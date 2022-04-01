Центробанк РФ "малює" курс рубля та штучно підтримує його "стабільність", - Центр протидії дезінформації
Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє про чергову маніпуляцію РФ. Наразі йдеться про курс рубля.
Про це ЦПД повдіомляє у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Станом на 01.04.2022 Центробанк рф встановив курс на рівні 83,4 "дерев’яних" за 1 долар США, а тенденція "укріплення" рубля триває вже декілька днів. Все це стало підставою для "зради" від проросійських ботів у соцмережах, які почали тиражувати меседжі: "санкції не діють", "Захід кинув Україну", "доведеться домовлятися з рф", - йдеться в повідомленні.
Водночас "намальований" ЦБ РФ курс є лише ілюзією стабільності, обумовленою технічними факторами, а не реальним ростом економіки.
Так, Росія:
- обмежила кількість доларів, які резиденти можуть зняти з рахунків в іноземній валюті;
- заборонила банкам продавати іноземну валюту клієнтам протягом наступних шести місяців;
- наказала експортерам енергоносіїв продавати 80% валютних надходжень і купувати рублі.
Це формує вигідну "картинку" для пропаганди, однак $ в РФ купити не вийде, а якщо і вийде, то за курсом ≈130 рублів.
Будь ласка, зачекайте...
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Если обыватель думает, прочитав загловок к статье, что "значит скоро война закончится", то обыватель хм... не очень умен, и тут уж ничем не поможешь. Все кто хоть чуть-чуть знаком с материалом, понимают, что война закончится тогда, когда рашка не будет иметь физической возможности ее вести, а до этого еще далеко. Месяцы, как минимум.
"Санкции не действуют" - это не "правда", а лозунг для, опять же, глупого обывателя. Санкции действуют, но их действие проявится в полной мере тогда, когда у рашки закончатся накопленные физические запасы товаров. Тогда произойдет качественное изменение ситуации.
Свифт по большому счету не влияет ни на что кроме скорости товарооборота. После отключения происходит стадия привыкания к новой скорости, и всё. Более дейсвтенными санкциями является запрет на продажу в рашку товаров.
Газ продавать можно сколько угодно, но если на вырученные деньги от продажи газа рашка не может приобрести необходимое из-за запретов, то эффект от того, что рашка все еще продает газ, чисто психологический. А путен сам перекроет вентиль, и у последних его сторонников в европе поубавится аргументов о "необходимости сотрудничества с надежным поставщиком".
Обезоруживали Украину не Европа с другими странами, а украинское правительство. Кому вы собрались ставить ультиматум? Что это вообще за дичь.
Следующий ваш абзац представляет из себя плохо связанный поток сознания, в стиле Зеленского, когда он пытается говорить самостоятельно.
Завершающее предложение содержит, опять же, кучу вздора, ибо: воюют не деньгами, а людьми и материальным оружием. Нет желающих воевать, нет произведенного оружия - нет войны. Чтобы диаманты превратить в истребители, надо сначала диаманты продать на внешний рынок, потом на внешнем рынке купить все необходимое для построения истребителей (потому что истребителей рашке не продают), а компонентов тоже не продают, поэтому придется теперь делать истребители самим из своего собственного товара, а для этого надо технологические процессы перестраивать, а это снова время, и даже после того, как все будет перестроено, сам истребитеь производится очень долго. И - та-дам! Тем временем уже вводятся санкции против российских диамантов, так что даже их продать не удастся.
А вы говорите, что санкции "для виду". Чушь несёте.
"про які ще ***** санкції ти там мариш" - что бы это выражение ни означало, судя по стилю высказывания можно понять, что пациент считает, что существуют такие "санкции", при введении которых вся расейская военная техника испарится, военное производство исчезнет, а все ваньки-солдаты тоже растворятся в воздухе. Я вас разочарую: таких санкций не бывает в природе. Можете хоть биться головой об стену, хоть писать бессвязные комменты по сто строк - реальность от этого не изменится. Только окончательно повредите свою и без того слабую психику. Но это уже ваш выбор, мешать вам не буду.
- Два...
- Два рубля?
- Два ведра рублей...