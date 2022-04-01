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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Важкі бої точилися на Східному напрямку, ворог здійснив 6 атак, знищено до 280 окупантів, 6 танків, 22 БТРи, 6 гармат, - ОТУ "Схід"

схід,оту

1 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" з ночі точилися важкі бої.

Як повідомляє Цензор.НЕТ про це повідомляє у фейсбуці ОТУ "Схід".

Ворог намагався великими силами прорвати нашу оборону на окремих напрямках здійснивши 6 атак. Всі атаки російських фашистських сил були відбиті. Українські воїни знищили: особового складу – до 280; танків – 6; БТР – 22; БМП – 19; артилерійських систем, мінометів – 6; РСЗВ – 2; АТ – 14; БПЛА – 3

Російські фашисти знають, що йдуть на вірну смерть, але з готовністю розстаються з життям, слідуючи незрозумілій, викривленій жорсткою пропагандою логіці. Навіщо? Чому? Мабуть, ми цього не дізнаємося, у мертвих рашистів не спитаєш..."

Читайте на "Цензор.НЕТ": На східному напрямку відбито 3 атаки ворога. Тривають бої, - ОТУ "Схід"

Автор: 

армія рф (17228) ЗСУ (7501)


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Топ коментарі
+31
Верим ЗСУ
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01.04.2022 21:08
+31
сорри. оффтоп. германия приняла закон о пересмотре законного прибывания расеян в германии. походу все пойдут за кораблем.
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01.04.2022 21:09
+25
Поперли паскуди смердючи!
Горіть у пеклі ординці!
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01.04.2022 21:07
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Поперли паскуди смердючи!
Горіть у пеклі ординці!
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01.04.2022 21:07 Відповісти
Верим ЗСУ
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01.04.2022 21:08 Відповісти
сорри. оффтоп. германия приняла закон о пересмотре законного прибывания расеян в германии. походу все пойдут за кораблем.
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01.04.2022 21:09 Відповісти
То есть "асвабаждение дамбаза"-это то самое забрасывание мясом,только на более узком участке фронта? Новая кацапская "стратегия пабеды"? Ну что ж-"диды" не против.🤷
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01.04.2022 21:10 Відповісти
не знаю яким чином, якими ресурсами та фінансами, але Український СХІД має отримати максимальну підтримку!
хто чим може, хто грошима, хто руками, хто зброєю...!
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01.04.2022 21:10 Відповісти
280. Ніфіга собі. Пруть і пруть як таргани.
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01.04.2022 21:11 Відповісти
нема у орди ні мізків , ні логіки , ні країни ...... суцільне 404
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01.04.2022 21:11 Відповісти
Сегодня под Гостомелем удираюших кацапов намолотили и техники

https://t.me/kyivoperativ/93609
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01.04.2022 21:14 Відповісти
Оце добре.,Молодці!!!!
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01.04.2022 21:22 Відповісти
ЗСУ круті! Бережіть себе.
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01.04.2022 21:15 Відповісти
Там небезпечно зараз. А воно нашим теж треба перегруповуватись.
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01.04.2022 21:20 Відповісти
Зерграш?
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01.04.2022 21:22 Відповісти
Ни х..я себе! 47 единиц техники за 1 день!
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01.04.2022 21:24 Відповісти
У цьому їх нацистська суть -йти на вірну смерть, я називаю це кацапською їпанутістю
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01.04.2022 21:26 Відповісти
сколько ж там их, боже мой и что им обещают? неужели, если выживут, посмотреть вблизи на самого фюрера...
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01.04.2022 21:34 Відповісти
Їм пообіцяли по 500 ваттному міксеру , спортивному костюмові для самки і ноуту для виродка ((
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01.04.2022 23:30 Відповісти
Відльотів гаубиць не чути, значить йде контактний бій. Боже, бережи ЗСУ!
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01.04.2022 21:34 Відповісти
Окупували Ізюм. Побудували пантонну переправу через Сіверський Донець.
Ніби так Генштаб сказав.
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01.04.2022 21:45 Відповісти
 
 