все завжди було від офіційних імпортерів тих чи інших торогових марок.
Тому мене зачепив брєд, який деякі пишуть тут. Не люблю несправедливість в будь-якому прояві.
Розетка не продавала контрабанду.
І не мусить утримувати персонал. Нема бізнесу - нема зарплати.
Я таких претензій просто не розумію. Це війна.
Ніхто не буде ризикувати, щоб вам батарейки привезти.
А от бариг, ухилянтів від податків через сірі схеми, не жалко.
Фуууууу!!!
А товары нужны всё равно.
Отличное предприятие приносило налоги в бюджет...
Экономика и в войну экономика....
Разве что перепрофелироваться на оружие, ПВО и тд....
Но правительство ещё не разрешило гладкоствол и автомат гражданам?
Типичный кончиный барыжный магазин
Который участвовал с другими розничными сетями в картельном заговоре чтоб ломить цену на электронику.
Через фопиков уходил от налогов (как и многая розница у нас)
Промышлял контрабасом (помню говорил, что 50% телевизоров в Украине контрабас)
А потом ещё стал площадкой на которой можно стало продавать. И как вы поняли условия у них для мелких предпринимателей были кабальными.
Ну и куча мошенников
Прибыль там была колоссальная. А как пришла война. Так резко оказалось что денег нету чтоб помочь своим сотрудникам.
Притом что многие малые бизнесы стараются помочь сотрудникам по мере своих сил (на примере знаю)
А у них нет такой фин прочности как у Розетки