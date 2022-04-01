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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Після перебування в зоні ЧАЕС російських солдат розмістили в Гомельському науково-практичному центрі радіаційної медицини Білорусі, - Генштаб

чаес

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо ситуації з російським солдатами після їх перебування в зоні ЧАЕС.

Як інформує Цензор.НЕТ про це в офіційному фейсбуці повідомляє Генштаб ЗСУ.

"За наявною інформацією, на території республіки білорусь, у Гомельському республіканському науково-практичному центрі радіаційної медицини та екології людини, розміщено нібито "поранених" військовослужбовців збройних сил російської федерації, які отримали значні дози опромінення під час перебування у Чорнобильській зоні відчуження", - зазначається у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські військові підняли радіоактивний пил у Рудому лісі. Це смертельно небезпечно, - Reuters

Раніше білоруський Телеграм-канал Беларускі Гаюн.повідомляв: "Гомель, приїхали близько 7 медичних ПАЗів у Республіканський науково-практичний центр радіаційної медицини та екології людини. З фотографії видно, що в машинах є люди. Зазначимо, що в цьому центрі на регулярній основі привозять російських солдат".

Голова асоціації чорнобильських туроператорів України Ярослав Ємельяненко вважає, що російські окупанти зазнали радіаційного опромінення, коли окопували свої позиції у Чорнобильській зоні, зокрема в радіоактивному Рудому лісі.

Автор: 

радіація (186) ЧАЕС (537)


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Топ коментарі
+48
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01.04.2022 21:00
+34
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01.04.2022 20:57
+33
Премия Дарвина.
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01.04.2022 20:57
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Та то уже до ***** ,подохнет вата от радиации или от рака !
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01.04.2022 20:56 Відповісти
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01.04.2022 21:47 Відповісти
один уже сдох
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01.04.2022 21:48 Відповісти
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01.04.2022 21:55 Відповісти
Один уже пішов до Кабздона. Залишилося ще 98
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01.04.2022 23:28 Відповісти
Цих довбеників можна замість лампочок тепер в люстри вкручувати.
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01.04.2022 20:57 Відповісти
Був такий фільм "Сияние вечного дебилизма"
Тут пропонується наступне:

"В устав ВС Рашистской федерации необходимо внести новое обращение к военнослужащим: К лицам, пребывавшим в радиусе 20 км от ЧАЭС обращаться с приставкой "фон", в радиусе 10 км - "ваша светлость", в радиусе 5 км -"ваше сиятельство"."
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01.04.2022 21:13 Відповісти
Це п'ять!
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01.04.2022 21:25 Відповісти
Особливо смішно, як їхні тупі плискаті кацапські мордяки будуть гармонійними з такими приставками.
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01.04.2022 21:32 Відповісти
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01.04.2022 20:57 Відповісти
Премия Дарвина.
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01.04.2022 20:57 Відповісти
Причому масова.
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01.04.2022 21:08 Відповісти
точно не помню, но кажись после аварии на "ленинский камсамол", все зараженные продукты с нее на баржу скинули и где то в нескольких километрах от кольского берега в море её заякорили на несколько лет. но из берегового гарнизона её было видно. и когда через несколько лет к ней подошли со всеми мерами предосторожности, для замера радиоактивности, то выяснили, что она стоит уже абсолютно пустая. оказалось, шо уже в первые же годы вояки с берега туда сразу же шастать начали и продуктами запасаться ))) прикол был в том, шо медики были сильно разочарованны тем, что за это время прошло через часть куча служивых и вобщем то какие то конкретные результаты от воздействия продуктов точно установить было уже не реально. в данном случае - этих лабораторных чернобыльских свинок можно наблюдать с первого дня и "руцкие вчоные" теперь могут сделать канкретные выводы о воздействии прихваченного через 36 лет после первых ликвидаторов.
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01.04.2022 21:26 Відповісти
Мабуть для опитов...
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01.04.2022 20:57 Відповісти
Цікаві досліди (с)
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01.04.2022 21:50 Відповісти
раставьте их по рашке на перекрёстках , они светятся как светофоры , денег на электричестве сэкономите
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01.04.2022 20:58 Відповісти
Головне, що деяка частина кацапів стала небоєспроможною!
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01.04.2022 20:58 Відповісти
В усіх сенсах.
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01.04.2022 21:14 Відповісти
МТС-Може Тільки Сцяти
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01.04.2022 23:31 Відповісти
Головне шо люди не постраждали.
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01.04.2022 21:41 Відповісти
тому їм треба би було провести ротацію
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01.04.2022 21:50 Відповісти
Так вот откуда в Зоне взялись снорки...
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01.04.2022 20:58 Відповісти
Абсолютно вірно, вчора якраз про це писав ))) снорки це ж за сюжетом здичавілі мутанти, які раніше були військовими сталкерами, що загубилися під час невдалих проривів у Зону...
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01.04.2022 21:13 Відповісти
Були орки, стали - снорки!
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01.04.2022 21:42 Відповісти
Ну да. Чтобы стать контролёрами, мозгов не хватает. А были бы мозги, не лезли бы там.
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01.04.2022 23:35 Відповісти
"Поганять лысого" теперь будет выглядеть по другому.
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01.04.2022 20:59 Відповісти
"Поганяти блискучого лисого".
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01.04.2022 21:16 Відповісти
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01.04.2022 21:00 Відповісти
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01.04.2022 21:14 Відповісти
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01.04.2022 21:20 Відповісти
Це шедевр
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02.04.2022 01:58 Відповісти
говорят от радиации метиловый спирт помогает, передайте этим мудозвонам. сто грамм, и не видно никакой радиации
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01.04.2022 21:01 Відповісти
Рівно як і мудозвона. Нехай чахнуть
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01.04.2022 21:02 Відповісти
"Истопник сказал, что "Столичная"
очень хороша от стронция..."
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01.04.2022 21:19 Відповісти
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01.04.2022 21:21 Відповісти
мабуть крискам морським перепочинок вийшов - кацапню будуть розпинати в Гомелі.
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01.04.2022 21:01 Відповісти
дятлы. ну пормальный человек полезет окапываться в рыжем лесу? дебилы.
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01.04.2022 21:01 Відповісти
Это срусская армия. Сказали менять ландшафт в Рыжем лесу, они его меняют ))) Скажут покрасить х... серебрянкой, они покрасят )))
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01.04.2022 21:05 Відповісти
Подальша доля кацапні мене не хвилює . Що там у нас на сході і півдні ?
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01.04.2022 21:02 Відповісти
Радіоактивне бидло в науково-практичному центрі розмістили? Так Х..ло навмисно орків послав у Чорнобильську зону щоб експерименти на холопапи проводити. Люська Арєстович, закидай конспірологічну версію, русіш швайне озвіріють на сцаря від такого.
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01.04.2022 21:02 Відповісти
Я думаю, что это не конспирологичная версия, а вполне себе реальная. В свое время советские солдаты на учениях проводили наступление по территории, где был нанесен ядерный удар.
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01.04.2022 21:21 Відповісти
Совки вже стільки таких експериментів поставили, що даних вистачило б на сотні років. Вони мабуть пройо…ть по п'яні всі результати
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01.04.2022 21:52 Відповісти
Ага. У меня отчим девчонки, с которой встречался, служил в Семипалатинске. Я не знаю ,куда он наступал, но своих детей у него не было, как и волос, как и льгот и выплат. Просто таким пацан пришел после срочки в совке: лысым и стерильным.
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02.04.2022 04:43 Відповісти
Зараз Гомельський республіканський науково-практичний центр радіаційної медицини та екології людини просто рулить. Без збільшення бюджету мають купу піддослідних кацапиків, а піддослідні кролики будуть жити. Хіба ж це не чудово!
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01.04.2022 21:03 Відповісти
У цього центру просто назва така , там ці піддослідні і нах не потрібні , це лікувальний заклад для онкохворих - гематологія , імунологія , трансплантація та іще чогось , у них своїх напрацювань за час після Чорнобиля на сотні років вистачить (( жаль що через цих виродків сотні людей втратять свій шанс на життя , там і українців лікували ((
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01.04.2022 23:41 Відповісти
На сайті у них вказано:

Организация проведения клинических испытаний лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники в ГУ «РНПЦ РМиЭЧ»

Виродок Лукашенко, який використав РБ як плацдарм для нападу орків на Україну.
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02.04.2022 00:33 Відповісти
а може їх ще на тиждень в рудий ліс? - і діла нема.
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01.04.2022 21:03 Відповісти
СМИ со ссылкой на Военно-медицинскую службу РФ сообщают о смерти первого российского военного от лучевой болезни.

Всего 26 человек госпитализировано и 73 в тяжелом состоянии отправлены в госпитали для лечения. https://t.me/charter97_org/68720

Наскільки небезпечні окупанти, які виїхали опромінені з ЧАЕС - https://www.youtube.com/watch?v=FmBzREcftuA&t=328s&ab_channel=24%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
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01.04.2022 21:05 Відповісти
"Премию Дарвина" этим кацапчикам. Хотя это чересчур заумно для них.)
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01.04.2022 21:27 Відповісти
Собакам собача смерть!
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01.04.2022 21:05 Відповісти
Схоже, скоро рашці доведеться міняти свого герба. Замість двуголової курки - трьохжопа кацапосвинособака.
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01.04.2022 21:05 Відповісти
Вернется такое опудало куда-нить в Рязань - больной, член не стоит, работать уже не сможет, а пенсия копеечная... Жена будет думать - лучше бы ты там погиб, хоть бы что-то за тебя, алкаша, выплатили . И так оно и сдохнет - бесславно и мучительно.
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01.04.2022 21:06 Відповісти
Блискуча автобіографія *************.
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01.04.2022 21:18 Відповісти
Блискуча автобіографія конченого орка.
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01.04.2022 21:20 Відповісти
"Автобіографія", - це коли хтось власноруч описує свій життєвий шлях.
писав не про себе.
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01.04.2022 21:50 Відповісти
З гумором поганенько ? Для Вас: я мала на увазі, що саме в такому викладанні кацап напише свою "славну" автобіографію, бо іншої у нього не буде.
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01.04.2022 23:07 Відповісти
Настільки тонкою інтерпретацією власного коментаря ви мене стрімко занурили в стан когнітивного дисонансу.
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01.04.2022 23:46 Відповісти
Ціную Вашу репліку.
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02.04.2022 16:55 Відповісти
Кацап то вийде з Чорнобиля, а Чорнобиль з кацапа ні.
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01.04.2022 21:07 Відповісти
Вийде хіба що непередбачуваним боком.
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01.04.2022 21:22 Відповісти
Радіаційний ризик часто перебільшують. Часто достатньо просто мити руки. Однак дихати радіоактивним пилом через риття траншей у Чорнобилі. Я думаю, що це має реальні та серйозні ризики. Видалити ці частинки пилу практично неможливо, і вони тривалий час будуть отруювати кров і внутрішні органи.
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01.04.2022 21:07 Відповісти
Вони ж там не лише пилюку здійняли. 100% ще й полювання влаштували - на корівок чорнобильських, на сомів відгодованих, на косуль.. ну, може стронцію радіоактивного в організмі не вистачало? Біс їх знає.
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01.04.2022 21:27 Відповісти
То, что член не стоит то херня. Главное светится!
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01.04.2022 21:15 Відповісти
так сказать : лампа ильича не стоит после луча
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01.04.2022 21:28 Відповісти
оркам пробывшим в зоне ЧАЭС 2 недели присвоили новое обозначение " Ваше Светлейшество", а пробывшим 3 недели " Ваше Сиятельство"
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01.04.2022 21:15 Відповісти
***** теперь учредит орден для этих радиоактивных надовбней- Герой светлячок
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01.04.2022 21:19 Відповісти
Ордена Светозарного Чмони I, II и III степеней.
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01.04.2022 21:31 Відповісти
... і звертаються до них "ваша світлість" ))
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01.04.2022 21:21 Відповісти
Премію Дарвіна кожному
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01.04.2022 21:22 Відповісти
Щоб вони здохли...
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01.04.2022 21:22 Відповісти
Ещё бы на ЗАЭС кто-то прыскнул бы этим кацапским ублюдкам в рожи из спрея плутонием.)
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01.04.2022 21:25 Відповісти
Будут теперь на шариковых опыты ставить. Может попытаются даже мозг имплантировать. ))
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01.04.2022 21:28 Відповісти
Мучительная смерть прям на любой вкус. Если не шашлыком ,то хоть самим мангалом
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01.04.2022 21:31 Відповісти
Нехай вмирають там потихеньку. А Машок їхніх Джамшути оприходують
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01.04.2022 21:36 Відповісти
Кацапи нехай дохнуть, але вони ще там полонених захопили. Що з ними?
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01.04.2022 21:37 Відповісти
А загалом ясно що - тирили не відпрацьоване ядерне паливо з українських станцій. Мерзота. Їм на своїх людей там - взагалі пох. За одно досліди "провели" на "собачках".
Треба було свинособакам ще графіту з під саркофагу в кішені насипати, мовляв, то такий крутий Чорнобильський "артефакт". Додає +200 до потенції. Рентген. )
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01.04.2022 21:37 Відповісти
Теперь есть чем дорогу освещать в свой Мухосранск.
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01.04.2022 21:38 Відповісти
деяки органи у кацапів перестануть скоро працювати і це добре такий генофонд немає права на існування - всіх під землю бурундучків відправити
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01.04.2022 21:41 Відповісти
Чорнобиль і Чорнобаївка - місця для проведення експериментів над кацапськимихолопами.
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01.04.2022 21:54 Відповісти
Это просто праздник какой-то.! Умудрились зажмуриться в глубоком тылу!
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01.04.2022 22:13 Відповісти
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01.04.2022 22:18 Відповісти
тарапица не нада, не нада! подождите смену на ротацию - и они пусть подольше побудут! всех роССиян зовите туда. тарапица не нада, слюшай. тарапица не нада!
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01.04.2022 22:37 Відповісти
Було у орків по одній зайвій хромосомі, а тепер буде по дві! Але не довго.
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01.04.2022 22:52 Відповісти
у всех этих пидоров рак будет,чую!
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02.04.2022 13:42 Відповісти
 
 