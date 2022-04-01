УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12645 відвідувачів онлайн
Новини Війна
17 248 102

Після розвалу РФ Японія отримає Курили, а Польща зможе забрати Калінінград, якщо захоче, - Данілов

курили

Після розвалу РФ внаслідок нинішньої війни Японія зможе повернути собі Курильські острови.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я можу сказати, що в результаті цієї війни, коли розвалиться Російська Федерація, а так воно стовідсотково й відбудеться, Японія отримає свої чотири острови Курильської гряди, які у них забрали після Другої світової війни. Якщо буде бажання Польщі забрати собі Калінінград, то вони зможуть це зробити за результатами цієї війни", - сказав він.

Данілов зазначив, що  його дивує позиція Грузії, яка начебто бажає відновити свою територіальну цілісність, але поводиться надто пасивно в цьому питанні.

Данілов нагадав, що саме росія вчиняла злочини на території Грузії, Молдови та України, окупувавши частини незалежних країн.

Також читайте: Японія називатиме Курили своїми "споконвічними територіями, окупованими РФ"

Автор: 

росія (64946) Японія (1197) Курили (55)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+36
да , поляки это заслужили ,их помощь нам неоценима
показати весь коментар
01.04.2022 21:55
+35
Как я не люблю вот этой пафосной болтовни, к тому же от взрослых, казалось бы серъёзных людей.
показати весь коментар
01.04.2022 21:48
+21
Пане Данілов а шо вже Україна повністю звільнена від окупантів? шо ви так переймаєтесь долею Японією та статусом Калінінграда
показати весь коментар
01.04.2022 21:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Якби він додав, що країни антипутінської коаліції після перемоги над рф і її розвалом зберуться на нову Ялтинську конференцію і вирішать, що робити з такими і такими територіями - було б в самий раз.
показати весь коментар
01.04.2022 23:13 Відповісти
а китай пусть сибирь и дальний восток забирает!
показати весь коментар
02.04.2022 13:38 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 