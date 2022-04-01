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Новини Санкції проти Росії Війна
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Молдова не може запровадити санкції проти РФ, дестабілізація нікому не допоможе, - Санду

молдова,санду

Молдова не може приєднатися до санкцій, запроваджених деякими країнами проти Росії, оскільки так вона може залишитися без газу та електроенергії.

Про це заявила президентка Майя Санду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NewsMaker.

"Коли ми говоримо про санкції загалом, не вдаючись у деталі, це дуже поверховий підхід. Давайте обговоримо, що можуть означати санкції з погляду експорту та імпорту: у нас і так немає доступу ні на український ринок, ні на російський та білоруський "Бо є ця перешкода - війна. І експорт, і імпорт із цими країнами заблокований", - сказала Санду.

Вона також підкреслила, що найважливішою залежністю Кишинева від Москви є енергоресурси і додала, що поки Молдова не має іншого рішення цього питання.

"Чи можемо ми сьогодні залишити країну без природного газу та електрики? Ні, ми не можемо. Ні заради наших громадян, ні заради 100 тис. українських біженців, 50 тис. з яких діти", - зазначила Санду.

На слова журналістки про те, що Київ нібито "розгніваний ставленням Молдови", Санду відповіла:

"Звичайно, ми маємо зробити все, щоб зупинити цю війну. Але є певні речі, які ми маємо забезпечити для наших громадян. Залишивши країну без енергоресурсів та дестабілізувавши ситуацію тут, ми не допоможемо нікому: ні Молдові, ні Україні, ні нашим партнерам на Заході".

Також читайте: НАТО не бачить планів Росії напасти на Молдову

Автор: 

Молдова (2064) Мая Санду (252)


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Топ коментарі
+41
сАнду ФСЬО!!!!! Звичайна промакашка!!! і вони ще хотять в ЄС???????!!!!!
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01.04.2022 23:11
+40
Нема майбутнього у Молдови...
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01.04.2022 23:11
+33
никогда не думал что это скажу.... видимо молдаване могут только штукатурить.........................
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01.04.2022 23:12
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короче самыми мерзкими оказались все выходцы из ссср: молдаване, грузины, армяшки...просто бл*ди....
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02.04.2022 00:53 Відповісти
Вдачі!
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02.04.2022 00:59 Відповісти
у молдовы армия 900 человек.
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02.04.2022 01:00 Відповісти
Давайте захватим Приднестровье, и скажем Молдове, что после войны им отдадим.
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02.04.2022 01:10 Відповісти
Хороший варіант, з умовою що забираємо ********** зі складів собі, чому би не допомогти. Рашка все одно ніяких правил війни не дотримується. Але боюсь що НАТО погано поставиться до такої ідеї.
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02.04.2022 01:13 Відповісти
А ми в НАТО, щоб воно погано реагувало?, От мені цікаво, тебе гвалтують а рядом сидить мусор дивиться на це все і каже, за те що поцарапаєш, сядеш в тюрягу на 7 років.
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02.04.2022 03:04 Відповісти
Адміни Цензора, будь-ласка реагуйте на користувачів які тут вже Молдову "квазідержавою" називають, це просто огидно. Зараз не зовсім час для такої свободи слова, в мирний час хай собі пишуть що хочуть.
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02.04.2022 01:17 Відповісти
Лол, тобі то що до того?, свобода слова як вона є, а градус чім далі тим більше буде.
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02.04.2022 03:08 Відповісти
ссыкуха....
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02.04.2022 01:17 Відповісти
Запоминай Украина. Хорошо запоминай всех хутинских шлюх. И главное не верь в сладкие речи этих лядей после Войны
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02.04.2022 01:29 Відповісти
Ех, сандя, сандя....дутен пуле....
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02.04.2022 01:44 Відповісти
молдова и приднестровье это одна мафиозная структура, там контробас цветет буйным цветом , ясен пень им не нужно дестабилизация , через молдавские банки росийские банки бабло моют , о каких санкциях вы говорите.
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02.04.2022 01:50 Відповісти
А скільки цією мавпою захоплювалися в Україні і на даному ресурсі.
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02.04.2022 01:59 Відповісти
Электрику Молдова всегда покупала в Украине . Так что надо разобраться с этим вопрос- откуда у них электрика и как она доходит
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02.04.2022 03:14 Відповісти
сандуманду яскравий представник свого народу, не дарма у радянські часи більшість анекдотів було саме про них...
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02.04.2022 04:20 Відповісти
І це тільки початок. Скоро всі знову ляжуть під кацапів. Але в нас є своя справа. Тож зосередьмося на ліквідації па рашки
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02.04.2022 04:52 Відповісти
Очень четко война показывает кто есть кто. Молдоване прокацапские всегда были. И сейчас заявили об этом официально. В списочек к мадярам и армяшкам их. ☠️
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02.04.2022 06:07 Відповісти
От чмо. А я в неї так вірив..
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02.04.2022 07:27 Відповісти
Считаю что ответньім шагом со стороньі Украиньі должно бьіть отключение Молдовьі от украинской енергосистемьі.
Во избежание связанной с войной дестабилизации украинской енергосистемьі.
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02.04.2022 07:31 Відповісти
Ши ********?
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02.04.2022 08:34 Відповісти
Не має в молдови духу воїна... Дуже молдавські люди сцикливі...
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02.04.2022 09:24 Відповісти
А мы им еще помогали в сложный момент своим газом из хранилищ...
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02.04.2022 11:09 Відповісти
Молдовські санкції - це, звісно, смішно, але якось більш впевнено висловлювати позицію - не завадило б.
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02.04.2022 11:43 Відповісти
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