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Новини Війна
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"Ворог не контролював і не контролює українське небо", - командувач Повітряних сил ЗСУ Олещук

рф,армія

Російські окупанти намагаються не заходити у зону дії української ППО та уникають прямого контакту з винищувачами ЗСУ.

Про це заявив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог не контролював і не контролює українське небо. Мова може йти про певний контроль окупантами повітряного простору на тимчасово окупованих територіях, де противник уже завіз чимало засобів ППО: С-300, С-400, "Бук", "Панцир", "Тор", які поступово знищуються артилерією, авіацією та іншими вогневими засобами. Саме там ворожа авіація проявляє активність, але і там щодня несе втрати", - наголосив він.

За словами Олещука, коли окупанти зрозуміли, що їм ніяк не вдасться знищити боєздатність Повітряних Сил, вони вдалися до терору мирного населення, бомбардування міст, сіл, пологових будинків, знищення всієї інфраструктури.

"Понісши серйозні втрати в авіаційній техніці, а нині, за даними Генштабу ЗСУ, це 143 літаки та 131 вертоліт, ворожа авіація намагається не заходити у зону дії нашої ППО, а також уникає прямого контакту з українськими винищувачами", - додав він.

Також читайте: Переважно усі російські ракети помітні для Повітряних сил ЗСУ, - Ігнат

Автор: 

Повітряні сили (2598)


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Топ коментарі
+12
Даже не знаю о чем это вы! Ведь МИ-24 в любом военторге можно купить
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01.04.2022 23:46
+11
их там нет))

просто хлопок и задымление, а так в Белгороде все спокойно
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01.04.2022 23:39
+8
если учесть численное превосходтво параши в технике неба, то это полный писец параши
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01.04.2022 23:44
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кацапскоя они тоже не очень контролируют
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01.04.2022 23:36 Відповісти
их там нет))

просто хлопок и задымление, а так в Белгороде все спокойно
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01.04.2022 23:39 Відповісти
Даже не знаю о чем это вы! Ведь МИ-24 в любом военторге можно купить
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01.04.2022 23:46 Відповісти
если учесть численное превосходтво параши в технике неба, то это полный писец параши
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01.04.2022 23:44 Відповісти
Украинцы .Мы.ЛУЧШИЕ!!! СЛАВА УКРАИНЕ!
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01.04.2022 23:44 Відповісти
SOS SOS SOS! у путвари случился отсос
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01.04.2022 23:47 Відповісти
ППО: С-300, С-400, "Бук", "Панцир", "Тор" можна підпортити безпілотниками камікадзе.
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01.04.2022 23:49 Відповісти
Скільки ти вже їх до ЗСУ передав ? Тисячу чи дві ? (( Ага ! Кажеш США дали (( Ну дякуємо США коли доставлять (( Не пиши херні , бо таке враження що за цей час ти один начитаний а інші малограмотні ((
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02.04.2022 00:05 Відповісти
Він, як раз усе правильно пише, а от що ти мелеш?
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02.04.2022 11:47 Відповісти
Неа, пендосы точно засранцы ведь просила же параша закрыть небо над Чернобаевкой? И шо в итоге?
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02.04.2022 00:04 Відповісти
В результаті сьогодні спочатку 13:0 а потім кажуть 14 ........
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02.04.2022 00:06 Відповісти
14:0
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02.04.2022 00:07 Відповісти
Шо, Пакрышкин уже уникает контакта ? Уже не ахтунг ? Шо такое ?
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02.04.2022 00:44 Відповісти
"... але і там щодня несе втрати". - Оце добре!
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02.04.2022 01:29 Відповісти
 
 