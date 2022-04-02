Війська РФ готуються до нових потужних ударів на Донбасі та Харківському напрямку, - Зеленський

На сході нашої країни ситуація залишається вкрай складною.

Про це заявив президент Зеленський у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Російських військових наганяють на Донбас, на Харківський напрямок. Вони готуються до нових потужних ударів. Ми готуємося до ще більш активної оборони. Використовуємо всі можливості - як внутрішні, так і зовнішні. Обов’язково", - наголосив він.

За словами Зеленського, попереду - складні битви.

"Зараз іще не можна думати, ніби ми вже пройшли всі випробування. Ми всі хочемо перемоги. Але коли вона буде - кожен це побачить. Кожен це відчує - що настає мир", - підсумував президент.

Також читайте: Окупанти мінують будинки та тіла убитих людей: Зеленський закликає жителів звільнених міст не поспішати повертатись додому