УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12517 відвідувачів онлайн
Новини Війна
27 143 41

Війська РФ з окупованого Криму запустили три ракети "Іскандер" по Одещині, є постраждалі, - ОВА

іскандер

Війська РФ випустили три ракети по населеному пункту в Одеському районі. Ракети "Іскандер" були запущені з території окупованого Криму.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Максим Марченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно противник здійснив удар трьома ракетами по населеному пункту в Одеському районі. З ракетного комплексу "Іскандер" з Криму. Є постраждалі. Ми так цього не залишимо. Я обіцяю, що вони пошкодують за кожен пуск ракет та за кожен обстріл нашої землі", - сказав він.

Читайте: Ми маємо бути готові до того, що РФ може застосувати хімічну зброю, - Данілов

Автор: 

обстріл (28263) Одеса (5437) Одеська область (3186) ракети (4008)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+37
бегите суки, пока крымский хвост целый, скоро Украина за своими территориями придет
показати весь коментар
01.04.2022 21:22
+30
Бийте у відповідь по Криму.Рівняйте Севастополь з землею.Ніякої "кацапської слави" в Україні не має бути.
показати весь коментар
01.04.2022 21:26
+19
Піда*аси...
показати весь коментар
01.04.2022 21:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Піда*аси...
показати весь коментар
01.04.2022 21:21 Відповісти
бегите суки, пока крымский хвост целый, скоро Украина за своими территориями придет
показати весь коментар
01.04.2022 21:22 Відповісти
я с Одессы...куда попали?
показати весь коментар
01.04.2022 21:22 Відповісти
Щасс тобі тицьну місце на карті
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
показати весь коментар
01.04.2022 21:24 Відповісти
В тебя не попали?
показати весь коментар
01.04.2022 21:24 Відповісти
ты с откуда будешь,шлимазл?
показати весь коментар
01.04.2022 21:30 Відповісти
ты заголовок внимательно читал,лишенец?
показати весь коментар
01.04.2022 21:32 Відповісти
в метро попали
показати весь коментар
01.04.2022 21:25 Відповісти
А откуда ты, что не знаешь?
показати весь коментар
01.04.2022 21:25 Відповісти
В центральную прачечную.
показати весь коментар
01.04.2022 21:27 Відповісти
да,я одессит...и мне 64...ты научись заголовки читать,гой
показати весь коментар
01.04.2022 21:34 Відповісти
Если тебе 64, то уже большой мальчик, и должен бы знать, что враг не должен знать куда попали, или не попали. Но ты этого не знаешь, что тебя характеризует. Как именно - думай сам. Если сможешь.

И да - я с Фонтана, если шо!
показати весь коментар
02.04.2022 10:46 Відповісти
У сраку *****!
показати весь коментар
01.04.2022 21:33 Відповісти
И что ты сделаешь без нормального ПВО? Кулачком помашешь и они упадут? Детская угроза.
показати весь коментар
01.04.2022 21:23 Відповісти
Речь об ответк, валоденька, так своим и передай
показати весь коментар
01.04.2022 21:26 Відповісти
Мэры обещать умеют.
показати весь коментар
01.04.2022 21:35 Відповісти
Бийте у відповідь по Криму.Рівняйте Севастополь з землею.Ніякої "кацапської слави" в Україні не має бути.
показати весь коментар
01.04.2022 21:26 Відповісти
Чим?
показати весь коментар
01.04.2022 21:46 Відповісти
вільха дістане
показати весь коментар
02.04.2022 08:59 Відповісти
Крим - українська територія. Може, краще по території рашки бити?
показати весь коментар
01.04.2022 23:11 Відповісти
Хлопці готуйтеся найближчим часом звільняти наш Крим
показати весь коментар
01.04.2022 21:29 Відповісти
А як же заява Зеленського про "компромісну територію" на 15 років? Ти що, смієш противитися президенту?
показати весь коментар
01.04.2022 23:11 Відповісти
Я вот не пойму. Нахера они стреляют. Одна ракета стоит около 7-ми лямов. И все в поле. Какой смысл? Или как в начале, сбросили один десант прямо под очереди и никто не долетел до земли живым, а второй десант в ледяную воду далеко от берега. Все пошли на корм крабам. Чем они там думают?...
показати весь коментар
01.04.2022 21:34 Відповісти
Якби вони ще й думали....
показати весь коментар
01.04.2022 21:36 Відповісти
Если бы думали то и войны бы не было ЭТОЙ И 2014 ГОД также гоп стоп называется
показати весь коментар
01.04.2022 22:02 Відповісти
ХУ*ЛОМ они думают
показати весь коментар
01.04.2022 21:39 Відповісти
Так порадій за ******** і більше честі віддавай ЗСУ
показати весь коментар
01.04.2022 21:41 Відповісти
Может у них такое понимание очень сложного слова "демилитаризация"?
показати весь коментар
01.04.2022 21:42 Відповісти
Х*йло приносит жертву своим большевистским идолам.
показати весь коментар
01.04.2022 21:50 Відповісти
А тебе что жалко, чтоб они крабов покормили?
показати весь коментар
01.04.2022 21:39 Відповісти
Почему не ******* по крымскому мосту, по которому хочу напомнить наложены санкции. По нему все вооружение в Крым возят. А так пусть с кораблями трахаются. Крымский мост символ путина и иди нах..й руский карабль.
показати весь коментар
01.04.2022 21:46 Відповісти
тому що Україна офіційно не об'явила кацапам війну, вони нам теж, і якщо ввалити по території кацапстану, ми по міжнародному законодавству будем териростами,
показати весь коментар
01.04.2022 22:41 Відповісти
НЕ "російські війська", а 'ГАРАНТи БЕЗОПАСНОСТі' запустили ракети..

показати весь коментар
01.04.2022 21:46 Відповісти
Дай Бог ,чтобы он свои слова выполнил
показати весь коментар
01.04.2022 21:53 Відповісти
Виправте текст статті, в Одеській області немає і ніколи не було Одеського району, в м.Одесі, теж таких районів немає і не було.
показати весь коментар
01.04.2022 22:37 Відповісти
Є Одеській район в Одеській області. Утворений 17 липня 2020 року після адміністративної реформи.
показати весь коментар
01.04.2022 23:19 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Одеській район - вікіпедія.
показати весь коментар
02.04.2022 10:52 Відповісти
Шановний головнокомандуючий!
Та в'***** "отвєткой" на ту "точку Криса" звідки летить!
Де Вільха?
Я запитую: Де ВІЛЬХА, НЕПТУН???
Все в асфальт????
Із за євроАвтобамів, орки за 3 год доїхали до Київа!!
А ракети в металоломі!
Це нормально???
Уххх.....,накиипіло
показати весь коментар
01.04.2022 23:00 Відповісти
Якби ракети запускались з окупованого́ Бердянську, то вiдсiч була б, а Крим що, росiйський?
показати весь коментар
02.04.2022 16:45 Відповісти
 
 