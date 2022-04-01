УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12815 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 474 4

Заявку на 6,5 тис. гривень за програмою "єПідтримка" подали 5 млн громадян, - Шмигаль

шмигаль

Заявки на отримання 6,5 тис. гривень в рамках програми "єПідтримка" подали майже 5 мільйонів громадян України, майже 3,5 мільйона вже отримали кошти.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора був останній день, коли можна було податися на програму "єПідтримка", в рамках якої виплачувалось по 6 500 гривень тим, хто втратив роботу. Отримали майже 5 мільйонів заявок. Виплати становлять 22 млрд грн, їх отримали вже майже 3,5 мільйона людей", - сказав прем'єр.

Також він додав, що з 1 квітня стартує програма допомоги внутрішнім переселенцям.

"Ми починаємо приймати заявки від бізнесу, який бере на роботу внутрішньо переміщених осіб. По 6 500 гривень ми будемо виплачувати за кожного працівника для того, щоб люди отримували по 6 500 гривень і могли отримати роботу в тих бізнесах, які готові працювати в умовах воєнного стану", - повідомив очільник уряду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після скасування воєнного стану певний період діятиме надзвичайний стан, - Шмигаль

Також Шмигаль нагадав, що продовжується реєстрація внутрішніх переселенців - наразі в органах соціального захисту зареєстровано 260 тисяч українців. На основі цієї реєстрації держава буде виплачувати щомісяця по 2 000 гривень дорослому і по 3 000 гривень - дитині чи особі з інвалідністю.

Автор: 

допомога (8297) Шмигаль Денис (4547) єПідтримка (89)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Може армії треба допомогати? А тер.обороні?
показати весь коментар
01.04.2022 22:59 Відповісти
я думаю совісті хвате хоч у половини перевести ці гроші на підтримку армії ..
показати весь коментар
01.04.2022 23:04 Відповісти
Подав. Отримав. Передав 4к армії, 2.5к на гуманітарку.
показати весь коментар
01.04.2022 23:12 Відповісти
Все що видається в електронному вигляді у час війни - недбальство. Постраждали, переїхали, зареєструвалися в т.ч. у військоматі - отримали. Війна надто лороге задоволення, щоб розкидатися грошима. Те саме з паливом, для чого відміняти податки, 90% люди возять дупи без нагальної потреби. Європа, яка дає гроші скаже; хлопці у вас війна, криза і паливо -1євро, ми даємо вам паливо і гроші, в нас - 2євро!.
показати весь коментар
02.04.2022 10:45 Відповісти
 
 