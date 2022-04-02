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США передадуть Україні обладнання для захисту від ймовірних хімічних атак, - Білий дім

хімічна

США нададуть Україні обладнання на випадок, якщо Росія розгорне хімічну або біологічну зброю.

Про це повідомила речниця Білого дому Джен Псакі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Вона заявила, що поставки надаються уряду України на тлі попереджень США та інших країн про те, що Росія може розгорнути таку зброю.

"Намагаючись допомогти нашим українським партнерам, уряд США надає уряду України рятувальні засоби та матеріали, які можуть бути розгорнуті. у разі застосування Росією хімічної чи біологічної зброї", - сказала вона.

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Автор: 

США (22545) хімічна зброя (345) Псакі Джен (148)


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Топ коментарі
+11
Ох и чепуши )) ПВО дайте и истребители, противогазы оставьте себе )
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02.04.2022 00:58
+7
Так , заспокійся хімзброя це теж страшна річ тому захист від неї не зайвий.
Все вони дадуть і ппо і ракети і літаки
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02.04.2022 01:02
+7
наразі ти би без них вже акваврешом би махав.
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02.04.2022 01:02
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Ох и чепуши )) ПВО дайте и истребители, противогазы оставьте себе )
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02.04.2022 00:58 Відповісти
так - передадуть і ще багато яких смаколиків на кацапню.
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02.04.2022 01:00 Відповісти
Сидіть і чекайте. Може ***** вирішить хімічну зброю на вас спробувати, може біологічну чи ядерну. Нате вам протигази і костюми. Чекайте
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02.04.2022 01:01 Відповісти
Так , заспокійся хімзброя це теж страшна річ тому захист від неї не зайвий.
Все вони дадуть і ппо і ракети і літаки
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02.04.2022 01:02 Відповісти
Який наївний..
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02.04.2022 01:03 Відповісти
наразі ти би без них вже акваврешом би махав.
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02.04.2022 01:02 Відповісти
обожнюю зелелене виття - дайте! - дадуть,
і навіть в асфальті колупатися не будуть.
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02.04.2022 01:09 Відповісти
Щось тут кацапами засмерділо ...
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02.04.2022 01:05 Відповісти
Посмотрел последний выпуск российской пропаганды ("60 минут вранья")

Короче, путин последние несколько дней терроризировал Европу, чтобы они переходили на оплату за газ в рублях. Иначе, говорил, перекроет вентиль.

Все европейцы послали его на ***.

И дед утёрся, никакой вентиль не перекрыл.
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02.04.2022 01:09 Відповісти
значит, нас таки ждет еще какая-то х*ня....
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02.04.2022 01:13 Відповісти
Повірте що і не одна.
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02.04.2022 09:12 Відповісти
Це схоже на те, як лікар бореться не з хворобою, а з симптомами. Ні, щоб щоб якось повністю вирішити проблему з рос. військами раз і назавжди, вони сидять і роблять ставки, що саме ***** застосує, хімічну зброю чи ядерну. Звичайно дякую за зброю, але вся зброя розрахована на те, що у нас буде партизанська війна 2-3 роки, а потрібна така, щоб ми вибили цю нечисть раз і назавжди в найшвидший термін
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02.04.2022 01:14 Відповісти
было бы неплохо пару дивизионов М109 Paladin, а лучше полк с хранения, даже не модернизированые. Ну и боеприпасы. Самоходной арты не хватает, особенно колесной.
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02.04.2022 01:18 Відповісти
А не легше буде усім світом згуртуватись та ******* по кожному місту раські фєдєраські?
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02.04.2022 01:21 Відповісти
Ні, бо вони вже забули, що таке війна, тому ситуація на сьогодні виглядає якось так, як на мене:

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02.04.2022 01:28 Відповісти
Дуже красномовне фото.
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02.04.2022 02:09 Відповісти
 
 