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Новини Війна
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"Мирні переговори" Путіна не можна сприймати всерйоз, доки тривають бомбардування, - Бербок

бербок

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок зазначила, що Росія на території чинить воєнні злочини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Ви знаєте, яка ситуація, наприклад, у Маріуполі. У місті досі перебуває понад 100 тисяч мирних жителів, і хоча Путін через день каже, що у нього - як він це називає - мирні переговори, але в той же момент він бомбить Маріуполь, він бомбить так звані гуманітарні коридори, він не дозволяє доставляти їжу та ліки в міста, що, очевидно, є порушенням гуманітарного законодавства, тому це воєнні злочини", - сказала вона.

"Не можна сказати, з одного боку, що ви ведете так звані мирні переговори, а з іншого боку, ви бомбите лікарні", - додала Бербок.

Також читайте: Війська РФ з окупованого Криму запустили три ракети "Іскандер" по Одещині, є постраждалі, - ОВА

Автор: 

Анналена Бербок (455) переговори з Росією (1062)


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Топ коментарі
+24
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01.04.2022 21:23
+20
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01.04.2022 21:32
+12
Даже никчемная немчура говорит кловану,что разговаривать разговоры с кацапами -это треш. Но дерьмак, катающийся по ушам как видно для клована дороже. Как и падлоляк,агрохимия и вынутый из ватного нафталина чалый. Может ещё и портнова подтянут? Там ума хватит.
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01.04.2022 21:31
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01.04.2022 21:23 Відповісти
А генерал Ніколюк,який публічно підтримав арахамію та подоляка, про це знає?
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01.04.2022 21:58 Відповісти
Почему не может, Ослохимия и Шапокляк говорят можно, нужно в очи загялнуть, соколу ясному бункерному старцу
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01.04.2022 21:24 Відповісти
Україна має вийти з перемовин з цапами. Принаймні менше буде зради України.
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01.04.2022 21:28 Відповісти
Не можна вести перемовини з тими, хто прийшов тебе вбивати. Уродженка міста Києва Голда Меєр.
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01.04.2022 21:31 Відповісти
Даже никчемная немчура говорит кловану,что разговаривать разговоры с кацапами -это треш. Но дерьмак, катающийся по ушам как видно для клована дороже. Как и падлоляк,агрохимия и вынутый из ватного нафталина чалый. Может ещё и портнова подтянут? Там ума хватит.
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01.04.2022 21:31 Відповісти
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01.04.2022 21:32 Відповісти
І що,то до Кучми якщо щось. Він підписував Будапештський мемурандом де росія гарант. А Зеленський хот щось підписував з пуйлом?
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01.04.2022 21:34 Відповісти
Та невже? Ай я йай, а ви не хочете ембарго вводити, тай раніше говорили по іншому. Ну нічого, за місяць отямились,то вже добре.
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01.04.2022 21:32 Відповісти
А вас жаба давить навіть від SWIFT їх відключити!
Гроші не пахнуть, особливо коли є можливість робити порожні заяви!
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01.04.2022 21:33 Відповісти
Плешивое ху*ло вообще нельзя воспринимать нигде и не в чём, только полный игнор по всем направлениям.
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01.04.2022 21:36 Відповісти
Бубачка думает по-другому.
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01.04.2022 21:38 Відповісти
Голлівудська зірка Шон Пенн звернувся до світових багатіїв із закликом придбати для України 12 винищувачів, ********** за російські.

Як йдеться на https://twitter.com/SeanPenn/status/1509626754847031320 twitter-сторінка Пенна, він просить мільярдерів витратити 300 мільйонів доларів і придбати для України дві ескадрильї винищувачів F-15 чи F-16, які би мали якісну перевагу над російськими винищувачами Су та МіГ.

Також він закликає придбати для України системи для протиракетної оборони на 200 мільйонів доларів, що разом би склало півмільярда доларів.

Водночас актор визнає, що, окрім придбання самих винищувачів, ************ додаткові витрати на утримання цих літаків та їхній ремонт. Проте Пенн запевняє, що українські льотчики готові опанувати керування новим винищувачем за 3 тижні.
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01.04.2022 21:42 Відповісти
Бульбок до тями прийшла?
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01.04.2022 21:46 Відповісти
"Мирні переговори" Путіна не можна всерйоз," Джерело: , Тому що воно кацап!!! Скільки порушень міжнародного права? Хіба не воно підписало, недоторканість кордонів? Далі, буде хрюхати - що воно домовилось з зЕлохом, хіба такого не було?
"Правда конечно востаржествует,
Если проделает то, что явная ложь." В. Висоцький...
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01.04.2022 22:01 Відповісти
в черговий раз стверджую; російське керівництво цілком недоговороздатне
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02.04.2022 10:02 Відповісти
 
 