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Ми маємо бути готові до того, що РФ може застосувати хімічну зброю, - Данілов

зброя,хімічна

Ймовірність використання Росією хімічної зброї проти України є. Наша медицина готова до цього.

Про це в ефірі телемарафону заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, улюблена справа росіян - розповсюдження фейків.

"Ви знаєте, що вони, незважаючи на заборону взагалі всіх міжнародних інституцій про використання хімічної зброї, використовували її в Сирії. У нас чітко є усвідомлення, що вони можуть це зробити на території нашої країни. Ми маємо до цього бути готові. Наша медицина на сьогоднішній день пройшла певний вишкіл з цього приводу. Будемо вважати, що воно до цього не дійде", - сказав секретар РНБО.

Також читайте: Ембарго на експорт нафти й газу з Росії не повинно прив'язуватися до застосування нею хімзброї: ми не морські свинки, щоб над нами експериментувати, - Зеленський

Автор: 

Данілов Олексій (1259) росія (64946) хімічна зброя (345)


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Топ коментарі
+17
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01.04.2022 21:12
+17
Они не просто отходят,их там днями молотят и зажимали в кольцо. Отходят они от того, что все снабжение по ***** пошло благодаря постоянным разгромам колонн обеспечения и ловить на тех позициях уже нечего.
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01.04.2022 21:17
+6
Медицина може і готова, а цивільне неселення????
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01.04.2022 21:24
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01.04.2022 21:12 Відповісти
Тут можно посмотреть наглядно https://thetruesize.com/#?borders=1~!MTQzODE0NTM.Mjk2NDExOQ*MzI1ODE2NzQ(MTA3MTQ0ODY~!CONTIGUOUS_US*NzI1MDI5OQ.Mjg5Njk0MjM(MTc1)MQ~!IN*MjYzNzUzMA.MTk4MzAyNA)Mg~!CN*NDMwODc3MA.MzU3MDAxODU(MjI1)MA~!UA*Njk4OTI5OA.NTM1MzAwNg)Mw~!RU*ODk4MzAyOQ.NzM4MTMyMQ)NA
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01.04.2022 21:46 Відповісти
Те що вони відходять на деяких ділянках може про це говорити,або і того хуже. Людей потрібно готувати до різних сценаріїв. Хоча,дивлячись на Маріуполь....
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01.04.2022 21:13 Відповісти
Они не просто отходят,их там днями молотят и зажимали в кольцо. Отходят они от того, что все снабжение по ***** пошло благодаря постоянным разгромам колонн обеспечения и ловить на тех позициях уже нечего.
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01.04.2022 21:17 Відповісти
я б тебе пять лайков поставил
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01.04.2022 21:21 Відповісти
Протигази, антидоти готові?
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01.04.2022 21:14 Відповісти
Зарин/заман знаем, пробовали а в криворуком путлеровском исполнении они сами сначала потравятся 100%
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01.04.2022 21:17 Відповісти
А чому ви небули готові до війни?
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01.04.2022 21:23 Відповісти
А ти коли останній раз протигаз бачив@?..
Чи тільки в кіно?
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01.04.2022 21:30 Відповісти
У меня есть ОЗК и Л1, плащ использовал в мирное время для рыбалки , есть противогаз в 2010 у прапорщика купил на всякий случай ,однажды пригодился при покрытии пола лаком и не помешал когда был лесной пожар в области и относительно сильная задымлённость
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01.04.2022 21:50 Відповісти
Медицина може і готова, а цивільне неселення????
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01.04.2022 21:24 Відповісти
РАШИЗМ = ФАШИЗМ
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01.04.2022 21:27 Відповісти
Не скажу во сколько раз ,но хуже
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01.04.2022 21:54 Відповісти
не будьте наївними тактичний ядер, боже збав, теж може бути.
цей кацапський "втікач" від Києва і радує і напрягає.
ботоксному тіряти нема шо - щур в кутку і срати він хотів на всіх.
дуже пильно за застарілим мальком.
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01.04.2022 21:27 Відповісти
ну химическое оружие и тактическое оружие, НАТО уже сказало если будет использовано = Нападение на НАТО, со всеми вытекающими
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01.04.2022 21:29 Відповісти
це все добре - після пожежи і зуй насос.
але це вже після...
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01.04.2022 21:40 Відповісти
Одночасно написав схожі здогадки...
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01.04.2022 21:30 Відповісти
Якщо чесно, не дивлячись на певний оптимізм, трошки насторожила фактично втеча москальні з-під Києва на усіх напрямках і майже одночасно. Хочеться сподіватись, що просто видохлись, чи мали надто великі втрати, чи перекидались на Схід, чи ще щось але чи не планується застосування зброї масового враження (хімічної, біологічної чи іншої) до Києва і прилеглих міст і саме тому зачистили територію від "своїх"? ДУЖЕ сподіваюсь, що помиляюсь, бо це лише мої особисті теорії, котрі не мають жодного підтвердження.
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01.04.2022 21:29 Відповісти
Вони поки не збираються здаватись.
Отже чекаємо на фокуси.
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01.04.2022 21:30 Відповісти
Так і я про це - надто легко і швидко вони втекли, щось замислили 100%.
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01.04.2022 21:32 Відповісти
згоден, щось тут не так, зовсім не схоже на *****.
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01.04.2022 21:36 Відповісти
Замислили... Новий похід на Чорнобаївку...
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01.04.2022 22:00 Відповісти
Було б а ж надто добре )
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01.04.2022 22:29 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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01.04.2022 21:32 Відповісти
Ні х#ра собі Арахамія договорився!
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01.04.2022 21:37 Відповісти
Зарин/зОман знаем, пробовали Извините в смысле пробовали , я химик разведчик по военной специальности ОВ деляться на удушающие фозген,хлорциан (не актуальны из за смены направления ветра ), учебные хлорпикрин(для тренировок по ЗОМП раша-солдатэ , кожно нарывного действия иприт ,люизит(не актуален применялся аж в 1 мировую) и нервно паралитического зарин, зоман, табун vx газы ,здесь всё по серьёзнее и опаснее

https://www.youtube.com/watch?v=1Tdk7tI9SS8

Зарин - убийца без цвета, запаха и вкуса - YouTube
https://www.youtube.com › watch





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01.04.2022 21:38 Відповісти
Отвечал, но не попало
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01.04.2022 21:53 Відповісти
Тоді в кацапстані виключно ізза рукожопства працівників може статися аварія на хімзаводі...
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01.04.2022 21:47 Відповісти
Не панікуйте! Хімічна зброя не є ефективнішою за звичайну. Основна шкода психологічна. Вітер, температура, закриття вікон, наявність масок. Все це може мінімізувати його вплив. Дружній вогонь також є ризиком. Особливо, якщо його склад зберігання бомбить на ворожій землі.
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01.04.2022 21:47 Відповісти
Правильно писати:
- ГАРАНТ БЕЗОПАСНОСТІ готов застосувати хімічну зброю...

Ви шо, Арахамію не чули?

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01.04.2022 21:50 Відповісти
тут згоден з Даніловим.
ніколи не уракайте доки останнього москаля на край дороги не скинете.
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01.04.2022 21:59 Відповісти
а "Гражданская оборона" в Украине еще существует или упразднена, как класс, вместе с бомбоубежищами?
Где противогазы выдают или может ОЗК?
Медицина готова к чему, заключения о смерти выдавать?
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01.04.2022 22:35 Відповісти
 
 