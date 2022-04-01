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Новини Війна
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До медичних закладів Дніпра доставлено 350 тис. масок-распіраторів класу FFP2, - Наєв

гуманітарка,дніпро

В межах гуманітарних ініціатив Командування об’єднаних сил Збройних Сил України до міста Дніпро прибув п’ятитонний гуманітарний вантаж, який складається з 350 тисяч захисних масок-распіраторів класу FFP2.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу командування ОС.

Вантаж призначений для Військово-медичного клінічного центру Східного регіону, а також для цивільних лікарень міста Дніпро.

Фільтрувальні напівмаски класу FFP2 захищають людину від вдихання найдрібніших частинок, а отже й від шкідливих інфекцій. Їхня ефективність становить не менш як 94%, яку не можуть забезпечити звичайні одноразові маски.

За словами командувача Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва, гуманітарну допомогу передано благодійним фондом "Міжнародна асоціація підтримки України". Доставка вантажу здійснювалася "Асоціацією міжнародних автомобільних перевізників України" у тісній координації з Міністерством реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У межах ініціативи "Допомога Схід" в Україну прибула медична допомога з Франції, - Наєв. ФОТОрепортаж

Автор: 

Дніпро (3254) гуманітарна допомога (989) Наєв Сергій (352)


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Топ коментарі
+3
це, звісно, зараз перша необхідність
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01.04.2022 21:35
+3
Коронавірус? Шо, опять?
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01.04.2022 21:42
+2
В нас під боком замінована ЧАЕС. Не викидайте маски.
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01.04.2022 21:40
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це, звісно, зараз перша необхідність
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01.04.2022 21:35 Відповісти
В нас під боком замінована ЧАЕС. Не викидайте маски.
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01.04.2022 21:40 Відповісти
Готуються до хім. атаки ?
Тут маска не допоможе, навіть FPP2, потрібен протигаз
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01.04.2022 22:32 Відповісти
Коронавірус? Шо, опять?
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01.04.2022 21:42 Відповісти
Я знаю ці маскі. Це німецький стандаррт вони даже в европі не актуальні. ЦЕ корупция 99%. Я за захист. но це?
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01.04.2022 21:43 Відповісти
Як вони нам надоїли,іще актуальні,носило,якість погана,визивають алергію.Навіщо вони вам,я своїм висилала пачками. До речі це не респіраторного типу. Цифра 3 повинна бути
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01.04.2022 22:23 Відповісти
3 - це з клапаном?
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01.04.2022 22:33 Відповісти
Заробили? Суки!
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01.04.2022 21:43 Відповісти
Ви що серйозно???
капець, перша потреба для Війни?!?
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01.04.2022 21:46 Відповісти
В нас в містечку, ніхто навіть в лікарнях не ходить в масках, жодного ковідного хворого там немає. В магазини пускають без масок.
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01.04.2022 21:47 Відповісти
от і весь ковід,доречі по світу теж щось заглохло...
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01.04.2022 23:23 Відповісти
аплодуємо стоячи!
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01.04.2022 21:59 Відповісти
Це маски не для захисту від вірусів.Вірусу пох стандарт FFP2 від ерозолів отруйних середньої важкості.
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01.04.2022 22:04 Відповісти
75 евро центів за 1маску у ЛІДЛ.
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01.04.2022 22:22 Відповісти
В Україні нема Лідлу поки що. Купували подібні маски 2-3 місяці тому в "Гала-аптеці" та "Розетці". Але обидві зараз не працюють
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01.04.2022 22:36 Відповісти
 
 