На Донецькому та Луганському напрямку відбито 9 атак, знищено 8 танків, 44 одиниці броньованої техніки, - штаб ООС
Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об’єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито 9 атак ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
"Зокрема, українські захисники знищили 8 танків, 44 одиниці броньованої техніки та 16 одиниць автомобільної техніки, а також 10 артилерійських систем противника.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили три безпілотних літальних апарати ворога", - зазначається у повідомленні.
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