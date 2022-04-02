Війська РФ готуються до нових потужних ударів на Донбасі та Харківському напрямку, - Зеленський
На сході нашої країни ситуація залишається вкрай складною.
Про це заявив президент Зеленський у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Російських військових наганяють на Донбас, на Харківський напрямок. Вони готуються до нових потужних ударів. Ми готуємося до ще більш активної оборони. Використовуємо всі можливості - як внутрішні, так і зовнішні. Обов’язково", - наголосив він.
За словами Зеленського, попереду - складні битви.
"Зараз іще не можна думати, ніби ми вже пройшли всі випробування. Ми всі хочемо перемоги. Але коли вона буде - кожен це побачить. Кожен це відчує - що настає мир", - підсумував президент.
Топ коментарі
+6 Инь Янь #217452
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+6 Алексей Алексеевич #377576
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+4 Bat’kowic Pablo
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А потім, що? Та нема кому вже буде "дагаваріваться" - з такою позицією - "Мінська -4" вже не буде. Як і України. Бо хтось промовчав. Коли мовчати було не можна. Коли Україну здавали. Бо хтось кричав "не на часі" і маніпулював "про дивани", прекрасно знаючи, що бажаючих воювати зараз більше, ніж Україна в змозі оснастити, навчити, екіпірувати. Що на фронті зараз потрібні конкретні спеціалісти, а не чергове незрозуміле "непотріб, м'ясо й аватари"? Що потрібна техніка. Що з 40 мільйонів українців, Україна здатна виставити й підготовити дай Боже ****** тисяч, бо нема озброєнь й навіть бронежилетів - бо хтось зірвав закупівлі й згноїв по складах,
*******"закатав це в асфальт"?
ЗСУ, НГУ, ТРО - їх небагато й вони на фронті зараз і не можуть звідти ще й тримати за руки "київських капітулянтів" та ще й приводити до тями тих, хто вже "втомився від війни" та "обісрався" (не будучи навіть фронті).
Ті, хто зараз на фронті, розраховують не лише на зброю й забезпечення з тилу. Але й на підтримку й на розуміння решти українців. Ті, хто зараз воюють, хочуть знати, що вмирають й вбивають - не задарма. Хочуть знати, що громадяни України - хто зараз в тилу, під обстрілами, за кордоном - що вони їх підтримають. Підтримають їх жертву, І більше ніколи не скажуть "какая разніца" й ніколи більше не стануть зазирати в очі кату, маніяку й людожеру - шукаючи там "мир". Бо крім "русскага міра", з петлею на шиї - там більше нічого немає.
Б'ються за те, аби ті жертви не були марними. Аби їх не "злили" в чергових мутних "договорняках". Б'ються за нашу свободу й за те, щоби більше жодне місто в Україні не перетворювалося на "ОРДЛО" чи "Крим" із зазомбованими, "орками", котрі потім прийдуть їх вбивати.
Україна зараз б'ється не заради якогось сфєрічєского в вакуумі гнилуватого "миру" з присмаком непохованих наших людей - згвалтованих й закатованих на чергових окупованих теріторіях - які ми віддали - вона бореться за своє існування, з ворогом, сама екзистенційна ціль існування котрого - знищення України й Українців.
Що він зробив за час війни не так?
Не призначив Бутусова генералом? Щойно це трапиться, то його почнуть на руках носити і за життя памятник поставлять?