Актор Шон Пенн звернувся до мільярдерів світу із закликом придбати для ЗСУ винищувачі та системи ППО
Американський актор Шон Пенн звернувся до мільярдерів світу із закликом придбати для України 12 винищувачів, які би переважали за технічними характеристиками російську військову авіацію.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Командування Повітряних Сил ЗСУ.
Пенн просить мільярдерів витратити 300 мільйонів доларів і придбати для України дві ескадрильї винищувачів F-15 чи F-16, які би мали якісну перевагу над російськими винищувачами Су та МіГ.
Також він закликає придбати для України системи для протиракетної оборони на 200 мільйонів доларів, що разом би склало півмільярда доларів.
Водночас актор визнає, що, окрім придбання самих винищувачів, знадобляться додаткові витрати на утримання цих літаків та їхній ремонт. Проте Пенн запевняє, що українські льотчики готові опанувати керування новими винищувачеми за 3 тижні.
Напередодні ввечері 31 березня командування ПС ЗСУ повідомило англійською мовою на своїй twitter-сторінці, що найбільша потреба для українських захисників наразі полягає у винищувачах четвертого покоління F-15 i F-16, які мають технічну перевагу над старими радянськими літаками. У Командуванні запевнили, що українські пілоти ладні опанувати управління літаками за 2-3 тижні.
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розкрив хавальнік вчора на репарації з мордору.
Теперь, похоже, не входя в опасное воздушное пространство, фактически не покидая границ НАТО, лазерные пушки охотятся на «калибры» и «искандеры». В порядке эксперимента, конечно. В конце концов, «ихтамнет».
https://newssky.com.ua/yalik-ozornichaet-kak-ssha-pomogayut-ukrainskomu-pvo/
....От дорогого в обслуживании пилотируемого авиалайнера с таким же дорогим химическим лазером, который имел практический потолок в 12 км и радиус эффективного действия в пределах сотни километров, разработчики перешли к созданию электрической лазерной системы с расстоянием поражения в сотни километров на высотной беспилотной платформе с 20-километровой. практическим потолком, недостижимым для большинства систем ПВО. При этом переход на электронный лазер должен был дать сильную экономию в массе установки. В то время как лазеру YAL-1 требовалось 55 кг массы для генерации одного киловатта, MDA установила лимит в 5 кг на кВт. В прошлом году сообщалось, что «демонстратор технологии» вышел на испытание
https://defence-ua.com/people_and_company/boeing_gotovij_opratsjuvati_postachannja_v_ukrajinu_f_15ex_ta_t_7_z_lokalizatsijeju_skladannja_na_dp_antonov_oleksandr_los-4907.html
Малпонєтко, ти хореньке на макітру, ґанґлій піди вклади за пару копійок. Прислати тобі пару баксів, малпонєтко? В КОГО траба просити дозволу, якшо спише Держава(най буде Белау, чи Куба - вибереш, як си просереш) 10 одиниць, але "аби було" й комплекти продасть як металолом, то шо буде? Бидло таке веселе, шо сміху мало... Якийсь "перший наступний" "Сере, співає, ще й тріски збирає…"©, куди тільки адміни дивляться...
Агов, санітари, "перший наступний" відв'язався від ліжка! Негайно клізму й корок у писок!
https://youtu.be/I-bQNa_A6Dc
Шон Пенн завжди був у цій війні на нашому боці. Він робить добру справу, за що велика подяка улюбленому актору та режисеру.
От Шон Пенн робить корисну справу, він не дає світу забути про цю страшну війну. А про неї довго говорити не захочуть, тому що такі речі швидко втомлюють тих, хто живе ситим та спокійним життям.
І не треба на мене кидатися аж двома коментарями, я теж люблю Лео.