У порту Роттердама застрягли 4,5 тисячі морських контейнерів для Росії, - Bloomberg

У найбільшому порту Європи, розташованому в Роттердамі, застрягли 4500 контейнерів із російськими вантажами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

У терміналі через санкції ретельно перевіряють кожен вантаж, що йде до Росії. Видання вказує, що близько 10% загального обсягу вантажів, що проходять транзитом через Роттердам, пов'язані з РФ.

Робота терміналу зараз дуже ускладнена. Його представники кажуть, що використовують резервні потужності для розвантаження порту. При цьому частина європейських компаній раніше відмовилася від роботи з вантажами для Росії, які навіть не підпадають під обмеження.

Термінал у Роттердамі — важливий перевантажувальний пункт для контейнерів на дорозі до Росії.

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