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Центробанк РФ "малює" курс рубля та штучно підтримує його "стабільність", - Центр протидії дезінформації

рубль

Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє про чергову маніпуляцію РФ. Наразі йдеться про курс рубля.

Про це ЦПД повдіомляє у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 01.04.2022 Центробанк рф встановив курс на рівні 83,4 "дерев’яних" за 1 долар США, а тенденція "укріплення" рубля триває вже декілька днів. Все це стало підставою для "зради" від проросійських ботів у соцмережах, які почали тиражувати меседжі: "санкції не діють", "Захід кинув Україну", "доведеться домовлятися з рф", - йдеться в повідомленні.

Водночас "намальований" ЦБ РФ курс є лише ілюзією стабільності, обумовленою технічними факторами, а не реальним ростом економіки.

Так, Росія:

- обмежила кількість доларів, які резиденти можуть зняти з рахунків в іноземній валюті;

- заборонила банкам продавати іноземну валюту клієнтам протягом наступних шести місяців;

- наказала експортерам енергоносіїв продавати 80% валютних надходжень і купувати рублі.

Це формує вигідну "картинку" для пропаганди, однак $ в РФ купити не вийде, а якщо і вийде, то за курсом ≈130 рублів.

Також читайте: Росіянам доведеться чекати місяцями, щоб зняти гроші з рахунків, валюта закінчується, фінансова система на межі колапсу

Автор: 

рубль (443) курс рубля (146)


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Топ коментарі
+22
сегодня продают на черном 280-300.
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01.04.2022 22:55
+19
В Ижевске обычные консервы начали снабжать магнитами, чтобы не крали. Ну что же, хорошее начало. Совсем недавно таким "брелоком" мог похвастаться лишь элитный алкоголь и икра.
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01.04.2022 22:58
+17
Россияне, помощь голодающим жителям Нью-Йорка можно отправить сюда: UA843000010000000047330992708 (мультивалютный)
BTC - 357*******************************
ETH - 0x165CD37b4C644C2921454429E7F9358d18A45e14
USDT (trc20) - TEFccmfQ38cZS1DTZVhsxKVDckA8Y6VfCy
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01.04.2022 22:51
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Рисуют курс в пределах 80 - 90 рублей за доллар но, ни в одном банке и ни в одном обменном пункте не купишь доллар и евро; не за 100, не за 200 и даже за 300 не купишь...
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01.04.2022 22:51 Відповісти
сегодня продают на черном 280-300.
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01.04.2022 22:55 Відповісти
Слышал 250, но я так понимаю это как рыбалка - как повезет.
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01.04.2022 22:55 Відповісти
Россияне, помощь голодающим жителям Нью-Йорка можно отправить сюда: UA843000010000000047330992708 (мультивалютный)
BTC - 357*******************************
ETH - 0x165CD37b4C644C2921454429E7F9358d18A45e14
USDT (trc20) - TEFccmfQ38cZS1DTZVhsxKVDckA8Y6VfCy
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01.04.2022 22:51 Відповісти
Це вони чекають, що Європа буде купувати по такому курсу рублі, що би розраховуватися за газ!
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01.04.2022 22:53 Відповісти


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02.04.2022 00:04 Відповісти
Мыльный касапский пузырь вот вот лопнет.
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01.04.2022 22:54 Відповісти
не думаю - в СССР подобный пузырь не лопался многие десятилетия - и представь себе большинство верило что доллар стоил 64 копейки и на западе весь трудовой народ бедствует
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01.04.2022 22:58 Відповісти
Это разные эпохи.
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01.04.2022 23:02 Відповісти
эпохи меняются - а люди нет
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01.04.2022 23:21 Відповісти
Есть большое отличие СССР от рашки. В СССР хоть что-то производилось в замкнутом цикле. В Рассиюшке же всё содержит внешний компонент. В буквальном смысле. И без "запада" ой как будет хреново после того как склады станут пустыми.
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01.04.2022 23:03 Відповісти
дело не в том что СССР был практически самодостаточным ( я сейчас вспоминаю эту самодостаточность , особенно "бусатские" куртки и ботинки - кто их помнит меня поймет но они были ) , а в том что население было также забито пропагандой практически как и сейчас , можешь возразить : что мол в интернете можно найти все - да можно те несчастные 5% так и делаю а остальные те кто могут просто не хотят ни чего слышать кроме говорящего бобра (скабеевой) а другие слово интернет может и слышали но не знают где оно и что оно
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01.04.2022 23:20 Відповісти
СРСР була майже повна економічна автаркія. А у ******** московії тільки труба, ліс і шахта.
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01.04.2022 23:45 Відповісти
В Ижевске обычные консервы начали снабжать магнитами, чтобы не крали. Ну что же, хорошее начало. Совсем недавно таким "брелоком" мог похвастаться лишь элитный алкоголь и икра.
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01.04.2022 22:58 Відповісти
та це і так зрозуміло їх резерви центробанку тануть як сніг влітку,пустий папірець зараз коштує дорожче рубля який перетворився на сміття!
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01.04.2022 22:58 Відповісти
Эта операция проводится для выкачки долларовых сбережений у населения по старому курсу.
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01.04.2022 22:58 Відповісти
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01.04.2022 23:00 Відповісти
В совке вообще 60 кор был. А если реально купить то от 6 до 20 рубасов, в зависимости от года + статья на пожизненное.
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01.04.2022 23:04 Відповісти
Не, толи 83коп или 87, не помню.
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01.04.2022 23:05 Відповісти
То не так уж и важно. Главное, это 88-я статья - "бабочка". Там за особокрупные вышак светил. Такчто кацапам нужно напрячься
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01.04.2022 23:15 Відповісти
0,62 рубля
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02.04.2022 00:07 Відповісти
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02.04.2022 00:07 Відповісти
Реальный курс рубля можно узнать по вою кацапов при покупке на АлиЭкспресс)))
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01.04.2022 23:04 Відповісти
це дуже схоже на совок, там було кілька видів рублів. напр. при офіційному курсі ~ 70 коп. за долар, на чорному ринку було від 4 руб. до безкінечності, ще й чи не розстрільна кримінальна стаття .
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01.04.2022 23:14 Відповісти
Кто-то писал, что в Турции по карте мир в банкоматах можно получить за 1 евро или доллар 200 рублей, на Кипре за 5 евро - 1000 рублей.
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01.04.2022 23:24 Відповісти
В Чорногорії знімають євро по курсу цбрф +- 5 рублів із тінькова досі без перешкод, з інших карток 50/50 інфа на 30 березня! Так що там кажете з курсом? Це такі ***** санкції, я не здивуюсь якщо почнуть газ купувати за срублі
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01.04.2022 23:39 Відповісти
При типе введенных санкций курс не является показателем ничего вообще. Скорее даже будет так: чем выше курс рубля, тем хуже жизнь в рашке.
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02.04.2022 00:30 Відповісти
Ну а навіщо тоді писати такі заголовки? Щоб пересічна людина думала, а ну значить скоро війна скінчиться? Чи як? Нам з вами мало одної брехливої держави? Чому не говорять правду, що санкції не діють, що Свіфт не відключен повністю, що ми самі досі допомагаємо продавати кацапський газ! Коли це боживілля скінчиться, що має відбутися, щоб в нашої політоти виросли яйця - взяти и перекрити вентиль, поставити ультиматум Європі та іншим країнам які всілякими меморандумами нас обеззброїли?
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02.04.2022 00:37 Відповісти
Что-то у вас полная каша в голове.
Если обыватель думает, прочитав загловок к статье, что "значит скоро война закончится", то обыватель хм... не очень умен, и тут уж ничем не поможешь. Все кто хоть чуть-чуть знаком с материалом, понимают, что война закончится тогда, когда рашка не будет иметь физической возможности ее вести, а до этого еще далеко. Месяцы, как минимум.
"Санкции не действуют" - это не "правда", а лозунг для, опять же, глупого обывателя. Санкции действуют, но их действие проявится в полной мере тогда, когда у рашки закончатся накопленные физические запасы товаров. Тогда произойдет качественное изменение ситуации.
Свифт по большому счету не влияет ни на что кроме скорости товарооборота. После отключения происходит стадия привыкания к новой скорости, и всё. Более дейсвтенными санкциями является запрет на продажу в рашку товаров.
Газ продавать можно сколько угодно, но если на вырученные деньги от продажи газа рашка не может приобрести необходимое из-за запретов, то эффект от того, что рашка все еще продает газ, чисто психологический. А путен сам перекроет вентиль, и у последних его сторонников в европе поубавится аргументов о "необходимости сотрудничества с надежным поставщиком".
Обезоруживали Украину не Европа с другими странами, а украинское правительство. Кому вы собрались ставить ультиматум? Что это вообще за дичь.
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02.04.2022 00:49 Відповісти
О експерт з економіки але знаєшь чому мене життя навчило - ВСЕ що написано російською - брехня чи божевільні вигадки хворих людей, які вважають себе найрозумнішими істотами на цьому світі, і якщо до тебе не доходить, що майже пів країни не мають нормальної освіти, лише тому що неможливо при владі колоборантів та олігархів виростити розумне населення, то я поясню раз і навіки - 73% проголосували за все те що зараз відбувається і кожного дня ці 73% дивляться та читають ось такі новини, будеш мені і далі розповідати що таке телевізор чи брехня в смі? І да санкції твої до піzди то лише для виду що нам допомагають, бо в тій рашці стільки грошей що можна воювати дуже довго, в них щодня одних діамантів добувають на два три винищувача і марити тим що через санкції їм стане тяжко можно довіку
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02.04.2022 01:45 Відповісти
Розумієш, я сам порохобот і ненавиджу кацапоязичних, але у даному випадку людина все дуже інформативно і логічно розписала. А ти мелеш таку *****, що соромно. Схоже, що ти настільки мудак, що навіть не можеш усвідомити всієї глибини своєї їбанутості. Дякую за увагу.
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02.04.2022 02:02 Відповісти
Логічно сцяти у вічі громадянам кажучи - дивись хата у сусіда горить, коли в самих вже попіл на дворищі? Чи ті санкції, про які 8!!! **** років такі иксперди як цій просто сцяли у вічі, то для тебе логічно? Боюсь тебе розчаровувати, але схоже що мудак тут не я - хто намагається сказати правду, донести, що нічого суттєвого ті санкції не змінять, допоможуть в якісь мірі але то не зброя!!! І починати речення з того, що ти вважаеш себе якимось особливим -порохоботом - то не дуже гарна думка То що для мене повинно якесь мати значення? Я бачу вам обом якась корона тисне на политицю, так і рветися повчати інших, та балачки базікати, я навів конкретний пртклад діх тих 'ніщевних' санкцій - будь який кацап може з рубльовою картою купити будь-що на заході і повернутись додому!! Що тут можна обговорювати? Чи то ти вважаєш нормально коли людина ліниться навіть гугл перекладач використати щоб хочя би вшанувати загиблих, героїв війни? Я теж з "російськомовного" регіону майже сорок років козлячою мовою розмовлял, але в мене щелепа мабуть не така не можу більш собі дозволити навіть мислити тією мовою
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02.04.2022 02:30 Відповісти
"чому мене життя навчило - ВСЕ що написано російською - брехня чи божевільні вигадки хворих людей" - Да-да, конечно-конечно. Курс теоретической физики Ландау и Лифшица как раз подтверждает правильность вашей житейской мудрости.

Следующий ваш абзац представляет из себя плохо связанный поток сознания, в стиле Зеленского, когда он пытается говорить самостоятельно.

Завершающее предложение содержит, опять же, кучу вздора, ибо: воюют не деньгами, а людьми и материальным оружием. Нет желающих воевать, нет произведенного оружия - нет войны. Чтобы диаманты превратить в истребители, надо сначала диаманты продать на внешний рынок, потом на внешнем рынке купить все необходимое для построения истребителей (потому что истребителей рашке не продают), а компонентов тоже не продают, поэтому придется теперь делать истребители самим из своего собственного товара, а для этого надо технологические процессы перестраивать, а это снова время, и даже после того, как все будет перестроено, сам истребитеь производится очень долго. И - та-дам! Тем временем уже вводятся санкции против российских диамантов, так что даже их продать не удастся.

А вы говорите, что санкции "для виду". Чушь несёте.
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02.04.2022 02:11 Відповісти
Ой *** всьо, просто вбив, ти маня бачу ще й досвідчений потилценосошлункознавець, я казав мені читати ту козлячу пісаніну боляче і важко та перекладач вже не може то винести, діаманти каже продать не вдасться , просто - на повал, так ось експерте ти наш за шматок навіть необробленого золота - майже в будь якій країні світу можна придбати як найменше заряджений пістолет, то іди вже проспись чи боярки жахни - а краще подивись на світ откритими очіма, може тоді дізнаєшься скільки у цьому світі є людей готових за гроші, у будь якому вигляді!!! торгувати зброєю? Нащо далеко ходити - наш їбучій завод МоторСіч поставляв запчастини до російських гелікоптерів, то про які ще ***дь санкції ти там мариш?
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02.04.2022 02:50 Відповісти
"Остапа понесло"
"про які ще ***** санкції ти там мариш" - что бы это выражение ни означало, судя по стилю высказывания можно понять, что пациент считает, что существуют такие "санкции", при введении которых вся расейская военная техника испарится, военное производство исчезнет, а все ваньки-солдаты тоже растворятся в воздухе. Я вас разочарую: таких санкций не бывает в природе. Можете хоть биться головой об стену, хоть писать бессвязные комменты по сто строк - реальность от этого не изменится. Только окончательно повредите свою и без того слабую психику. Но это уже ваш выбор, мешать вам не буду.
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02.04.2022 03:32 Відповісти
Угу, буде по 60 копійок
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01.04.2022 23:39 Відповісти
Какой сейчас курс доллара?
- Два...
- Два рубля?
- Два ведра рублей...
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01.04.2022 23:40 Відповісти
Самое интересное, что курс рубля к доллару не является показателем дейсвтенности санкций от слова "совсем". Он может быть даже реально 1:1 (а не фиктивно), и это будет ни о чем. Почему так? Потому что динамика курса (а не сам курс) является показателем экономического развития страны только в том случае, когда страна полностью включена в мировые рынки. Если бы рашку не отрезали от рынка капитала, не ввели ограничений на экспорт-импорт, то курс определялся бы балансом товарооборота и притоком/оттоком инвестиций, соответствующим потребностям страны и ожиданиям от ее дальнейшего развития. А сейчас, если в рашку ничего не продавать, то курс рубля будет "улучшаться" (спрос на иностранную валюту падает - рубль растет), а состояние экономики - ухудшаться, потому что физическое количество импортных товаров потребления на рашке будет уменьшаться. В условиях свободного рынка такая ситуация невозможна, а все "экспертные оценки" базируются именно на "рынке по умолчанию". Поэтому ответ ватника на хороший курс рубля в конечном счете будет таким: что мне с того, что курс хороший, если жрать нечего.
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02.04.2022 00:16 Відповісти
Дякую за чудове пояснення
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02.04.2022 02:06 Відповісти
Це курс продажу... курс купівл 250-300
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02.04.2022 11:39 Відповісти
 
 