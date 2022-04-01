Майже 22 тисячі дітей народилося в Україні від початку широкомасштабного вторгнення РФ, - Мін'юст
Від початку широкомасштабного російського військового вторгнення в Україні з'явилося на світ майже 22 тисячі дітей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Міністерстві юстиції.
"Персонал медичних закладів, так само, як і наших ДРАЦСів, продовжує виконувати свої фукції та допомагати українцям.
Дані вказано без урахування відомостей окремих виконкомів, по яких зараз відсутня можливість отримати інформацію", - зауважили у відомстві.
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