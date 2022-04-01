Китайські хакери вели кібератаки на Україну перед вторгненням Росії, - The Times. СБУ заперчує виток інформації

Джерела британських журналістів твердять, що китайські урядові хакери провели низку кібератак на українські військові та енергетичні об’єкти напередодні початку повномасштабного вторгнення російських військ 24 лютого.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на УП про це пише британське видання The Times з відсилкою на внутрішні документи Служби безпеки України

Неназваний посадовець СБУ поділився з журналістами звітами, призначеними для службового користування. Автори матеріалу припускають, що, ймовірно, звіти підготувала розвідка іншої країни.

Як свідчать ці внутрішні документи, китайський уряд координував низку потужних кібератак на понад 600 веб-ресурсів, пов’язаних з Міністерством оборони України та інших органів влади. Серія атак розпочалася перед завершенням Зимових Олімпійських ігор у Пекіні 20 лютого, а найбільш потужні з них припали на 23 лютого – напередодні повномасштабного вторгнення окупаційних військ РФ в Україну 24 лютого.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС закликав Китай не допомагати РФ обходити санкції: Якщо не підтримуєте, то принаймні не втручайтесь

Китайські хакери намагалися вилучити або знищити цифрові дані з досить різних об’єктів України.

Цілі охоплювали дані військових органів, як-то Державної прикордонної служби, Ради національної безпеки і оборони та Міністерства оборони, так і цивільних об’єктів, на кшталт Національного банку, Міністерства фінансів, Держатомрегулювання та "Укрзалізниці".

Методи, які застосували хакери Китаю, були націлені на викрадення важливих даних, а також пошук вразливостей для знищення інформації щодо критичної інфраструктури.

Також читайте: Російські хакери намагалися атакувати НАТО і збройні сили Східної Європи, - Google

В СБУ заперечують, що таку мають таку інформацію.

"Служба безпеки України не надавала ЗМІ будь-якої офіційної інформації про те, що нібито напередодні повномасштабного вторгнення РФ в Україну на наші військові та інші ресурси було проведено кібератаки з Китаю. Тож СБУ не має відношення до висновків, які оприлюднили журналісти видання The Times. В СБ України наразі немає таких даних і жодне розслідування з цього приводу не ведеться", - зазначається у повідомлені.