Попереду нові удари по російській економіці, фінансовій системі та торгівлі, - Кулеба після розмови із Блінкеном
На Росію чекають нові фінансові та економічні обмеження.
Про це у Twitter повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба після телефонної розмови з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, передає Цензор.НЕТ.
"Телефонна розмова з Ентоні Блінкеном про кроки щодо зміцнення України в економічному та військовому плані, щоб ми могли продовжувати ефективно відбивати подальші атаки Росії. Вдячний США за надану підтримку. Попереду нові удари по російській економіці, фінансовій системі та торгівлі", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+21 Garry Grant
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Было бы по другому Кулеба давно уже не был бы министром
@panugin
·
https://mobile.twitter.com/panugin/status/1509895311040393252 4 год
Після другої світової німцям було заборонено працювати в Швейцарії 50 років. Просто тому, що ти німець. І це було закріплено в законодавстві. Я вважаю, що і нам так треба. Без різниці, які погляди розділяє руSSня, заборонити в'їзд на 50 років. А краще на 150.
Завтра, може бути Пізно!
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раZZія це імперія зла і брехні!!
раZZія країна терорист!