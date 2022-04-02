США передадуть Україні обладнання для захисту від ймовірних хімічних атак, - Білий дім
США нададуть Україні обладнання на випадок, якщо Росія розгорне хімічну або біологічну зброю.
Про це повідомила речниця Білого дому Джен Псакі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Вона заявила, що поставки надаються уряду України на тлі попереджень США та інших країн про те, що Росія може розгорнути таку зброю.
"Намагаючись допомогти нашим українським партнерам, уряд США надає уряду України рятувальні засоби та матеріали, які можуть бути розгорнуті. у разі застосування Росією хімічної чи біологічної зброї", - сказала вона.
Топ коментарі
+11 Alex_Dimitrov
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+7 Autorare Autorare
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Все вони дадуть і ппо і ракети і літаки
і навіть в асфальті колупатися не будуть.
вранья")
Короче, путин последние несколько дней терроризировал Европу, чтобы они переходили на оплату за газ в рублях. Иначе, говорил, перекроет вентиль.
Все европейцы послали его на ***.
И дед утёрся, никакой вентиль не перекрыл.