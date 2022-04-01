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Актор Шон Пенн звернувся до мільярдерів світу із закликом придбати для ЗСУ винищувачі та системи ППО

пенн

Американський актор Шон Пенн звернувся до мільярдерів світу із закликом придбати для України 12 винищувачів, які би переважали за технічними характеристиками російську військову авіацію.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Пенн просить мільярдерів витратити 300 мільйонів доларів і придбати для України дві ескадрильї винищувачів F-15 чи F-16, які би мали якісну перевагу над російськими винищувачами Су та МіГ.

Також він закликає придбати для України системи для протиракетної оборони на 200 мільйонів доларів, що разом би склало півмільярда доларів.

Водночас актор визнає, що, окрім придбання самих винищувачів, знадобляться додаткові витрати на утримання цих літаків та їхній ремонт. Проте Пенн запевняє, що українські льотчики готові опанувати керування новими винищувачеми за 3 тижні.

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Напередодні ввечері 31 березня командування ПС ЗСУ повідомило англійською мовою на своїй twitter-сторінці, що найбільша потреба для українських захисників наразі полягає у винищувачах четвертого покоління F-15 i F-16, які мають технічну перевагу над старими радянськими літаками. У Командуванні запевнили, що українські пілоти ладні опанувати управління літаками за 2-3 тижні.

Автор: 

ППО (3151) допомога (8297) літак (2898) Шон Пенн (13)


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Топ коментарі
+79
Спасибо Шон ты крутой мужик.
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01.04.2022 21:56
+47
❗️Турецкий телеканал Haber Global показал схему отправки Арменией истребителей в помощь России.

Ранее президент страны Пашинян утверждал, что самолеты из Армении не вылетали.

Как указывается в сюжете, самолеты были отправлены в Россию 23 марта 2022 года. Пунктом отправления был аэропорт Эребуни в Ереване. В 12:50 по местному времени вылетели 4 истребителя Су-30 армянских летчиков. Самолеты, пролетавшие через Мартуни, достигли конечного пункта назначения, России, в 13:14.

Спутниковые фотографии также подтвердили эту информацию: на первом из спутниковых снимков, сделанных 18 марта 2022 года, на авиабазе в Армении видны 4 боевых самолета типа Су-30. На втором снимке, сделанном 25 марта, в том же месте был другой вид. На этих новых снимках отсутствуют отправленные в Россию самолеты Су-30. Где они, там МиГ-29.

Если участие Армении в агрессии против Украины подтвердится на международном уровне, Армении грозят санкции. https://t.me/charter97_org/68734 https://t.me/charter97_org/68734

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01.04.2022 21:54
+39
Оце мужик,мало таких,уважуха
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01.04.2022 21:57
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Для того чтобы купить, нужно чтобы кто-то продал. Сегодня была новость что Германия разблокировала продажу Украине 50 БМП оставшихся со времен ГДР, которые были проданы Швеции и ей не пригодились и были еще раз перепроданы Чешской фирме. Украина хотела купить эти машины еще с 2019-го года. Но Германия наложила запрет на продажу. И только сейчас они разрешили продать их. Это БМП 70-ых и 80-ых годов. Ни о каких продажах современных видов ПВО или самолетов в Украину вообще речь не шла. Нам никто ничего не хотел продавать. Исключение только Турция которая продала новейшее вооружение. Но у них нет возможности продавать ни ПВО ни танки ни самолеты.
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01.04.2022 22:28 Відповісти
Може ви знаєте, Турція нам продала 2гу версію Байрактарів, але є наче 3тя новіша? Чи є варіанти нам її поставити?
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01.04.2022 22:36 Відповісти
Да, турки приняли на вооружение Байрактар Акинжи, тот что с украинскими двигателями. Боевая нагрузка у него 1300 кг, против 150 кг у Байрактар ТБ2 который продают нам. Но проблема в том что турки сами сделали их на данный момент менее 10 экземпляров. Даже если пару экземпляров нам и поставят то только для того чтобы проверить их на поле боя. Хотя я думаю что вероятность такой поставки как крайне низкая, да и погоды пара-тройка бесполотников не сделают. Возможности наладить массовое производство практически нет, учитывая что двигатели поставляют из Украины.
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01.04.2022 23:04 Відповісти
Дякую за відповідь. Будемо сподіватись на плідну співпрацю після війни. Я десь чув що в нас навіть планували завод відкривати. Якщо це буде спільна розробка то могли б «і нашим і вашим» виробити.
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01.04.2022 23:33 Відповісти
А нащо це мільярдерам? Це ж не інвестиції.
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01.04.2022 22:19 Відповісти
Наш мільярдер Ахметов у якого 7 мільярдів долларів, спизжених у государства, поки що нічого не придбав для зсу.
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01.04.2022 22:21 Відповісти
Він тільки
розкрив хавальнік вчора на репарації з мордору.
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01.04.2022 22:45 Відповісти
В Ахмєтова осталось тільки два з копійками млрд дол.
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02.04.2022 00:35 Відповісти
Несколько машин, по всей видимости, было переоборудовано для выполнения функций охотников за ракетами под возможным индексом YAL-2. А теперь составляем, что называется, 2 и 2. В течение того же 2021 года Global Hawk, поднимавшиеся с итальянской базы Сигонелла, где базируется 7 разведывательной эскардрильи ВВС США, регулярно летали над Черным и Балтийским морем и над территорией Украины. Они это делают и сейчас, проводя воздушную разведку. Но, похоже, эти полеты имели еще одну функцию - приучить все заинтересованные (и очень незаинтересованные) стороны к постоянному присутствию «глобальных ястребов» в регионе.

Теперь, похоже, не входя в опасное воздушное пространство, фактически не покидая границ НАТО, лазерные пушки охотятся на «калибры» и «искандеры». В порядке эксперимента, конечно. В конце концов, «ихтамнет».

https://newssky.com.ua/yalik-ozornichaet-kak-ssha-pomogayut-ukrainskomu-pvo/

....От дорогого в обслуживании пилотируемого авиалайнера с таким же дорогим химическим лазером, который имел практический потолок в 12 км и радиус эффективного действия в пределах сотни километров, разработчики перешли к созданию электрической лазерной системы с расстоянием поражения в сотни километров на высотной беспилотной платформе с 20-километровой. практическим потолком, недостижимым для большинства систем ПВО. При этом переход на электронный лазер должен был дать сильную экономию в массе установки. В то время как лазеру YAL-1 требовалось 55 кг массы для генерации одного киловатта, MDA установила лимит в 5 кг на кВт. В прошлом году сообщалось, что «демонстратор технологии» вышел на испытание
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01.04.2022 22:22 Відповісти
Дослухайтесь. Найкраща інвестиція зараз - в Україну. Бо її народ буде в віках пам"ятатиме добрі справи і відповідно ставитиметься.
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01.04.2022 22:24 Відповісти
Зриваємо асфальт,та міняємо на винищувачі.
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01.04.2022 22:29 Відповісти
Який СВІТЛИЙ РОЗУМ у цього ВЕЛИКОГО АКТОРА З ВЕЛИКИМ СЕРЦЕМ !!!
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01.04.2022 22:34 Відповісти
Красавец, уважаю за его про-Украинскую позицию. Несколько раз был у нас в Киеве, помогает, чем может. Предлагаю Кличку дать Шону почетного Киевлянина. Он это заслужил.
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01.04.2022 22:38 Відповісти
А могли б вже давно самі локалізувати виробництво:

https://defence-ua.com/people_and_company/boeing_gotovij_opratsjuvati_postachannja_v_ukrajinu_f_15ex_ta_t_7_z_lokalizatsijeju_skladannja_na_dp_antonov_oleksandr_los-4907.html
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01.04.2022 22:46 Відповісти
Зеля, поклич місцевих: беню, ахметку, фирташа, пинчука, та іще з пів- сотні набереться.. Досить побиратись по світу.
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01.04.2022 22:52 Відповісти
ніхто, ніколи не дозволить продати Україні нормальні літаки, бо Україна ще й може повністю не дай боже виграти в цій війні, а нікому виграш України невигідний. Всі хочуть, щоб Україна продовжувала спливати кров'ю в затяжній і безперспективній війні і при цьому ще й ослаблюючи москалів! А війні вже пішов ДЕВ'ЯТИЙ РІК!!!!
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01.04.2022 22:53 Відповісти
Сказав - як з моста срав, а у воду капало!©

Малпонєтко, ти хореньке на макітру, ґанґлій піди вклади за пару копійок. Прислати тобі пару баксів, малпонєтко? В КОГО траба просити дозволу, якшо спише Держава(най буде Белау, чи Куба - вибереш, як си просереш) 10 одиниць, але "аби було" й комплекти продасть як металолом, то шо буде? Бидло таке веселе, шо сміху мало... Якийсь "перший наступний" "Сере, співає, ще й тріски збирає…"©, куди тільки адміни дивляться...

Агов, санітари, "перший наступний" відв'язався від ліжка! Негайно клізму й корок у писок!
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01.04.2022 23:09 Відповісти
Это истина. В 2014-ом нас уверяли что санкции заставят Путина вернуть Крым, но в 2022 он вместо этого напал на Украину открыто. В 2022-ом нас уверяют что санкции заставят Путина остановить войну. Я даже боюсь прогнозировать к чему это приведет.
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01.04.2022 23:21 Відповісти
Не очікувано. Дякуємо за підтримку!! ❤️
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01.04.2022 23:00 Відповісти
РЕСПЕКТ!Гениальная идея..только даже если миллионеры купить эти сильные истребители F15,F-16..(люблю эти машины)то сразу украинские пилоты их вряд ли могут использовать..Для этого нужны много месяцев ,если не год переобучения..Эти истребители -будущее украинских пилотов..буду очень желать.
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01.04.2022 23:07 Відповісти
Не говори глупостей. Две недели на это нужно, пилоту максимум. И командывания поветрия Украины со мной согласно.
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01.04.2022 23:25 Відповісти
Не, нужны годы. Летать может и можно научиться за пару месяцев, но эффективно использовать современный самолет это нужны годы. Да и вопрос не в этом. Были бы самолеты, а пилоты найдутся. У нас достаточно легионеров воюет. Уверен за хорошие деньги и пилотов можно нанять с числа ветеранов ВВС тех же США или других стран.
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01.04.2022 23:32 Відповісти
Я не говорю глупости ,я смотрю постоянно документальные фильмы об этих истребителях ..(меня они интересуют)И знаю ,что для тех кто летал машины руцкого типа ,пересесть на другую машину тип» F «не так просто и нужно больше ,чем пару месяцев..Даже пилоты ,которые летали F15(16)не могу сразу пересесть на F35 и через 2 месяца это не произойдёт И дааа ,когда шла речь о передаче истребителей Украине,то США упомянули ,чтобы летать F нужно определенное время ,поэтому речь шла о «Миг»руцкого производства..
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02.04.2022 00:00 Відповісти
Український бойовий пілот каже 2 місяці треба:
https://youtu.be/I-bQNa_A6Dc
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02.04.2022 08:37 Відповісти
есть хоть и не много тех кто умеет, проходили обучалку по обмену опытом, сегодня в каком то видео слышал, найду скину
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02.04.2022 00:56 Відповісти
Сама постановка питання таким чином - це показовий вирок всім , наскрізь скорумпованим , прогнилим , ні на що не здатним , брехливим і безпорадним , безсенсовним "елітам" країн західного світу . Та й всім їхнім абсолютно нікчемним і пустопорожнім "міжнародним організаціям" , які ні на що не здатні по факту .
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01.04.2022 23:08 Відповісти
Зная його біографію ні коли б не подумав що він так буде тягнути за Україну, і це вже на протязі 8 років!!!!!! Браво Шон!!!!!!!!
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01.04.2022 23:20 Відповісти
Друзі пізнаються у біді
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02.04.2022 02:14 Відповісти
Может у шведов купить? JAS-39 не хуже F-16, компактный и может взлететь и сесть на простой автомобильной дороге.
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01.04.2022 23:28 Відповісти
Во первых не продают, во вторых если покупать новые то ждать еще дольше. Так как нужно выполнять существующие контракты. Нам нужны такие самолеты которых довольно много во первых для того чтобы найти пилотов из числа ветеранов, а во вторых которых достаточно много на вооружении в мире чтобы могли выделить их нам без ущерба для своих ВВС хотя бы на первое время. Учитывая это, не думаю что у F-16 есть какая-то альтернатива.
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01.04.2022 23:43 Відповісти
сейчас все эти маски безосы цукерберги начнут искать отмазки чтобы не делать этого. тем идиотам у нас которые думают что американские миллиардеры альтруисты и их сильно заботит судьба людей советую спуститься на землю грешную и почитать поподробнее про того же маска или безоса.
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02.04.2022 00:06 Відповісти
ну это пока не прилетело к ним , а прилетит 100% , дело времени.
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02.04.2022 01:43 Відповісти
Только Маск дал нам безплатно свои системы для всеобщего интернета , дал государству, а Бенсон в первые же дни войны всех просил помочь Украине и дал несколько миллионов долларов. Так что не пишите дурниць якщо не знаете. Так же как и Стивен Спилберг , так же как и Мила Кунис с Эштоном Катчером дала свои 3 миллиона долларов и собрала для Украины 35 миллинов. Так же как и Леонардо Ди Каприо , Дэвид Бэкхем, Джулиана Мур и много других известных и спортсменов и артистов.
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02.04.2022 08:23 Відповісти
че он там дал ***) он тупо пропиарился и всё, ему похрен на Украину, как и Бенсону который тоже пропиарился, для него несколько миллионов долларов это карманные деньги на кофе
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02.04.2022 08:55 Відповісти
Ну если для вас миллионы долларов поддержки от известных людей ничего не стоит и это просто пиар , дайте больше , мы вас тоже отметим добрым словом.
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02.04.2022 09:27 Відповісти
В Україні є льотчики які вміють керувати F-15 i F-16 !!!
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02.04.2022 00:33 Відповісти
Є бажаючі пілоти з за кордону, головне гроші і бажання!
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02.04.2022 01:30 Відповісти
Керувати ними зможе будь-який військовий льотчик, а от застосовувати озброєння - це вже зовсім інша справа.
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02.04.2022 11:34 Відповісти
Цікаво...
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02.04.2022 00:49 Відповісти
хм, а это тема , ведь в любом военторге можно купить , все что нужно, почему бы и не прикупить ?
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02.04.2022 01:41 Відповісти
Свята людина та легендарний актор!
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02.04.2022 02:13 Відповісти
Лео Дікапріо , десь десять років тому, дав міліон на захист амурських тигрів. За що ***** назвало його «настоящий русский мужик». А от про війну на батьківщині його бабусі він якось не дуже турбується.

Шон Пенн завжди був у цій війні на нашому боці. Він робить добру справу, за що велика подяка улюбленому актору та режисеру.
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02.04.2022 02:40 Відповісти
Де Каприо перевёл Украине несколько миллионов с началом войны , читайте прессу иногда.
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02.04.2022 08:25 Відповісти
Де Каприо с началом войны перевёл Укриане несколько миллионов долларов. Вот зачем писать чего не знаете о человеке.
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02.04.2022 08:26 Відповісти
А мене не гроші цікавлять, які Лео передавав благодійним фондам на допомогу Україні, мені цікаво, чому він не використовує свою шалену популярність та впливовість на прихильників та політиків, щоб захистити від знищення батьківщину своєї бабусі, яка, до речі з Одеси та має єврейсько-українське походження.

От Шон Пенн робить корисну справу, він не дає світу забути про цю страшну війну. А про неї довго говорити не захочуть, тому що такі речі швидко втомлюють тих, хто живе ситим та спокійним життям.

І не треба на мене кидатися аж двома коментарями, я теж люблю Лео.
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02.04.2022 12:17 Відповісти
наш человек.
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02.04.2022 06:28 Відповісти
А,что скажет купечество.....т.е. украинские олигархи? Вони бідненькі чи *******?
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02.04.2022 08:38 Відповісти
Вони жадiбни
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02.04.2022 09:03 Відповісти
У воєнторзі? Дайте отой синенький з верхньої полички?
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02.04.2022 11:35 Відповісти
Ну от, є ж люди на світі, чому не вони наші сусіди?...
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03.04.2022 12:23 Відповісти
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