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Україну визнаємо за кандидата на вступ до ЄС офіційно і швидко, - Президентка Європарламенту Метсола. ФОТО

Президентка Європейського парламенту Роберта Метсола запевнила, що Україну визнають кандидатом на членство в Євросоюзі та нададуть їй допомогу у відбудові після завершення війни з країною-агресором Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це стало відомо під час спільного брифінгу Роберти Метсоли та Руслана Стефанчука.

Україну визнаємо за кандидата на вступ до ЄС офіційно і швидко, - Президентка Європарламенту Метсола 01

Україну визнаємо за кандидата на вступ до ЄС офіційно і швидко, - Президентка Європарламенту Метсола 02

"Україну визнаємо за кандидата на вступ до ЄС офіційно і швидко. Це я обіцяю вам від Європейського парламенту", - сказала Метсола.

Окрім цього президентка ЄП підкреслила, що у парламенті визнають зазіхання РФ на Україну як "зазіхання на цілу Європу, як напад на демократичний лад у світі. Також Роберта Метсола пообіцяла, що у Європейському парламенті "докладуть усіх зусиль, аби відбудувати українські міста та села, що зазнали таких нещівних ударів з боку агресора".

"Хочу сказати від усіх європейських народів, які становлять сім’ю Європарламенту, що ми вражені, захоплені, надихаємось мужністю українського народу, хоробрістю українського війська, тривкістю вашою. Я хочу сказати, що парламентська демократія дістала друге дихання в Європі завдяки подвигові українського народу і діям українського парламенту. Ми стоїмо разом з вами пліч-о-пліч у цій бротьбі", - наголосила Метсола та підкреслила, що Європарламент надавав і продовжуватиме надавати Україні фінансову, гуманітарну, військову допомогу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Європарламенті назвали Росію державою-терористом

Європарламент (1041) членство в ЄС (1231) Стефанчук Руслан (752) Мецола Роберта (99)


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Топ коментарі
+11
Щоб більше не було з боку Німеччини симпатії к руснє, до Берлину був відправлений потужний дипломатичний десант.Такий дипломатичний десант може відбити бажання дружити з руснею в прямому сенсі цього слова
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01.04.2022 22:21
+9
Молдова не так ярко бьёт кацапов. Это тоже аргумент в пользу Украины👊👍❗
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01.04.2022 22:22
+8
Дяка. Та мали це вже давно зробити.
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01.04.2022 22:14
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Чувствует мое сердце что завтра будет опровержение и позорные извинения о том что меня не так поняли
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01.04.2022 22:11 Відповісти
визнають кандидатом на членство в Євросоюзі Джерело:
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01.04.2022 22:15 Відповісти
Європарламент реально за,наразі треба працювати з Єврокомісією.
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01.04.2022 22:21 Відповісти
Дяка. Та мали це вже давно зробити.
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01.04.2022 22:14 Відповісти
А сьогодні на Цензорі була новина про арешт кацапських Ан-124 компанії "Волга-Днепр" за позивом ДП Антонов?
Чи я пропустив?
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01.04.2022 22:16 Відповісти
Я просто нагадаю, Молдова з 2014 року є кандидатом в ЄС, тобто вже 8 років кандидат і на горизонті навіть не маячить повноправного члена ЄС. Вибачайте, якщо когось розачарував.
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01.04.2022 22:17 Відповісти
Сравнение такое себе
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01.04.2022 22:21 Відповісти
Молдова не так ярко бьёт кацапов. Это тоже аргумент в пользу Украины👊👍❗
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01.04.2022 22:22 Відповісти
Вони 8 років назад підписали асоціацію з ЄС. В березні вони подали заявку на вступ разом з нами та грузинами. Якщо всі країни ЄС підтримають заявки - ми танемо країнами-кандидатами, нам дадуть 2 роки та список вимог до виконання.
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01.04.2022 22:27 Відповісти
Нету у Молдовы такого статуса.
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01.04.2022 22:31 Відповісти
Молдова только недавно (вслед за Украиной) подала заяку на вступление в ЕС. Не вводите людей в заблуждение
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01.04.2022 22:52 Відповісти
Якщо Ви не в курсі, для вступу і до ЄС, і до НАТО потрібне не тільки бажання, а ще й дотримання певних умов. Зокрема нетолерантне ставлення до корупції - в нас я його аж ніяк не спостерігаю, особливо коли бачу фоточки "хатинок" деяких держслубовців!
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01.04.2022 23:00 Відповісти
То все отговорки-в Болгарии ещё большая коррупция чем наша была-и ничего в ес
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01.04.2022 23:27 Відповісти
А Болгары то же, на гос уровне зявляют-

"Мы не можем даже понять, что имеет в виду Байден, когда говорит, что у нас огромные проблемы с коррупцией", - "слуга народа" Верещук Источник:
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02.04.2022 03:25 Відповісти
Не пиши брехню! Почитай новини, через декілька днів після нашої заявки Молдова подала таку саму. Однак в ЕС, відправили молдаван подалі.
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01.04.2022 23:05 Відповісти
Никого ты не разочаровал своими фейками, дятел ). Молдова заявку на вступление подала ПОСЛЕ Украины в марте 2022-го года.
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01.04.2022 23:14 Відповісти
ґаранти хто, поіменно?
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01.04.2022 22:19 Відповісти
https://bykvu.com/ua/bukvy/iakby-zelenskyi-buv-u-prezydentom-u-2014-my-b-ne-vtratyly-krym-iermak/ Якби Зеленський був у президентом у 2014, ми б не втратили Крим - Єрмак (https://www.ukr.net/source/bukvi-3354.html Букви )

ой памагите спасите шо воно НЭСЕ... https://www.youtube.com/watch?v=OCvGLF4ePdI
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01.04.2022 22:21 Відповісти
Сьогодні шановний Сотнік сказав, що Люся Арестович в інтервью ВВС сказав, що х*йло паганий, а росіяни - ні. Особисто я Сотніку довіряю більше, ніж Люсі. Десь посередині цього відео:

https://www.youtube.com/watch?v=_mRIkKVQino ДРОЖЬ КОМАТОЗНИКОВ Итоги недели с А. Сотником
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01.04.2022 22:38 Відповісти
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02.04.2022 03:27 Відповісти
Щоб більше не було з боку Німеччини симпатії к руснє, до Берлину був відправлений потужний дипломатичний десант.Такий дипломатичний десант може відбити бажання дружити з руснею в прямому сенсі цього слова
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01.04.2022 22:21 Відповісти
*фёдор емельяненко, встанет утром раненько, и пойдет махать руками и пойдет махать ногами, фёдар емельяненко...
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01.04.2022 22:23 Відповісти
шевелить жабрами
и дружить с жабами...
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01.04.2022 22:33 Відповісти
після завершення війни... ви, українці, гиньте, а вся, Європа, буде, з усмішкою, дивитись, як Меркель, мне, яйця, Макрону. А там, вже, буде інший день, інші, політики...
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01.04.2022 22:21 Відповісти
о боже,...
стефан оту Роберту Метсоли на сніданок би з'ів і не помітив і за добавкою пішов...
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01.04.2022 22:22 Відповісти
Швидко ???
Та вже не поспішайте, а то ще, не дай Бог, встигнете, *****...
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01.04.2022 22:31 Відповісти
Це Ви до нашого керівництва, котре, в переважній більшості (за виключенням хіба Ющенка та Порошенка) на протязі 30 років чухало яйця і не зробило НІХРІНА для вступу до ЄС чи НАТО? То чого ж зараз вже поспішати?
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01.04.2022 23:03 Відповісти
*докладуть зусиль* тітка каже те що кажуть в гостях,а Німет
чинна,Франція і деякі інші проти скорого прийняття в ЄС.
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01.04.2022 22:33 Відповісти
А Турция разве не кандидат в ЕС? Сколько лет? И сколько ещё ждать? А вот Болгарию как то быстро приняли в ЕС хотя и страна бедная и коррупция.
Более вероятный путь в ЕС и НАТО это политическое объединение Польши, Украины и Литвы в одно государство и что бы это грёбаное ООН быстро признало это, как признали быстро странами, бывшие республики СССР. Кстати это хоть и звучит фантастично, но многие до 24 февраля считали фантастикой нападение России на Украину.
Я вот всегда считал идею такого государственного образования в наше время утопией. А теперь так не считаю. Это возможно, если будет политическая воля Польши и Литвы.
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01.04.2022 23:05 Відповісти
Уже было подобное-думаю знаете чем закончилось,и не в последнюю роль из-за поляков.
И сейчас тоже самое будет
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01.04.2022 23:29 Відповісти
Якби не тотальна коруупція, кумівство, бандити при владі і олігархи, а головне чокнута частина народу, яка це все обирала, робила і терпіла - вже давно були б і в НАТО і в ЄС. Не треба сетувати зараз на поганий "захід". Тільки ми в цьомуу винні і ніхто інший!
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02.04.2022 00:12 Відповісти
"Мы не можем даже понять, что имеет в виду Байден, когда говорит, что у нас огромные проблемы с коррупцией", - "слуга народа" Верещук Источник: https://censor.net/ru/n3272402
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02.04.2022 03:30 Відповісти
наших українців в Європі вже більше 10% знаходиться. Якщо так і далі буде, то ще трохи і поки вони щось там приймуть, то приєднання до ЄС буде чисто формальним )))
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02.04.2022 11:22 Відповісти
 
 