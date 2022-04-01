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Новини Війна
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Всіх, хто чинить звірства в Україні, буде притягнуто до відповідальності, - Держдеп США

госдеп

США та їхні союзники продовжать притягувати до відповідальності всіх винних у звірствах, скоєних в Україні.

Про це йдеться в заяві Держдепартаменту США, інформує Цензор.НЕТ.

"Держсекретар акцентував на зусиллях США надати Україні необхідну підтримку для її захисту від неспровокованої, невиправданої й жорстокої війни Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Блінкен наголосив на непохитній підтримці Сполученими Штатами України та високо оцінив прихильність України до участі в дипломатії.

"Він підкреслив, що Сполучені Штати, союзники й партнери продовжать притягувати до відповідальності винних за звірства, скоєні в Україні", - додали в Держдепі.

Також читайте: Попереду нові удари по російській економіці, фінансовій системі та торгівлі, - Кулеба після розмови із Блінкеном

Автор: 

Держдепартамент США (1613) США (22545) Блінкен Ентоні (1156)


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Топ коментарі
+8
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01.04.2022 23:59
+8
Ви наївний як дитина.
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02.04.2022 00:05
+7
Не те времена. После ВМВ долгие годы велись расследования из за ограниченного количества информации. Сейчас же, когда весь мир живет онлайн, этот процесс пройдет намного быстрее. Тем более в этом будет заинтересованна сама рашка - так как санкции не снимут пока последняя-фашистская падаль не понесет наказание
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02.04.2022 00:03
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да ну так уж и все - даже военные преступники второй мировой далеко не все понесли наказания
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01.04.2022 23:59 Відповісти
Не те времена. После ВМВ долгие годы велись расследования из за ограниченного количества информации. Сейчас же, когда весь мир живет онлайн, этот процесс пройдет намного быстрее. Тем более в этом будет заинтересованна сама рашка - так как санкции не снимут пока последняя-фашистская падаль не понесет наказание
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02.04.2022 00:03 Відповісти
Ви наївний як дитина.
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02.04.2022 00:05 Відповісти
тоже уверен в обратном, тех что на местах хер отыщешь
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02.04.2022 00:05 Відповісти
Свої здадуть щоб санкції зняли.
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02.04.2022 00:36 Відповісти
Справу МН17 , де все ясно як Божий день, розслідують уже 8 рокіа, але й там досі нікого не притягли... Тому слабо віриться, що винних покарають і зараз. Бо все зав'язне в болоті юридичної казуістики. Уже на стадії допиту підозрюваних, яких Рашка, звісно ж, не видасть. Я вже не кажу про тих, хто давав їм накази. Тому, доки ця країна не буде знищена і там не з'явиться який-небудь маріонетковий уряд, який погодиться видати цих людей, вся ця історія залишатиметься благими намірами. І жодних інструментів у світової спільноти змінити ситуацію сьогодні нема. На жаль...
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02.04.2022 07:26 Відповісти
Этим падлам сдохнуть в Украине не вариант - потому что смертью горе людей не исправишь. Поэтому их и их семей ждет конфискация имущества и миллионные контрибуции семьям погибших.
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01.04.2022 23:59 Відповісти
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01.04.2022 23:59 Відповісти
у хлопців є імена з адресами, не про кремлівських зараз - ті всім звістні.
як буде треба, звертайтеся до анонімуса - там все є...
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02.04.2022 00:00 Відповісти
Все стадо ордостану винне і воно повинне буде жорстко покаране
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02.04.2022 00:02 Відповісти
Дякую. А ще краще аби ви літаки і пво дали.
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02.04.2022 00:03 Відповісти
они еще виагру не приняли эти импотенты что бы это сделать
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02.04.2022 00:13 Відповісти
эти могут. как взяли ирак? просто. баксы завозили мешками. купили весь командный состав.
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02.04.2022 00:05 Відповісти
Газпромбанк який досі невідключили від SWIFT продовжує фінансувати російську агресію проти України!
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02.04.2022 00:06 Відповісти
там походу нечего финансировать. купить ничего нельзя. карты не работают. олигархи скрепят зубами. а плебс любит путина.
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02.04.2022 00:13 Відповісти
Люди, ВСІ НА БОРОТЬБУ З рашизмом-путінізмом!

Сьогодні або ніколи! Завтра може бути пізно....

Борітеся - поборете!

а взагалі, Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!

раZZія це імперія Зла....країна терорист!
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02.04.2022 00:10 Відповісти
З імперії зла росія перетворюється на країну третього світу зла
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02.04.2022 00:39 Відповісти
есть нюанс. штаты контролируют каждый доллар. и если тебя сегодня за жопу не взяли это не значит что не возьмут завтра.
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02.04.2022 00:27 Відповісти
запросто притягнуть
Грошi все зроблять
Орки своiх продадуть за двi копiйки
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02.04.2022 00:28 Відповісти
Украіну спасають США І Британія , тому декому потрібно зтулити пельку і краще промовчати , а не тявкати на всі сторони , якщо ви украінці, а не ватні колаборанти 😠
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02.04.2022 00:38 Відповісти
Тут ніби Україна рятує світ.
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02.04.2022 00:41 Відповісти
Україну рятують ЗСУ
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02.04.2022 01:30 Відповісти
за Боинг до сих пор никто не ответил...США балаболят...
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02.04.2022 00:42 Відповісти
Ответят , - ещё не закончился судебный процесс !!
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02.04.2022 01:00 Відповісти
Эти орки со своими самками и детенышами будут со временем подавать на убежище в США, через мексиканскую границу. Купят липовые справки что они навальники. Как их найти? Всех кто от 19 до 40 проверять на службу в армии. Не давать виз. Пусть здохнут у родных березок.
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02.04.2022 01:02 Відповісти
Справу МН17 , де все ясно як Божий день, розслідують уже 8 рокіа, але й там досі нікого не притягли... Тому слабо віриться, що винних покарають і зараз. Бо все зав'язне в болоті юридичної казуістики. Уже на стадії допиту підозрюваних, яких Рашка, звісно ж, не видасть. Я вже не кажу про тих, хто давав їм накази. Тому, доки ця країна не буде знищена і там не з'явиться який-небудь маріонетковий уряд, який погодиться видати цих людей, вся ця історія залишатиметься благими намірами. І жодних інструментів у світової спільноти змінити ситуацію сьогодні нема. На жаль...
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02.04.2022 07:25 Відповісти
 
 