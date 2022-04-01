Китайські хакери вели кібератаки на Україну перед вторгненням Росії, - The Times. СБУ заперчує виток інформації
Джерела британських журналістів твердять, що китайські урядові хакери провели низку кібератак на українські військові та енергетичні об’єкти напередодні початку повномасштабного вторгнення російських військ 24 лютого.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на УП про це пише британське видання The Times з відсилкою на внутрішні документи Служби безпеки України
Неназваний посадовець СБУ поділився з журналістами звітами, призначеними для службового користування. Автори матеріалу припускають, що, ймовірно, звіти підготувала розвідка іншої країни.
Як свідчать ці внутрішні документи, китайський уряд координував низку потужних кібератак на понад 600 веб-ресурсів, пов’язаних з Міністерством оборони України та інших органів влади. Серія атак розпочалася перед завершенням Зимових Олімпійських ігор у Пекіні 20 лютого, а найбільш потужні з них припали на 23 лютого – напередодні повномасштабного вторгнення окупаційних військ РФ в Україну 24 лютого.
Китайські хакери намагалися вилучити або знищити цифрові дані з досить різних об’єктів України.
Цілі охоплювали дані військових органів, як-то Державної прикордонної служби, Ради національної безпеки і оборони та Міністерства оборони, так і цивільних об’єктів, на кшталт Національного банку, Міністерства фінансів, Держатомрегулювання та "Укрзалізниці".
Методи, які застосували хакери Китаю, були націлені на викрадення важливих даних, а також пошук вразливостей для знищення інформації щодо критичної інфраструктури.
В СБУ заперечують, що таку мають таку інформацію.
"Служба безпеки України не надавала ЗМІ будь-якої офіційної інформації про те, що нібито напередодні повномасштабного вторгнення РФ в Україну на наші військові та інші ресурси було проведено кібератаки з Китаю. Тож СБУ не має відношення до висновків, які оприлюднили журналісти видання The Times. В СБ України наразі немає таких даних і жодне розслідування з цього приводу не ведеться", - зазначається у повідомлені.
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З власного досвіду можу зауважити що таких я значно частіше бачив поміж українських і москальських новоприбувших іммігрантів, аніж серед китайських.
До речи своєю цілеспрямованостю і працьовитістю вони заслуговують на повагу, на відміну від мокшан і навіть українців, особливо зі східних регіонів України, які іммігрували сюди.
Алеж ні, такого не може бути. У всих негараздах мають бути винні хто завгодно, тільки не самі українці.
Я справді тепер вже не розумію з яким висловлюванням вже сперечають, з першим чи другим, вони протилежні взагалі то.
Китайці живуть під повним конролем державної політично-каральної системи, як і українці жили понад 30 років тому.
Українцям, останні 30 років, доступні усі важелі впливу, формування і створення такої держави, у якій вони воліють жити.
Проблема в Українців одна - що не карають зрадників й запроданців. Фактична, "гаряча" війна за незалежність України розпочалася лише 2014 року й триває донині. Як перед цим Українці виборювали своє право на незалежність 1990-1991, 2004-2005. Як боролися за неї весь час.
Так що, боте, дуй на корабль.
Їх цікавить реакція і дії Заходу і особливо США, стосовно цієї війни.
Інтереси Китаю сьогодні спрямовані на нарощування власного впливу, включаючи мілітарні дії, у Південно- Східному регіоні.
Не хотів відповідати на маячню, але посилання на УПА переходить усі межі допутимої толерантности.
Не вам розповідати мені про УПА, але я можу вам розповісти як ті українці, які пережили Голодомор, не стали повстанцями але рабами, яких москальня відправляла на Західну Україну полювати і знищувати повстанців та їхні родини.
а тепер давай про маячню,розкажи мені щось нове бо виджу,у тебе за рожевими окулярами весь світ булочка з варенням
И всё. Это будут реальные санкции.
и да, единственное законное правительство всех Китайцев - это на острове Тайвань, офицальное название Китайская Республика.
Але вийшло по іншому наші військові ціною своїх життів все змінили....
Видя сколько предателей высокопосадовцив смылось из СБУ веры им нет....