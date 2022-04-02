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Зеленський про призов в окупованому Криму: Черговий аргумент для посилення санкцій проти РФ

крым

Президент Володимир Зеленський засудив призов у окупованому Криму та закликав призовників саботувати та здаватись у полон ЗСУ.

Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Російська Федерація намагається забирати в армію людей і в Криму. Це порушення міжнародного гуманітарного права і воєнний злочин. За який буде відповідальність і який також є аргументом, щоб санкції проти РФ посилювались. Тому хочу сказати мешканцям Криму - саботуйте цю історію. На будь-якому з етапів. А якщо не вийде, то не виконуйте злочинних наказів і за першої ж нагоди здавайтесь. Здавайтесь ЗСУ, ми все зрозуміємо. Ви будете жити", - сказав Зеленський.

Дивіться: Зеленський - батькам російських призовників: Нам тут не треба нових вбитих людей, бережіть своїх дітей. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23697) Крим (14131) призов (431)


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тупе запитання, а чим бубу годують?
вже замахався екран розширювати.
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02.04.2022 01:22 Відповісти
Це тактика, ***** Пороха боявся, Сі Цзінпіна боїться, Зе відгодовують щоб наводив страх на ***** .
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02.04.2022 01:31 Відповісти
думаете багатокровочка така собі?
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02.04.2022 01:34 Відповісти
Насколько я понимаю, призовники в окупированном крыму будут подпадать под закон о измене Родине и бандитизму со всеми вытекающими. Всех кто воевал против Украину можно будет подавать в международный розыск на интерпол. Как никак а крым ето Украина по закону. Так что Нужно поставить всех крымчан в известность
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02.04.2022 01:23 Відповісти
кому служит гидрант? что он жрёт, что он пьет? стыдно за него уже почти всем...
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02.04.2022 01:27 Відповісти
а чотири рази призовники, не з'явившиеся в военкомат під час війни,
під яку статтю підпадають?
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02.04.2022 01:29 Відповісти
зелений піариться на тому, шо зробили і робить ЗСУ.
**** - колован - кривляеться.
захід це зрозуміе - дайте час.
уклін збройним хлопцям у ноги і бабі Наді.
зелені тут точно не причому.
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02.04.2022 01:42 Відповісти
менше пессімізму - аграхімія з подоляком і чалим (не плутайте з патріотом) зараз все вам відзеленять - як буба і просив.
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02.04.2022 01:57 Відповісти
Особисто в мене до Ze два запитання:

- з якою метою був розмінований наш південь?
- чому не був підірваний міст через Дніпро у Херсоні?
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02.04.2022 07:16 Відповісти
 
 