"Мирні переговори" Путіна не можна сприймати всерйоз, доки тривають бомбардування, - Бербок

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок зазначила, що Росія на території чинить воєнні злочини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Ви знаєте, яка ситуація, наприклад, у Маріуполі. У місті досі перебуває понад 100 тисяч мирних жителів, і хоча Путін через день каже, що у нього - як він це називає - мирні переговори, але в той же момент він бомбить Маріуполь, він бомбить так звані гуманітарні коридори, він не дозволяє доставляти їжу та ліки в міста, що, очевидно, є порушенням гуманітарного законодавства, тому це воєнні злочини", - сказала вона.

"Не можна сказати, з одного боку, що ви ведете так звані мирні переговори, а з іншого боку, ви бомбите лікарні", - додала Бербок.

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