Україну визнаємо за кандидата на вступ до ЄС офіційно і швидко, - Президентка Європарламенту Метсола. ФОТО
Президентка Європейського парламенту Роберта Метсола запевнила, що Україну визнають кандидатом на членство в Євросоюзі та нададуть їй допомогу у відбудові після завершення війни з країною-агресором Росією.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це стало відомо під час спільного брифінгу Роберти Метсоли та Руслана Стефанчука.
"Україну визнаємо за кандидата на вступ до ЄС офіційно і швидко. Це я обіцяю вам від Європейського парламенту", - сказала Метсола.
Окрім цього президентка ЄП підкреслила, що у парламенті визнають зазіхання РФ на Україну як "зазіхання на цілу Європу, як напад на демократичний лад у світі. Також Роберта Метсола пообіцяла, що у Європейському парламенті "докладуть усіх зусиль, аби відбудувати українські міста та села, що зазнали таких нещівних ударів з боку агресора".
"Хочу сказати від усіх європейських народів, які становлять сім’ю Європарламенту, що ми вражені, захоплені, надихаємось мужністю українського народу, хоробрістю українського війська, тривкістю вашою. Я хочу сказати, що парламентська демократія дістала друге дихання в Європі завдяки подвигові українського народу і діям українського парламенту. Ми стоїмо разом з вами пліч-о-пліч у цій бротьбі", - наголосила Метсола та підкреслила, що Європарламент надавав і продовжуватиме надавати Україні фінансову, гуманітарну, військову допомогу.
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"Мы не можем даже понять, что имеет в виду Байден, когда говорит, что у нас огромные проблемы с коррупцией", - "слуга народа" Верещук Источник:
ой памагите спасите шо воно НЭСЕ... https://www.youtube.com/watch?v=OCvGLF4ePdI
https://www.youtube.com/watch?v=_mRIkKVQino ДРОЖЬ КОМАТОЗНИКОВ Итоги недели с А. Сотником
и дружить с жабами...
стефан оту Роберту Метсоли на сніданок би з'ів і не помітив і за добавкою пішов...
Та вже не поспішайте, а то ще, не дай Бог, встигнете, *****...
чинна,Франція і деякі інші проти скорого прийняття в ЄС.
Более вероятный путь в ЕС и НАТО это политическое объединение Польши, Украины и Литвы в одно государство и что бы это грёбаное ООН быстро признало это, как признали быстро странами, бывшие республики СССР. Кстати это хоть и звучит фантастично, но многие до 24 февраля считали фантастикой нападение России на Украину.
Я вот всегда считал идею такого государственного образования в наше время утопией. А теперь так не считаю. Это возможно, если будет политическая воля Польши и Литвы.
И сейчас тоже самое будет