Підрозділи ворога, з метою створення наступальних угруповань, продовжують перегрупування військ, - Генштаб ЗСУ
Генеральній штаб ЗСУ опублікував оперативну інформація щодо російського вторгнення станом на 24:00 1 квітня.
Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У інформації зазначається: "Триває тридцять сьома доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.
Російська федерація продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти нашої Держави. Завдає систематичних ракетних та авіаційних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури і житлових кварталах населених пунктів.
Підрозділи ворога, з метою створення наступальних угруповань, продовжують перегрупування військ.
З району Чорнобиля до населених пунктів, що розташовані на території республіки білорусь виводяться окремі підрозділи 5-ї, 29-ї та 35-ї загальновійськових армій Східного військового округу та 155-ї окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту, ймовірно, з подальшим переміщенням до Бєлгородської області.
За наявною інформацією, до залізничної станції Долбіно (Бєлгородська область) прибув залізничний ешелон з технікою окремих підрозділів 4-ї танкової дивізії 1-ї танкової армії Західного військового округу.
На Волинському напрямку обстановка змін не зазнала.
На Поліському напрямку противник діє силами окремих підрозділів 38-ї окремої мотострілецької бригади 35-ї загальновійськової армії, 37-ї окремої мотострілецької бригади та 5-ї окремої танкової бригади 36-ї загальновійськової армії. Наступальних дій не проводив, основні зусилля зосереджував на веденні оборони окремих рубежів з метою прикриття відведення військ на територію республіки білорусь. Здійснює мінування районів місцевості та техніки, яка не підлягає евакуації, руйнування об’єктів інфраструктури для затримки просування наших військ.
За наявними даними, підрозділи збройних сил російської федерації, які відводяться до білорусі зосереджуються на території Поліського радіаційного заповідника у районах населених пунктів Кіров, Хільчиха, Наровля та Волоховщина.
На Сіверському напрямку противник наступальних дій не проводив, основні зусилля зосереджував на прикритті відведення військ на територію російської федерації та стримувані наступальних дій Сил оборони.
На Чернігівському напрямку продовжує блокування Чернігова та завдає артилерійських ударів по житлових кварталах міста та позиціях підрозділів Збройних Сил України.
З метою нарощування угруповання військ, з населеного пункту Валуйки (Бєлгородська область) у район Піски (Харківська обл.) переміщено підрозділи 106-ї повітряно-десантної дивізії, імовірно, з метою ведення бойових дій на Донецькому напрямку.
На Харківському напрямку ворог продовжує блокувати Харків, здійснює перегрупування військ та артилерійські обстріли житлових кварталів. Проводить повітряну розвідку позицій підрозділів Збройних Сил України із застосуванням БПЛА.
На Ізюмському напрямку окупанти продовжують контролювати частину міста Ізюм та утримують понтонні переправи через річку Сіверський Донець, здійснюють перегрупування військ з метою створення наступального угруповання.
На Донецькому напрямку ворог продовжує здійснювати вогневий вплив та штурмові дії на більшості напрямків. Наносить авіаційні удари по підрозділах наших військ у районах населених пунктів Рубіжне, Біла Гора, Мар’їнка, Сєверодонецк. Основні зусилля зосереджує на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне. Здійснює вогневе ураження та штурмові дії з метою встановлення контролю над містом Маріуполь. Розпочав наступальні дії у напрямках Велика Новосілка та Роздольне. Був зупинений на обох напрямках.
На Південнобузькому напрямку суттєвих змін в положенні та переміщенні підрозділів противника не зафіксовано.
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а взагалі, Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!
раZZія це імперія Зла....країна терорист!
в мене тут багато ВАЖЛИВИХ завдань: показати правду про Степана Андрійовича...
руSSко-гебельсівська пропаганда витрачає величезні ресурси на очорненя України...
шрьодери та інші адепти руSSкого міра ще сидять на зарплаті газпрому...яку платять європейські клієнти купуючи крадений в сибіряків руZZкімі газ...
навіть на посла України п. Мельника німецька продажна преса нападала...за те що в Мюнхені поклав квіти Степану Андрійовичу...а насправді за критику німецького керівмицтва...
37-й день війни, 1 квітня. Запам'ятається відступом ворога з під Києва та звістками про масове звільнення населених пунктів. Під Києвом росіяни відступають майже без спротиву, завдяки чому зранку і протягом дня частини ЗСУ увійшли в Бородянку, Ворзель, Ірпінь, Гостомель (останні росіяни іменують не інакше як «місто російської слави») та Бучу. В більшості цих міст наразі триває зачистка, хоча росіяни вже підтвердили, що залишили Бучу, де при відступі замінували тамтешню кондитерську фабрику «Деліція». Також ЗСУ звільнили населені пункти Демидів, Димер, Литвинівка, Гаврилівка, Козаровичі, Жовтневе, Глибівка, Ясногородка, Талакунь, Сухолуччя, Липівка, Гавронщина, Маковище, Миколаївка, Хмільна, Іванків та низку інших. Житомирська траса - деблокована.
Чернігівська область - попри просування ЗСУ Чернігівщиною, Чернігів залишається блокованим росіянами.
Ізюм - Генштаб підтвердив втрату Ізюму, бої за який тривали майже місяць - 28 днів. Це до питання про рівень українського спротиву і темпи просування ворога. Сьогодні під містом противник спробував наступати на село Мала Комишуваха, на захід від Кам'янки, але був зупинений.
Луганська область - тривають бої в районі Рубіжне - Сєверодонецьк та навколо Попасної.
Донецька область - бої на рубежі Донецьк - Горлівка, зокрема за Мар'їнку та Авдіївку і райони навколо них. Також продовжуються бойові дії навколо Великої Новосілки, де росіяни атакують, але не можуть прорватися.
Маріуполь - бої тривають, ворог несе настільки великі втрати, що кидає в бій навіть такі «екзотичні» підрозділи, як «спецназ таможні ДНР». Попри доволі масові заяви росіян про 90-95% контролю над Маріуполем, дійсності це не відповідає.
Запорізька область - про зміни становища на фронті даних нема, проте тут відбувся обмін військовополоненими: 86 українців (з них 15 жінок) проти невідомої кількості росіян.
Миколаївська та Херсонська області - даних, що заслуговують на увагу, в мене нема.
Враховуючи велику кількість звільнених за останні дні населених пунктів по всій Україні, хочу застерегти від хибних ілюзій з приводу того, що «ворог розбитий і в паніці біжить». Наразі ЗСУ активно просуваються тільки там, де росіяни відступають самі, свідомо віддаючи нам територію, яку вони не в змозі контролювати. І опір там чинять невеликі загони прикриття, завданням яких є стримати наш наступ, та дати спокійно відійти основним силам (звісно, з цього є виключення, але загальна тенденція така, як я написав). При цьому багато пунктів в Київській та Чернігівській областях росіяни поки що утримують. Я вже мовчу про райони Харкова, Ізюму, Запоріжжя та Донбас, де про жодний відступ ворога мова не йде, а навпаки, триває накопичення сил. Те, що противник ще дуже сильний, свідчить хоча б недавня спроба українського наступу на Херсон, який, попри оптимістичні надії про «звільнення Херсону вже сьогодні ввечері» та радісних новин про чорнобаївські розгроми нон-стоп, не вдався.
До рішучого перелому у війні, який вже анонсувала низка оглядачів, також ще далеко. Ініціатива поки залишається у російського командування, яке нав'язує нам хід бойових дій, анонсуючи відступи, перегрупування, зосередження сил та наступи на пріоритетних для себе напрямках. А ми наразі змушені реагувати на російські дії, але не нав'язуємо противнику своє бачення.
Отже, Росія ще далеко не розбита і попереду нас чекає тривала війна, в якій у нас будуть як успіхи, так і невдачі, як великі радощі, так і гіркі розчарування. Це війна, по іншому в ній не буває. Але кінцева, беззаперечна перемога, все одно буде за нами!
ЗСУ перемалывают им нужна поддержка.Удачи парни
Генерал:
- Товарищи русские солдаты! Поздравляю вас с успешным выходом и-под Киева и Чернигова на территорию союзной Белоруссии! Теперь ваши подразделения будут перегруппированы и посланы для подкрепления наших войск на востоке и юго-востоке Украины.
Солдаты:
- Русский генерал, иди на ...
оскільки деякі їхні солдати навіть у перехопленні СБУ їхніх переговорів телефоном з контактами з Росії говорили, що
"якби Україна напала на Росію, то я би стіною став, я б воював... а так нас сюди загнали і ми загарбники"...
Там цілі БТГр відмовляються їхати в Україну воювати. А тим більше ті, рештки яких вивели з Київської та Чернігівської областей - багатьох з них тепер навряд зможуть знову загнати в Україну. Тож путінська банда намагається придумати їм мотивацію. Знову обман.