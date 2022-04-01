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Новини Агресія Росії проти України Війна
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На Донецькому та Луганському напрямку відбито 9 атак, знищено 8 танків, 44 одиниці броньованої техніки, - штаб ООС

оос

Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об’єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито 9 атак ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС. 

"Зокрема, українські захисники знищили 8 танків, 44 одиниці броньованої техніки та 16 одиниць автомобільної техніки, а також 10 артилерійських систем противника.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили три безпілотних літальних апарати ворога", - зазначається у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Військам РФ не вдається оточити угруповання ЗСУ в зоні ООС, - Арестович

Автор: 

Донбас (22354) Донецька область (8335) операція Об’єднаних сил (6725) Луганська область (4876)


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Топ коментарі
+12
типовий склад кадирівської бойової групи:
стрілок
оператор
режисер-постановщик
звукорежисер
аніматор
відеомонтажник
СММ-щик
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01.04.2022 21:58
+8
героi !!!
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01.04.2022 21:59
+7
поїдь,поснімай,кацап.
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01.04.2022 22:16
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типовий склад кадирівської бойової групи:
стрілок
оператор
режисер-постановщик
звукорежисер
аніматор
відеомонтажник
СММ-щик
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01.04.2022 21:58 Відповісти
після кожного слова слід добавляти - ДОН))
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01.04.2022 22:01 Відповісти
героi !!!
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01.04.2022 21:59 Відповісти
Молодці, хлопці, нищте падлюк, що прилізли на українську землю!

https://www.youtube.com/watch?v=cTAdPcRcrRc

🎵🎶📻
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01.04.2022 22:08 Відповісти
А фото или видео можна ? А то я на диване с компом за 1 час и больше могу завалить.
Без свежих (не позавчерашних) фото-видео это все ЛЯ ЛЯ!
ps: привычка видеть объем работ иначе это *****.
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01.04.2022 22:09 Відповісти
поїдь,поснімай,кацап.
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01.04.2022 22:16 Відповісти
Це бидло даунбаське , думає що його не дістануть !
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01.04.2022 22:18 Відповісти
Вибивайте їх хлопці нещадно, з засідок, як кажуть "не в бровь, а в глаз".
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01.04.2022 22:24 Відповісти
Я злой практик, а не романтик.
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01.04.2022 22:26 Відповісти
Ты, скорее, злой прОктик
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01.04.2022 22:48 Відповісти
 
 