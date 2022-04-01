Ми маємо бути готові до того, що РФ може застосувати хімічну зброю, - Данілов
Ймовірність використання Росією хімічної зброї проти України є. Наша медицина готова до цього.
Про це в ефірі телемарафону заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, улюблена справа росіян - розповсюдження фейків.
"Ви знаєте, що вони, незважаючи на заборону взагалі всіх міжнародних інституцій про використання хімічної зброї, використовували її в Сирії. У нас чітко є усвідомлення, що вони можуть це зробити на території нашої країни. Ми маємо до цього бути готові. Наша медицина на сьогоднішній день пройшла певний вишкіл з цього приводу. Будемо вважати, що воно до цього не дійде", - сказав секретар РНБО.
Топ коментарі
+17 ПравдаЛюбка
показати весь коментар01.04.2022 21:12
+17 MAKAROV #508144
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+6 Татьяна Неверовская
показати весь коментар01.04.2022 21:24
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Чи тільки в кіно?
цей кацапський "втікач" від Києва і радує і напрягає.
ботоксному тіряти нема шо - щур в кутку і срати він хотів на всіх.
дуже пильно за застарілим мальком.
але це вже після...
Отже чекаємо на фокуси.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
https://www.youtube.com/watch?v=1Tdk7tI9SS8
Зарин - убийца без цвета, запаха и вкуса - YouTube
https://www.youtube.com › watch
- ГАРАНТ БЕЗОПАСНОСТІ готов застосувати хімічну зброю...
Ви шо, Арахамію не чули?
ніколи не уракайте доки останнього москаля на край дороги не скинете.
Где противогазы выдают или может ОЗК?
Медицина готова к чему, заключения о смерти выдавать?