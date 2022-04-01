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Кількість загиблих внаслідок обстрілу будівлі Миколаївської ОДА зросла до 30 осіб, - ДСНС

миколаїв

Станом на вечір 1 квітня кількість загиблих в результаті обстрілу будівлі Миколаївської ОДА сягнула 30.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 20:00 тривають роботи по розбору завалів та деблокування тіл на місці влучення ворожої ракети в будівлю Миколаївської облдержадміністрації.

Рятувальники з іншими службами невпинно працюють. Позмінно в цілодобовому режимі роблять все, щоб в найкоротший термін ліквідувати наслідки цієї трагедії.

Вже з-під завалів деблоковано тіла 30 людей, ще 1 людина померла в лікарні", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загиблих унаслідок обстрілу будівлі обладміністрації у Миколаєві вже 28, - Кім

Автор: 

Миколаїв (1794) ОДА (1625) ДСНС (5089)


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Топ коментарі
+9
По-перше тік-токеру потрібно було своїх робітників перемістити в другі будівлі, а не думати яке ще смішне відео з кабінету зняти. І що він сказав зразу після обстрілу : " гади мой запас айкасав унічтожилі" Це повне моральне дно.
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01.04.2022 20:59
+4
Замість розосередити людей, відправити їх на удальонку - всіх загнав в будівлю. А сам "вдомике" типу "проспав". І це у фронтовому місті. І після того як інша російська ракета поцілила будівлю адміністрації в Харкові. То що, далі будемо піарити це "тіло"?
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01.04.2022 21:16
+2
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01.04.2022 20:57
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01.04.2022 20:57 Відповісти
По-перше тік-токеру потрібно було своїх робітників перемістити в другі будівлі, а не думати яке ще смішне відео з кабінету зняти. І що він сказав зразу після обстрілу : " гади мой запас айкасав унічтожилі" Це повне моральне дно.
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01.04.2022 20:59 Відповісти
Замість розосередити людей, відправити їх на удальонку - всіх загнав в будівлю. А сам "вдомике" типу "проспав". І це у фронтовому місті. І після того як інша російська ракета поцілила будівлю адміністрації в Харкові. То що, далі будемо піарити це "тіло"?
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01.04.2022 21:16 Відповісти
Зелена влада дибільна у всьому!!!! У них лише в голові відосики!!!!
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02.04.2022 01:46 Відповісти
Є скріншот про айкоси? Якщо так, то це дно... Він не міг не знати, що в будівлі повно людей.
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01.04.2022 21:01 Відповісти
Є відео , перше після обстрілу.
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01.04.2022 21:15 Відповісти
Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім у Facebook попросив вибачення за відео, яке виклав у соцмережах уранці після обстрілу будівлі ОДА. У ньому він іронізував із себе і казав, що через влучання окупантами в його кабінет він втратив весь запас айкосів.



"Я перепрошую за ранкове відео... Дуже вірив, що не буде жертв", - написав він.
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01.04.2022 21:19 Відповісти
а что такое -айкосив? Лайки чтоли?
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01.04.2022 21:39 Відповісти
уже нагуглил, , хрень какаято курильная.
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01.04.2022 21:52 Відповісти
Чому під час повітряної тривоги в будівлі находились люди? Хто за це відповість?
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01.04.2022 21:01 Відповісти
Начинаю переживать за Марчелло
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01.04.2022 21:11 Відповісти
Речники опи це що професіонали? Звичайні навчені п#здоболи тік-токери. Це такий же випадок. Якщо він за все відповідає,як показує у своїх відосіках, то і смерті людей на його руках, бо розуму не вистачило додуматись що будівля ода це одне з перших потенційних місць ракетного удару.
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01.04.2022 21:25 Відповісти
Я не понимаю, всех госслужащих на удаленку отправили... а Николаевская ОДА работала на месте. Как такое возможно? Виноват начальник однозначно.
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01.04.2022 21:26 Відповісти
Ну повний провладний Зе-дебіл !!!!!
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01.04.2022 21:27 Відповісти
Та кацапню дуже припікало від його (Кіма) троллінгу. от і вирішили наказати, що навіть дорогущий калібр не пожаліли на це. Кіму дійсно потрібно менше ляпати зайвого для лайків чи популярності. все ж таки посадова особа, має ж бути відповідальність не тільки за себе, але і за підлеглих...
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01.04.2022 21:54 Відповісти
 
 