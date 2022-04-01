Єврокомісія планує ввести для біженців з України єдину схему обміну гривні на валюту

Європейська комісія запропонувала схему обміну українцями готівкової гривні на валюту держав-членів Європейського Союзу. Пропонується встановити максимальний обсяг у розмірі до 10 тисяч гривень на людину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Одна з нагальних потреб біженців - це обмін їх гривневих банкнот на валюту тих країн, де вони знаходяться. Сьогоднішня пропозиція спрямована на створення скоординованого підходу між усіма державами-членами ЄС, щоб вони пропонували однакові умови обміну гривневих банкнот для тих, хто рятується з України", - йдеться в повідомленні пресслужби Єврокомісії..

Так, в ЄК запропонували встановити максимальну суму на одного біженця в розмірі до 10 тисяч гривень. При цьому обмін валют повинен проходити за курсом, який встановлює Національний банк України. Українці, які захочуть обміняти гривні, повинні будуть підтвердити, що вони користуються тимчасовим захистом в ЄС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євросоюз має мотивувати українців покинути Польщу та виїжджати в інші країни ЄС, - єврокомісар Йохансон

Водночас кожна країна-член ЄС буде домовлятися з банками, які будуть займатися обміном гривні, про облік біженців, які звернулися для отримання послуги. Також держави будуть домовлятися з НБУ про викуп гривні. Передбачається, що рішення працюватиме три місяці.

Тепер проект документа розглянуть міністри фінансів країн ЄС на засіданні 5 квітня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У ЄС погодили план із 10 пунктів щодо українських біженців, - єврокомісар Йохансон