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Зеленський про призов в окупованому Криму: Черговий аргумент для посилення санкцій проти РФ
Президент Володимир Зеленський засудив призов у окупованому Криму та закликав призовників саботувати та здаватись у полон ЗСУ.
Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Російська Федерація намагається забирати в армію людей і в Криму. Це порушення міжнародного гуманітарного права і воєнний злочин. За який буде відповідальність і який також є аргументом, щоб санкції проти РФ посилювались. Тому хочу сказати мешканцям Криму - саботуйте цю історію. На будь-якому з етапів. А якщо не вийде, то не виконуйте злочинних наказів і за першої ж нагоди здавайтесь. Здавайтесь ЗСУ, ми все зрозуміємо. Ви будете жити", - сказав Зеленський.
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вже замахався екран розширювати.
під яку статтю підпадають?
**** - колован - кривляеться.
захід це зрозуміе - дайте час.
уклін збройним хлопцям у ноги і бабі Наді.
зелені тут точно не причому.
- з якою метою був розмінований наш південь?
- чому не був підірваний міст через Дніпро у Херсоні?