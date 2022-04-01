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Новини Санкції проти Росії
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У порту Роттердама застрягли 4,5 тисячі морських контейнерів для Росії, - Bloomberg

контейнер

У найбільшому порту Європи, розташованому в Роттердамі, застрягли 4500 контейнерів із російськими вантажами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

У терміналі через санкції ретельно перевіряють кожен вантаж, що йде до Росії. Видання вказує, що близько 10% загального обсягу вантажів, що проходять транзитом через Роттердам, пов'язані з РФ.

Робота терміналу зараз дуже ускладнена. Його представники кажуть, що використовують резервні потужності для розвантаження порту. При цьому частина європейських компаній раніше відмовилася від роботи з вантажами для Росії, які навіть не підпадають під обмеження.

Термінал у Роттердамі — важливий перевантажувальний пункт для контейнерів на дорозі до Росії.

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Автор: 

вантажі (1435) Нідерланди (1554) порт (2039) росія (64946)


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Топ коментарі
+20
Продайте на аукціоні, як це роблять на каналі Дискавері.
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01.04.2022 23:46
+19
Надо отжать. Только государству, а не Коломойскому.
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01.04.2022 23:44
+16
Арешт на користь України!
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01.04.2022 23:45
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Надо отжать. Только государству, а не Коломойскому.
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01.04.2022 23:44 Відповісти
Арешт на користь України!
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01.04.2022 23:45 Відповісти
Продайте на аукціоні, як це роблять на каналі Дискавері.
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01.04.2022 23:46 Відповісти
Війна так війна - Storage Wars зайвою не буде
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01.04.2022 23:58 Відповісти
На заходи аукціони загальнопоширене явище, а не тільки на каналі Дискавері))
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02.04.2022 01:56 Відповісти
Не выпускать!
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01.04.2022 23:47 Відповісти
отходы захоронить
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01.04.2022 23:51 Відповісти
Передайте їх до України , наші тут швиденько розсортують ))
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01.04.2022 23:54 Відповісти
и что до сих пор никто не видит пользы от этих санкций?
минутка юмора на цензоре
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01.04.2022 23:55 Відповісти
Мы их можем переправить в рф. Отправляйте их сюда. Честно-честно.
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01.04.2022 23:59 Відповісти
конфіскувати
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01.04.2022 23:59 Відповісти
передайте Україні як гуманітарну допомогу .
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02.04.2022 00:14 Відповісти
Можу перевезти до України. Дорогу знаю
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02.04.2022 00:18 Відповісти
Вот бы во всех портах так делали с росиянскими грузами.
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02.04.2022 09:30 Відповісти
 
 