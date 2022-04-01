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Падіння виторгу у 170 разів, знищені магазини: власники "Rozetka" вимушені звільнити більшість співробітників

rozetka

Компанія Rozetka переживає непрості часи. Як раніше вже розповідав її засновник Владислав Чечоткін, через війну компанія практично зупинила свою діяльність: заблоковані склади, знищені магазини, доставка, що не працює.

Про це повідомляє ain.ua, інформує Цензор.НЕТ.

Засновник інтернет-магазину Rozetka Владислав Чечоткін написав "найважчого листа у своєму житті" своїм співробітникам, у якому повідомив про рішення звільнити велику частину команди через наслідки війни.

"Ми були вимушені приймати настільки складні рішення, що я досі не знаю, як ми зможемо їх пережити. Ми не можемо забезпечити роботою велику частину команди, яку збирали по крихтах і якою дуже дорожили. З багатьма ми будемо вимушені попрощатися", - пише очільник Rozetka.

Чечоткін повідомив, що щомісячний оборот компанії впав з 4 млрд гривень до 23 млн грн за три тижні, склади заблоковані, магазини знищені, доставка працює з перебоями. Раніше компанія почала розпускати свій IT-відділ через неможливість платити зарплати.

"Все, що ми з Ірою й разом з вами будували майже 18 років, все, чому ми присвятили своє життя, зруйнувалося у нас на очах... Нам не залишається нічого іншого, як знову й знову робити спроби запустити бізнес. Почати життя з обороту в сто разів менше, у Львові на складі в п’ятдесят разів менше", - повідомляє Чечоткін про своє рішення з дружиною Іриною.

Також читайте: Російські окупанти відводять війська з Київщини та Чернігівщини для формування ударних груп на Слобожанському та Донецькому напрямках, - Генштаб ЗСУ

бізнес (1973) Чечоткін (87) Rozetka (29)


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Топ коментарі
+16
Ціни на що?

Такі ж ціни як у всіх. Але сервіс просто космос. В Києві не було конкурентів навіть. Бо точки видачі і плштоматм власні просто всюди.
Що ще треба?
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01.04.2022 20:50
+14
З їх цінами вони давно мали закритися.
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01.04.2022 20:32
+13
Дякую Розетці за якісний сервіс, користуюсь давно і не збираюсь відмовлятись., бажаю якнайшвидше відновити втрачений бізнес...
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01.04.2022 20:44
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З їх цінами вони давно мали закритися.
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01.04.2022 20:32 Відповісти
не згоден....по акції там можна було купити по більш-меньш нормальним цінам....звичайно, якщо пошукати, можна було знайти дешевше, але безкоштовна доставка на відділення компенсувала різницю в ціні
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01.04.2022 20:50 Відповісти
Жаль, очень много покупок было сделано в Розетке. Меня все устраивало. Может все еще наладится?
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01.04.2022 21:52 Відповісти
Ціни на що?

Такі ж ціни як у всіх. Але сервіс просто космос. В Києві не було конкурентів навіть. Бо точки видачі і плштоматм власні просто всюди.
Що ще треба?
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01.04.2022 20:50 Відповісти
щоб всякі чічьоткіни їхали на рашу
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01.04.2022 22:04 Відповісти
А чому підприємець який добре працює, дає роботу кільком тисячам українця, платить мільйонні податки має їхати в Росію?
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02.04.2022 02:42 Відповісти
тому що він кацап, і податки почало платити, коли касові апарати примусили встановити, а між іншим верещав, що касові апарати це погано, ну прикривався якимись загальними фразами, а по факту бо контрабасом важче торгувати і доходи будуть обліковувати і не зможе через ФОПів спрощенців працювати
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02.04.2022 05:32 Відповісти
то ви волонтери чи маркітанти?..
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01.04.2022 20:32 Відповісти
еще бы госаппарат подсократили и количество депутатов всех уровней
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01.04.2022 20:35 Відповісти
Ви що? То святе.
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01.04.2022 20:36 Відповісти
Ну Ви смішний.Хто ж для Зе тоді буде корупцію підтримувати?
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01.04.2022 20:49 Відповісти
Они вообще контрабандисты. Одесский порт сейчас не плывет. Весь супер прибыльный бизнес розетки закончился. Контрабанда с Китая все. И пока война не закончится ничего не будет. Ато виноваты ФОПы были, а тут люди на 4 миллиарда в месяц контрабанду таскали.
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01.04.2022 20:35 Відповісти
Баран, що ти несеш?
Яка ще контрабанда?
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01.04.2022 20:43 Відповісти
Что вас смущает? Правда?
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01.04.2022 20:53 Відповісти
Баран, якою саме контрабандою торгувала розетка? Давай по категоріям. Я чекаю
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01.04.2022 20:57 Відповісти
Все товары под торговой маркой RZTK были контрабандными. Я купив такой товар просил или фискальный чек или налоговую накладную был послан в сад. Это в Феврале было. Ты или купленный или не имеешь информации.
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01.04.2022 21:03 Відповісти
А тепер по суті.
Ти написав, що розетка таскала контрабанду на 4 млрд в міс. Бренд RZTK навіть якщо і був контрабандим, то це не 4 млрд в міс. Може 5 % максимум від цієї цифри.

Не вірю, що не було чеку. В чому сенс їм підставлятися? В них маржа на цей бренд не від сірого розмитнення, а від прямого контракту з китайським заводом.
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01.04.2022 21:12 Відповісти
ну якщо ти не вкурсі, то ти або не вкурсі або косиш під такого, але тебе всеодно звільнять, алеерозетка дуже багато торгувала контрабаса з Польщи, наприклад, оформляли продажі на "своїх" підприємців, щоб податків менше платити, та купа всього, тому якось і не шкода. я один раз, щось у них, чи через них купив, бо більш ніде не знайшов, а так не купував нічого, вони українську версію сайта зробили тільки після 14 року, і тільки в минулому огляди почали, нарешті, знімати українською, а не кацапською, а до того чому не могли, ну такоє, чічьоткін типовий кацап пристосуванець, з домішком не кацапської крові, але й не української.
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01.04.2022 22:13 Відповісти
Я тобі скажу, що до 14-го року в корпоративному середовищі в Києві взагалі мало де була не російська мова основною мовою спілкування.

Стосовно польських товарів - це ти про евромарт, який доставлявся міст-експресом? І на який не діяли кредитні програми і все таке?

Так, а що незаконного в цьому? Це як посилка з іншої країни. Це не опт,а адресна доставка під клієнта.

Дивний ти. Я на розетці купув все від макарон, кави, презервативів, взуття, футболок і до навушників і смартфонів.

Все завжди було з етикетками українською мовою і з українськими інструкціями.

Все завжди було від офіційних імпортерів тих чи інших торогових марок.

Тому мене зачепив брєд, який деякі пишуть тут. Не люблю несправедливість в будь-якому прояві.
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01.04.2022 23:02 Відповісти
"Я тобі скажу, що до 14-го року в корпоративному середовищі в Києві взагалі мало де була не російська мова основною мовою спілкування." а мені посрати і це не виправдання, для пристосуванця качапа чічьоткіна
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02.04.2022 05:34 Відповісти
фуфлогон розетки на контрабасі давно відомий...правди з ними домогтися- то даремна річ. доведено особистим досвідом...
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01.04.2022 20:58 Відповісти
Да ви не переживайте, більшість покупців Розетки зараз зі зброєю в руках. Вони фізично не можуть шось замовити собі. Після перемоги відновлять бізнеси і знову будуть купляти собі. Головне ж в торгівлі не згорілий склад, а клієнти. Очевидно, що людина яка десять років купляла на Розетці - не піде до ліваків на олх чи в інсту. Так що все в них буде добре
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01.04.2022 21:15 Відповісти
ага...саме тому коли заходиш на сайт виробника, в більшості випадків розетка була в списку офіційних представників
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01.04.2022 20:52 Відповісти
з дуже кабальними умовами співпраці
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01.04.2022 22:14 Відповісти
всем не просто ...а я вам сейчас покажу , откуда на Беларусь готовилось нападение...
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01.04.2022 20:36 Відповісти
Без бруду не можна? Вони вам щось погане робили? Будьте людьми!
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01.04.2022 20:37 Відповісти
та вони ж гівномети
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01.04.2022 21:50 Відповісти
роками на українцях наживалися а тепер в них скрута- поплачьте бариги-може частину своїх доходів за 18 років на армію України переведете?
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01.04.2022 20:39 Відповісти
ти що смієшся, щоб якийсь чічьоткін гроші дав.
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01.04.2022 22:15 Відповісти
Тварь. Мог бы поддержать своих работников и платить хотя бы минималку в 6 500 грн. Контрабандист конченный
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01.04.2022 20:39 Відповісти
Знайомий 23 березня придбав ноут на цій платформі . Гроші перерахував , ноут так і не отримав . Всім зрозуміло що до нас прийшла війна , але кудиб він не телфонував , відповіді не отримав жодної . То хай цей власник не скигле що в нього все пропало , банки працюють , кошти міг би повернути . Але ж у нього з Ірою біда .......
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01.04.2022 20:42 Відповісти
Дякую Розетці за якісний сервіс, користуюсь давно і не збираюсь відмовлятись., бажаю якнайшвидше відновити втрачений бізнес...
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01.04.2022 20:44 Відповісти
І якнайшвидше продовжити грабувати продавців на маркетплейсі.
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01.04.2022 20:50 Відповісти
Розетка стала вже культовим магазином для українців. Перше куди заходиш - на розетку. Тільки особисто я в 95% випадків купую саме у розетки. Рідко у інших продавців. От в них якраз і може бути контрабас.
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01.04.2022 21:01 Відповісти
не напрягайся, тебе васеодно звільнять
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01.04.2022 22:17 Відповісти
повторю: розетка то уйобок рідкісний, хоч пиши його в червону книгу..
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01.04.2022 21:03 Відповісти
Зараз піде вал безробіття. Та зменшення податків. Крім тог, неможливо вийхати заробітчанам та тим, хто армії не дуже птрвбен.студентам, умовно придатним, тощо. І вони сядуть на шию державі.
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01.04.2022 20:44 Відповісти
Сядь поплач (( Чи ти свій пост написав щоб всі репетували "всьо пропало" ? (( Досить скиглити ! Не маєш роботи - іди пенсіонерам допоможи ! Розпереживався він за зменшення податків (( ти їх багато до нападу платив ? (( Я ось скільки тоді - стільки і тепер хоча думаєш що простіше аніж тобі ? (( Сяде він на шию державі , твою мать , як казало колись падло азіров - бери лопату і копати , посадиш мішок картоплі - восени викопаєш десять з голоду не здохнеш , а то вже на заробітки намилився !!!
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01.04.2022 22:34 Відповісти
не могу сдержать слезу ....Когда плачут барыги
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01.04.2022 20:45 Відповісти
Это так по кацапски.
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01.04.2022 20:59 Відповісти
Да він просто бот. Такі компанії як розетка, нова пошта, приват можна сказати змінювали Україну, привносили нові стандарти якості у те чим займаються. Можливо не є ідеальними проте є флагманами яким рівних поки що нема. А наволоч яка тут зловтішається та на гівно сходить просто не українці.
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01.04.2022 21:47 Відповісти
Ой не можу - Україну розетка змінювала (( а то нічого що останнім часом розетка тільки те і робила що через себе товар інших продавців перекачувала і собі відсоток брала ?
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01.04.2022 22:36 Відповісти
Ну так сделай себе свою розетку, чтобы не перекачивать и без процентов
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01.04.2022 22:59 Відповісти
Так я розеткою користуюся лише для вмикання побутових приладів - того і тобі бажаю ! Не рви так зад там де цього не зацінять (( від твого срачу скидку "разєтка " не дасть ! Чи ти один із тих , хто з неї годувався ? ((
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01.04.2022 23:06 Відповісти
Люди, ви якісь кінчені. Чесно.

Розетка не продавала контрабанду.

І не мусить утримувати персонал. Нема бізнесу - нема зарплати.
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01.04.2022 20:47 Відповісти
не продавала, не продавала
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01.04.2022 22:18 Відповісти
Мильна бульбашка при першому ж сильному вітрі - лопнула. Я не здивований.
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01.04.2022 20:49 Відповісти
Заказал кучу батареек,началась война,доставку перенесли.А 3марта, вообще отменили.Но это Киев,что мешало привезти,в пунк выдачи-Магелан же работает(1этаж).Разбежались-вот бизнес и сдулся.
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01.04.2022 20:50 Відповісти
Єпать, так це розетка винна що кур'єри повтікали?
Я таких претензій просто не розумію. Це війна.
Ніхто не буде ризикувати, щоб вам батарейки привезти.
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01.04.2022 20:55 Відповісти
Простих працівників, звісно, жалко, що лишаються без роботи. Але зараз є де приносити користь.

А от бариг, ухилянтів від податків через сірі схеми, не жалко.
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01.04.2022 20:53 Відповісти
Какіє ваші доказатєльства? Податки сплачуєте чи зарплата в конверті?
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01.04.2022 21:54 Відповісти
Якщо переорієнтуються на обмундирування для ЗСУ та тероборони, то залишаться у бізнесі
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01.04.2022 21:01 Відповісти
Замовив повербанк 290го. Спочтаку писали що відправлять 6-го, але вже сьогодні товар поступив на розподільчий пункт. Так що не все так сумно мабуть.
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01.04.2022 21:16 Відповісти
Принципово відмовився від "Розетки", коли вони намахали мене із псевдоакцією на ноутбуки. Але, тим не менш, бажаю усім миру та здоров'я, перш за все. Все інше буде згодом
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01.04.2022 21:17 Відповісти
Всього місяць і вже звільнення, навіть не безоплатна відпустка?!!
Фуууууу!!!
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01.04.2022 21:48 Відповісти
Треба було хлопцям ставати на військові рейки, розгрузки, плитоноски, генератори...все треба, нема де.
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01.04.2022 22:16 Відповісти
контрабасом було легше торгувати, виручка більша
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01.04.2022 22:19 Відповісти
На Киев можно сделать 5-6 складов-магазинов, доставка не нужна.
А товары нужны всё равно.
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01.04.2022 22:17 Відповісти
Надо делать все чтобы выжить.... Переехать перевезти товар.....
Отличное предприятие приносило налоги в бюджет...
Экономика и в войну экономика....
Разве что перепрофелироваться на оружие, ПВО и тд....
Но правительство ещё не разрешило гладкоствол и автомат гражданам?
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01.04.2022 23:38 Відповісти
****** - кричали гости !!!! а что, розетка у нас особенная ? пол страны без работы вообще , и не скулят , а что производила эта розетка ? это какой-то стратегический или критический объект ? самый обыкновенный базар , но в электронном виде , а разговоров вокруг как будто это оборонпром , или космическая отрасль .
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02.04.2022 01:20 Відповісти
Ой бедная розетка

Типичный кончиный барыжный магазин
Который участвовал с другими розничными сетями в картельном заговоре чтоб ломить цену на электронику.
Через фопиков уходил от налогов (как и многая розница у нас)
Промышлял контрабасом (помню говорил, что 50% телевизоров в Украине контрабас)

А потом ещё стал площадкой на которой можно стало продавать. И как вы поняли условия у них для мелких предпринимателей были кабальными.
Ну и куча мошенников

Прибыль там была колоссальная. А как пришла война. Так резко оказалось что денег нету чтоб помочь своим сотрудникам.

Притом что многие малые бизнесы стараются помочь сотрудникам по мере своих сил (на примере знаю)
А у них нет такой фин прочности как у Розетки
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02.04.2022 01:50 Відповісти
 
 