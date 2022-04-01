До медичних закладів Дніпра доставлено 350 тис. масок-распіраторів класу FFP2, - Наєв

В межах гуманітарних ініціатив Командування об’єднаних сил Збройних Сил України до міста Дніпро прибув п’ятитонний гуманітарний вантаж, який складається з 350 тисяч захисних масок-распіраторів класу FFP2.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу командування ОС.

Вантаж призначений для Військово-медичного клінічного центру Східного регіону, а також для цивільних лікарень міста Дніпро.

Фільтрувальні напівмаски класу FFP2 захищають людину від вдихання найдрібніших частинок, а отже й від шкідливих інфекцій. Їхня ефективність становить не менш як 94%, яку не можуть забезпечити звичайні одноразові маски.

За словами командувача Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва, гуманітарну допомогу передано благодійним фондом "Міжнародна асоціація підтримки України". Доставка вантажу здійснювалася "Асоціацією міжнародних автомобільних перевізників України" у тісній координації з Міністерством реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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