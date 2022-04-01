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У порту Роттердама застрягли 4,5 тисячі морських контейнерів для Росії, - Bloomberg
У найбільшому порту Європи, розташованому в Роттердамі, застрягли 4500 контейнерів із російськими вантажами.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.
У терміналі через санкції ретельно перевіряють кожен вантаж, що йде до Росії. Видання вказує, що близько 10% загального обсягу вантажів, що проходять транзитом через Роттердам, пов'язані з РФ.
Робота терміналу зараз дуже ускладнена. Його представники кажуть, що використовують резервні потужності для розвантаження порту. При цьому частина європейських компаній раніше відмовилася від роботи з вантажами для Росії, які навіть не підпадають під обмеження.
Термінал у Роттердамі — важливий перевантажувальний пункт для контейнерів на дорозі до Росії.
Топ коментарі
+20 Rino Onix
показати весь коментар01.04.2022 23:46
+19 Михаил Сомов #454446
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показати весь коментар01.04.2022 23:45
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