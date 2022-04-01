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Китайські хакери вели кібератаки на Україну перед вторгненням Росії, - The Times. СБУ заперчує виток інформації

хакер,взлом

Джерела британських журналістів твердять, що китайські урядові хакери провели низку кібератак на українські військові та енергетичні об’єкти напередодні початку повномасштабного вторгнення російських військ 24 лютого.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на УП про це пише британське видання The Times з відсилкою на  внутрішні документи Служби безпеки України

 Неназваний посадовець СБУ поділився з журналістами звітами, призначеними для службового користування. Автори матеріалу припускають, що, ймовірно, звіти підготувала розвідка іншої країни.

Як свідчать ці внутрішні документи, китайський уряд координував низку потужних кібератак на понад 600 веб-ресурсів, пов’язаних з Міністерством оборони України та інших органів влади. Серія атак розпочалася перед завершенням Зимових Олімпійських ігор у Пекіні 20 лютого, а найбільш потужні з них припали на 23 лютого – напередодні повномасштабного вторгнення окупаційних військ РФ в Україну 24 лютого.

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Китайські хакери намагалися вилучити або знищити цифрові дані з досить різних об’єктів України.

Цілі охоплювали дані військових органів, як-то Державної прикордонної служби, Ради національної безпеки і оборони та Міністерства оборони, так і цивільних об’єктів, на кшталт Національного банку, Міністерства фінансів, Держатомрегулювання та "Укрзалізниці".

Методи, які застосували хакери Китаю, були націлені на викрадення важливих даних, а також пошук вразливостей для знищення інформації щодо критичної інфраструктури.

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В СБУ заперечують, що таку мають таку інформацію.

"Служба безпеки України не надавала ЗМІ будь-якої офіційної інформації про те, що нібито напередодні повномасштабного вторгнення РФ в Україну на наші військові та інші ресурси було проведено кібератаки з Китаю. Тож СБУ не має відношення до висновків, які оприлюднили журналісти видання The Times. В СБ України наразі немає таких даних і жодне розслідування з цього приводу не ведеться", - зазначається у повідомлені.

Автор: 

Китай (4509) хакер (1346)


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Топ коментарі
+36
Узкоглазые знали о вторжении 100%. Уговорили путлера начать войну после олимпиады. Подлый народ, не лучше рашистов...
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01.04.2022 21:56
+32
Дружбани агрохамії.
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01.04.2022 21:51
+20
Більше не купуватиму китайські телефони
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01.04.2022 21:53
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Комми и рашисты - друзья навеки
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01.04.2022 21:51 Відповісти
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01.04.2022 21:56 Відповісти
1958 рік. Автор - Голованов Л.Ф.

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01.04.2022 22:03 Відповісти
"пі6араси, сер.." (с)
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01.04.2022 23:38 Відповісти
Обои
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02.04.2022 01:32 Відповісти
Не стільки друзі, як співучасники. 👹👺 Обоє рябоє.
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01.04.2022 22:26 Відповісти
Желтопузиє абізяни мають отримати розгром своїх бізнесів в Україні.
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01.04.2022 21:51 Відповісти
Дружбани агрохамії.
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01.04.2022 21:51 Відповісти
Більше не купуватиму китайські телефони
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01.04.2022 21:53 Відповісти
Причини не купувати китайське барахло і так вдосталь
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02.04.2022 11:26 Відповісти
На Востоке один Тигр и это не Китай.Тенно хэнка банзай!
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01.04.2022 21:56 Відповісти
Узкоглазые знали о вторжении 100%. Уговорили путлера начать войну после олимпиады. Подлый народ, не лучше рашистов...
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01.04.2022 21:56 Відповісти
Українці, будучи під контролем комуністів 70 років також "Подлый народ"?
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01.04.2022 22:04 Відповісти
півтора мільярда під контролем? я вас умаляю,все їх влаштовує(русня два).єдине місце декитайскім червонопиким показали фак це Гон-Конг ну і Тайвань традиційно)
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01.04.2022 22:09 Відповісти
Як багато китайців ви знаєте особисто?
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01.04.2022 22:27 Відповісти
Я знаю много и работаю с ними- брехливое говно которому никогда нельзя верить.
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01.04.2022 22:32 Відповісти
Брехливі є серед будь якого народу.
З власного досвіду можу зауважити що таких я значно частіше бачив поміж українських і москальських новоприбувших іммігрантів, аніж серед китайських.
До речи своєю цілеспрямованостю і працьовитістю вони заслуговують на повагу, на відміну від мокшан і навіть українців, особливо зі східних регіонів України, які іммігрували сюди.
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01.04.2022 22:49 Відповісти
В них брехливість вважається чеснотою. Як і в кацапів.
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01.04.2022 23:40 Відповісти
Українців роззброїли, позбавили третього ядерного потенціала і ще довгий час не хотіли з ними співпрацювати за те, що вони були 70 років під контролем комуністів. Щось таке має бути і з китайцями, якщо вони самі не придумають для себе кращий вихід з протистоянню цивілізованому світу
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01.04.2022 22:12 Відповісти
Нажаль не українців роззброїли а українці самі роззбоїлися, спочатку обравши до влади осіб, яким майбутнє і доля України була байдужа, а затім ацептувавши установленій цими особами системи розкрадання держави, продовжити діяти.

Алеж ні, такого не може бути. У всих негараздах мають бути винні хто завгодно, тільки не самі українці.
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01.04.2022 22:25 Відповісти
А чи врятує ядерна зброя росію?
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01.04.2022 22:29 Відповісти
Ні
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01.04.2022 22:50 Відповісти
Вам не здається, що в одному реченні Ви пишете, що люди "ні в чому не винні (китайці)" і тут же пишете, що винні "всі люди (українці)".
Я справді тепер вже не розумію з яким висловлюванням вже сперечають, з першим чи другим, вони протилежні взагалі то.
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01.04.2022 23:12 Відповісти
Ні, не здається.
Китайці живуть під повним конролем державної політично-каральної системи, як і українці жили понад 30 років тому.
Українцям, останні 30 років, доступні усі важелі впливу, формування і створення такої держави, у якій вони воліють жити.
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01.04.2022 23:31 Відповісти
Самі обрали? Чи в Українців в котрий раз вкрали вибори? Чи зробили їм "вибори без вибору"? Чи може Українці самі вбили Чорновола? Чи все-таки Москва? Як і Кирпу доречі?
Проблема в Українців одна - що не карають зрадників й запроданців. Фактична, "гаряча" війна за незалежність України розпочалася лише 2014 року й триває донині. Як перед цим Українці виборювали своє право на незалежність 1990-1991, 2004-2005. Як боролися за неї весь час.
Так що, боте, дуй на корабль.
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01.04.2022 23:48 Відповісти
Вони теж думали, шо все скінчиться за 3 доби на користь рашки. Тепер чухають свої бошки паличками і не знають, шо робити, бо вони реально попали.
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01.04.2022 22:07 Відповісти
Китайське керівництво найменше переймається долею України чи мокшандії.
Їх цікавить реакція і дії Заходу і особливо США, стосовно цієї війни.
Інтереси Китаю сьогодні спрямовані на нарощування власного впливу, включаючи мілітарні дії, у Південно- Східному регіоні.
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01.04.2022 22:33 Відповісти
ну і де розбіжність з тим що це не друга русня,такаж сама покірлива і скотоподібна,завтра Сі скаже штурмувати Тайвань,і що вони не підуть а от ***,ще й з радістю,їм інтрент порізали а вони навіть не пікнули,це таке ж саме імперське бидло,не дарма японці їх нагинали в другу світову,кунфу-панд ******,бо однією з причин люті японців була феноменальна СІКЛИВІСТЬ китайців,навіть маюче чисельну перевагу над японською імпереторською армією,вони завжди тікали,за деякий час це японуі настільки заїбло,що вони перестали рахувати китайців за людей,весь ******* що китайська армія була слабо озбброєна,йде на*** зразу,китай в 20-30х закупляв ******* озброєнная як у Європі так і у США,ЗАКУПЛЯВ,бо тій же Японії не хотіли продавати,так що китайцям гріх було жалітись,вони навіть мясом не ризикнули їх закидати,так і бігали,а потім японці їхпустили на мясо,як худобу,і заміть комуняк тоді ще в китаї не було.так а за "подлий народ" йди на***.Упа воювало до 1961 року,а ці такі ж як і русня,сказали ******* горобців,хуярили,сказали в кожнй хаті по плавильні,поставили,і по*** що дохли від задухи чи голоду,за те як долбойоби ходили з "маленькою червоною книжечкою".
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01.04.2022 23:05 Відповісти
"Упа воювало до 1961 року"

Не хотів відповідати на маячню, але посилання на УПА переходить усі межі допутимої толерантности.
Не вам розповідати мені про УПА, але я можу вам розповісти як ті українці, які пережили Голодомор, не стали повстанцями але рабами, яких москальня відправляла на Західну Україну полювати і знищувати повстанців та їхні родини.
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01.04.2022 23:23 Відповісти
ух який правдоруб з канади,ті ж українці були розстріляним відродженням,і шестидесятниками,і валили совок в 91му,але ти згадав тільки зрадників,і так в основному нквд присилило війська проти УРП з кацапії
а тепер давай про маячню,розкажи мені щось нове бо виджу,у тебе за рожевими окулярами весь світ булочка з варенням
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01.04.2022 23:38 Відповісти
Косоглазые подху.ловники.
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01.04.2022 22:00 Відповісти
і де тут новина? федоров зразу ще місяць назад казав, що атака на Дію йде з Китаю і ерефії.
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01.04.2022 22:00 Відповісти
Пусть правительство запретит продажу новых Huawei и Xiaomi.

И всё. Это будут реальные санкции.
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01.04.2022 22:01 Відповісти
Думаю после рашки китай будет следующий. Пусть байден нам поможет с первыми, а мы уж поможем со вторыми
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01.04.2022 22:06 Відповісти
Економічне падіння рашки буде наукою для Китаю. Якщо вони самі не змінять свою хитру і лицемірну політику, то так - демократичним країнам доведеться приводити Китай до тями. Але тільки шляхом дипломатії і економічних санкцій.
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01.04.2022 22:37 Відповісти
не буде,ці підари думають підмяти раху під себе
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01.04.2022 23:12 Відповісти
Китайские каратели в красной армии
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01.04.2022 22:07 Відповісти
Плакат 1919 року. Створений денікінцями у Харкові.

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02.04.2022 00:32 Відповісти
Зато зелена влада вже домовилася що гарантами безпеки України стануть Китай та росія.
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01.04.2022 22:09 Відповісти
Та не домовились, тільки міркують щось таке. Не буде цього. Ніколи.
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01.04.2022 22:39 Відповісти
Україні, домовлятися з Китаєм і Росією про "гарантії безепеки", це все одно, аби "лягушонок" Мауглі домовлявся з тигром Шерханом, котрий хотів його з'їсти та з шакалом Табакі про "гарантії безпеки" для себе.
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01.04.2022 23:53 Відповісти
КАЦАП - тупа іграшка в руках КІТАЙОЗ... Пускають Ааню перед себе, щоб подивитися, що їм буде за Тайвань
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01.04.2022 22:16 Відповісти
на Тайвані їм буде ПІЗДЄЦ,там народ їх дуже чекає,плюс за Тайвань массу тянуть Японія і Пд.Корея а тепер ще й Австралія з Британією,ну і США,Тайвань китаю не дадуть бо це ***** ринку електроніки по всьому світу,а китай стане ледь монополістом
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01.04.2022 23:16 Відповісти
Сибирь, пообещали?)
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01.04.2022 22:23 Відповісти
Сукі вузькоплівочні.
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01.04.2022 22:23 Відповісти
кита-мрази враг, это факт!!

и да, единственное законное правительство всех Китайцев - это на острове Тайвань, офицальное название Китайская Республика.
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01.04.2022 22:35 Відповісти
Як же так, китайці ж - друзяки Агрохімії
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01.04.2022 22:41 Відповісти
Агрохимия переобувается на лету.
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01.04.2022 22:56 Відповісти
Завтра Китай (кнр) відправить Україні трошки гуманітарки, скаже, що це - підлий західний наклеп, американці винні, що росія бомбить Україну, в Україні взагалі біолаботаторії американські і в путіна не було іншого виходу, окрім нападу на Україну (ой, ні, це вже для внутрішньокитайського споживання) і Україна дипломатично проковтне пропаганду свого "найбільшого економічного партнера"(((
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01.04.2022 23:12 Відповісти
Китай хотів щоб Ху..ло першим порушив міжнародне право, а потім вони б порішали свої спірні питання і думали що Захід утреться як завжди, а взагалі судячи із всіляких джерел добро на вторгнення дали ще німці і французи, просто цю тему не варто зараз афішувати тому і мовчать....

Але вийшло по іншому наші військові ціною своїх життів все змінили....
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01.04.2022 23:14 Відповісти
Как Зеленский заперечував войну?
Видя сколько предателей высокопосадовцив смылось из СБУ веры им нет....
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01.04.2022 23:42 Відповісти
Ембарго на торгівлю з китайцями!
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01.04.2022 23:59 Відповісти
Такие же лицимерные пи***сы как и кацапия. Ну и нах они в списке гарантов?
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02.04.2022 01:37 Відповісти
ну что , китай все больше и больше всплывает в международных сми как помощник агресси против Украины , думаю что еще будет всплывать не мало сюрпризов , это может обойтись китаю дорого , не критично конечно , но имидж и доверие будут испорчены , что может в будущем оказать негативное влияние на экономику и дипломатические отношения , ну если китай не начнет помогать Украине конечно .
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02.04.2022 01:39 Відповісти
СБУ заперечувала майбутнє вторгнення капаців!!!! Де дружок найвеличнішого? Де лейтинант Баканов?
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02.04.2022 01:44 Відповісти
 
 