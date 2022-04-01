Війська РФ з окупованого Криму запустили три ракети "Іскандер" по Одещині, є постраждалі, - ОВА
Війська РФ випустили три ракети по населеному пункту в Одеському районі. Ракети "Іскандер" були запущені з території окупованого Криму.
Про це повідомив очільник Одеської ОВА Максим Марченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Щойно противник здійснив удар трьома ракетами по населеному пункту в Одеському районі. З ракетного комплексу "Іскандер" з Криму. Є постраждалі. Ми так цього не залишимо. Я обіцяю, що вони пошкодують за кожен пуск ракет та за кожен обстріл нашої землі", - сказав він.
Топ коментарі
+37 Alex Chek
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+30 время
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+19 Семен Шкаралупа
показати весь коментар01.04.2022 21:21
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Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
И да - я с Фонтана, если шо!
Та в'***** "отвєткой" на ту "точку Криса" звідки летить!
Де Вільха?
Я запитую: Де ВІЛЬХА, НЕПТУН???
Все в асфальт????
Із за євроАвтобамів, орки за 3 год доїхали до Київа!!
А ракети в металоломі!
Це нормально???
Уххх.....,накиипіло