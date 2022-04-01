Після перебування в зоні ЧАЕС російських солдат розмістили в Гомельському науково-практичному центрі радіаційної медицини Білорусі, - Генштаб
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо ситуації з російським солдатами після їх перебування в зоні ЧАЕС.
Як інформує Цензор.НЕТ про це в офіційному фейсбуці повідомляє Генштаб ЗСУ.
"За наявною інформацією, на території республіки білорусь, у Гомельському республіканському науково-практичному центрі радіаційної медицини та екології людини, розміщено нібито "поранених" військовослужбовців збройних сил російської федерації, які отримали значні дози опромінення під час перебування у Чорнобильській зоні відчуження", - зазначається у повідомленні.
Раніше білоруський Телеграм-канал Беларускі Гаюн.повідомляв: "Гомель, приїхали близько 7 медичних ПАЗів у Республіканський науково-практичний центр радіаційної медицини та екології людини. З фотографії видно, що в машинах є люди. Зазначимо, що в цьому центрі на регулярній основі привозять російських солдат".
Голова асоціації чорнобильських туроператорів України Ярослав Ємельяненко вважає, що російські окупанти зазнали радіаційного опромінення, коли окопували свої позиції у Чорнобильській зоні, зокрема в радіоактивному Рудому лісі.
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Тут пропонується наступне:
"В устав ВС Рашистской федерации необходимо внести новое обращение к военнослужащим: К лицам, пребывавшим в радиусе 20 км от ЧАЭС обращаться с приставкой "фон", в радиусе 10 км - "ваша светлость", в радиусе 5 км -"ваше сиятельство"."
очень хороша от стронция..."
Организация проведения клинических испытаний лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники в ГУ «РНПЦ РМиЭЧ»
Виродок Лукашенко, який використав РБ як плацдарм для нападу орків на Україну.
Всего 26 человек госпитализировано и 73 в тяжелом состоянии отправлены в госпитали для лечения. https://t.me/charter97_org/68720
Наскільки небезпечні окупанти, які виїхали опромінені з ЧАЕС - https://www.youtube.com/watch?v=FmBzREcftuA&t=328s&ab_channel=24%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
писав не про себе.
Треба було свинособакам ще графіту з під саркофагу в кішені насипати, мовляв, то такий крутий Чорнобильський "артефакт". Додає +200 до потенції. Рентген. )