Попереду нові удари по російській економіці, фінансовій системі та торгівлі, - Кулеба після розмови із Блінкеном

На Росію чекають нові фінансові та економічні обмеження.

Про це у Twitter повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба після телефонної розмови з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, передає Цензор.НЕТ.

"Телефонна розмова з Ентоні Блінкеном про кроки щодо зміцнення України в економічному та військовому плані, щоб ми могли продовжувати ефективно відбивати подальші атаки Росії. Вдячний США за надану підтримку. Попереду нові удари по російській економіці, фінансовій системі та торгівлі", - йдеться в повідомленні.

Читайте: США готові за необхідності брати участь у реалізації домовленостей щодо безпеки України, - Блінкен