"Мирні переговори" Путіна не можна сприймати всерйоз, доки тривають бомбардування, - Бербок
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок зазначила, що Росія на території чинить воєнні злочини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
"Ви знаєте, яка ситуація, наприклад, у Маріуполі. У місті досі перебуває понад 100 тисяч мирних жителів, і хоча Путін через день каже, що у нього - як він це називає - мирні переговори, але в той же момент він бомбить Маріуполь, він бомбить так звані гуманітарні коридори, він не дозволяє доставляти їжу та ліки в міста, що, очевидно, є порушенням гуманітарного законодавства, тому це воєнні злочини", - сказала вона.
"Не можна сказати, з одного боку, що ви ведете так звані мирні переговори, а з іншого боку, ви бомбите лікарні", - додала Бербок.
Топ коментарі
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Як йдеться на https://twitter.com/SeanPenn/status/1509626754847031320 twitter-сторінка Пенна, він просить мільярдерів витратити 300 мільйонів доларів і придбати для України дві ескадрильї винищувачів F-15 чи F-16, які би мали якісну перевагу над російськими винищувачами Су та МіГ.
Також він закликає придбати для України системи для протиракетної оборони на 200 мільйонів доларів, що разом би склало півмільярда доларів.
Водночас актор визнає, що, окрім придбання самих винищувачів, ************ додаткові витрати на утримання цих літаків та їхній ремонт. Проте Пенн запевняє, що українські льотчики готові опанувати керування новим винищувачем за 3 тижні.
"Правда конечно востаржествует,
Если проделает то, что явная ложь." В. Висоцький...