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Новини
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Майже 22 тисячі дітей народилося в Україні від початку широкомасштабного вторгнення РФ, - Мін'юст

младенец,новорожденный

Від початку широкомасштабного російського військового вторгнення в Україні з'явилося на світ майже 22 тисячі дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Міністерстві юстиції.

"Персонал медичних закладів, так само, як і наших ДРАЦСів, продовжує виконувати свої фукції та допомагати українцям.

Дані вказано без урахування відомостей окремих виконкомів, по яких зараз відсутня можливість отримати інформацію", - зауважили у відомстві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку війни у Києві народилося 725 дітей

Автор: 

діти (5045) народжуваність (65) діти війни (125)


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Топ коментарі
+11
И у меня вчера в Виннице родился внук! Козацькому роду нема переводу!
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01.04.2022 21:30
+5
Youtube без кацапів - оце дійсно краса.
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01.04.2022 21:43
+4
Кацапы без Yootube - красота
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01.04.2022 21:27
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Кацапы без Yootube - красота
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01.04.2022 21:27 Відповісти
Youtube без кацапів - оце дійсно краса.
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01.04.2022 21:43 Відповісти
кацапы, вам, п....ц. Это, не вата, рождается.
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01.04.2022 21:29 Відповісти
И у меня вчера в Виннице родился внук! Козацькому роду нема переводу!
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01.04.2022 21:30 Відповісти
Врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі
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01.04.2022 21:31 Відповісти
Якраз згадався арт, який виклав трохи нижче ))
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01.04.2022 22:13 Відповісти
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01.04.2022 22:12 Відповісти
І де?
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01.04.2022 23:07 Відповісти
З Київщини та Чернігівщини кацапів вичавлюють. Невдовзі виженуть статевими ганчірками звідусіль.
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02.04.2022 02:32 Відповісти
Дітки, ростіть здорові та щасливі. У мирній процвітаючій Україні ! Вільній, незалежній, сильній !
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02.04.2022 02:20 Відповісти
люди родились,УКРАИНЦЫ,а не биомусор!
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02.04.2022 13:40 Відповісти
 
 