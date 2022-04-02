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Новини Війна
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Окупанти мінують будинки та тіла убитих людей: Зеленський закликає жителів звільнених міст не поспішати повертатись додому

область,київщина,ірпінь,київська

Президент Володимир Зеленський закликав жителів звільнених населених пунктів не поспішати повертатись додому, оскільки російські окупанти мінують місцевість та житлові будинки.

Про це президент заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"На півночі нашої країни продовжується відхід окупантів. Повільний, але помітний. Десь їх виганяють з боями, десь вони самі залишають позиції. Після них суцільна катастрофа і дуже багато небезпек.

Перше - бомбардування можуть продовжуватись. Друге - вони мінують всю цю територію. Мінують будинки, мінують техніку, навіть тіла убитих людей. Дуже багато розтяжок, дуже багато іншої небезпеки", - наголосив президент.

За словами Зеленського, ЗСУ просуваються вперед дуже обережно.

"Кожен, хто повертається на цю територію, також має бути дуже обережним. Неможливо повертатись до звичайного життя як убло. Навіть на тих територіях, які ми повертаємо після боїв. Ще треба почекати. Почекати, коли наша земля буде розмінована. Чекати, коли можна буде запевнити вас, що нові обстріли неможливі", - підсумував глава держави.

Також читайте: Зеленський про призов в окупованому Криму: Черговий аргумент для посилення санкцій проти РФ

Автор: 

Зеленський Володимир (23697)


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02.04.2022 02:43 Відповісти
 
 