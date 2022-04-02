Зеленський про призов в окупованому Криму: Черговий аргумент для посилення санкцій проти РФ

Президент Володимир Зеленський засудив призов у окупованому Криму та закликав призовників саботувати та здаватись у полон ЗСУ.

Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Російська Федерація намагається забирати в армію людей і в Криму. Це порушення міжнародного гуманітарного права і воєнний злочин. За який буде відповідальність і який також є аргументом, щоб санкції проти РФ посилювались. Тому хочу сказати мешканцям Криму - саботуйте цю історію. На будь-якому з етапів. А якщо не вийде, то не виконуйте злочинних наказів і за першої ж нагоди здавайтесь. Здавайтесь ЗСУ, ми все зрозуміємо. Ви будете жити", - сказав Зеленський.

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