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Новини Війна
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Війська РФ готуються до нових потужних ударів на Донбасі та Харківському напрямку, - Зеленський

рф

На сході нашої країни ситуація залишається вкрай складною.

Про це заявив президент Зеленський у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Російських військових наганяють на Донбас, на Харківський напрямок. Вони готуються до нових потужних ударів. Ми готуємося до ще більш активної оборони. Використовуємо всі можливості - як внутрішні, так і зовнішні. Обов’язково", - наголосив він.

За словами Зеленського, попереду - складні битви.

"Зараз іще не можна думати, ніби ми вже пройшли всі випробування. Ми всі хочемо перемоги. Але коли вона буде - кожен це побачить. Кожен це відчує - що настає мир", - підсумував президент.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23697) Харківщина (6054) Донбас (22354)


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Топ коментарі
+6
Перемога буде тоді, коли ви пане Президент, скажете: ні - переговорам, з фашистькою рф, путін - *****, йдем до кінця, Слава України!
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02.04.2022 01:57
+6
Просто цікаво. А якщо людина не з фронту пише, то що?
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02.04.2022 02:17
+4
Ага, якби Гарант(?) Конституції ще б не озвучував хотєлкі пуйла в якості "трєбованій украинской стороні" на "переговорах" - було б взагалі чудово. Але ж його не можна критикувати, правильно? Нікому-нікому. Ні тим, хто зараз на передовій, ні тим, хто в тилу, ні тим, хто в містах і селах, під обстрілами? Ну, подумаєш, воно Армію розвалювало три роки? І зараз, через це саме, тисячі українців загинуло, а мільйони втратили домівки? "Какая разница"? Ну подумаєш - Крим з ОРДЛО в нього "за дужки" винесли? - Зустрінуться "гдє-та пасєрєдінє" (України) - й "дагаваряться". Десь на рік чи два.
А потім, що? Та нема кому вже буде "дагаваріваться" - з такою позицією - "Мінська -4" вже не буде. Як і України. Бо хтось промовчав. Коли мовчати було не можна. Коли Україну здавали. Бо хтось кричав "не на часі" і маніпулював "про дивани", прекрасно знаючи, що бажаючих воювати зараз більше, ніж Україна в змозі оснастити, навчити, екіпірувати. Що на фронті зараз потрібні конкретні спеціалісти, а не чергове незрозуміле "непотріб, м'ясо й аватари"? Що потрібна техніка. Що з 40 мільйонів українців, Україна здатна виставити й підготовити дай Боже ****** тисяч, бо нема озброєнь й навіть бронежилетів - бо хтось зірвав закупівлі й згноїв по складах, ******* "закатав це в асфальт"?
ЗСУ, НГУ, ТРО - їх небагато й вони на фронті зараз і не можуть звідти ще й тримати за руки "київських капітулянтів" та ще й приводити до тями тих, хто вже "втомився від війни" та "обісрався" (не будучи навіть фронті).
Ті, хто зараз на фронті, розраховують не лише на зброю й забезпечення з тилу. Але й на підтримку й на розуміння решти українців. Ті, хто зараз воюють, хочуть знати, що вмирають й вбивають - не задарма. Хочуть знати, що громадяни України - хто зараз в тилу, під обстрілами, за кордоном - що вони їх підтримають. Підтримають їх жертву, І більше ніколи не скажуть "какая разніца" й ніколи більше не стануть зазирати в очі кату, маніяку й людожеру - шукаючи там "мир". Бо крім "русскага міра", з петлею на шиї - там більше нічого немає.
Б'ються за те, аби ті жертви не були марними. Аби їх не "злили" в чергових мутних "договорняках". Б'ються за нашу свободу й за те, щоби більше жодне місто в Україні не перетворювалося на "ОРДЛО" чи "Крим" із зазомбованими, "орками", котрі потім прийдуть їх вбивати.
Україна зараз б'ється не заради якогось сфєрічєского в вакуумі гнилуватого "миру" з присмаком непохованих наших людей - згвалтованих й закатованих на чергових окупованих теріторіях - які ми віддали - вона бореться за своє існування, з ворогом, сама екзистенційна ціль існування котрого - знищення України й Українців.
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02.04.2022 03:51
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Перемога буде тоді, коли ви пане Президент, скажете: ні - переговорам, з фашистькою рф, путін - *****, йдем до кінця, Слава України!
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02.04.2022 01:57 Відповісти
Сподіваюся ви це з фронту пишете?
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02.04.2022 02:04 Відповісти
Просто цікаво. А якщо людина не з фронту пише, то що?
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02.04.2022 02:17 Відповісти
Людина розумна пише розумне а на диванні писати хто як і що кому робите саме легше.
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02.04.2022 02:28 Відповісти
тобто на дивані не можна писати розумне? кожен відповідає за себе, чи не так?)
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02.04.2022 02:53 Відповісти
Ага, якби Гарант(?) Конституції ще б не озвучував хотєлкі пуйла в якості "трєбованій украинской стороні" на "переговорах" - було б взагалі чудово. Але ж його не можна критикувати, правильно? Нікому-нікому. Ні тим, хто зараз на передовій, ні тим, хто в тилу, ні тим, хто в містах і селах, під обстрілами? Ну, подумаєш, воно Армію розвалювало три роки? І зараз, через це саме, тисячі українців загинуло, а мільйони втратили домівки? "Какая разница"? Ну подумаєш - Крим з ОРДЛО в нього "за дужки" винесли? - Зустрінуться "гдє-та пасєрєдінє" (України) - й "дагаваряться". Десь на рік чи два.
А потім, що? Та нема кому вже буде "дагаваріваться" - з такою позицією - "Мінська -4" вже не буде. Як і України. Бо хтось промовчав. Коли мовчати було не можна. Коли Україну здавали. Бо хтось кричав "не на часі" і маніпулював "про дивани", прекрасно знаючи, що бажаючих воювати зараз більше, ніж Україна в змозі оснастити, навчити, екіпірувати. Що на фронті зараз потрібні конкретні спеціалісти, а не чергове незрозуміле "непотріб, м'ясо й аватари"? Що потрібна техніка. Що з 40 мільйонів українців, Україна здатна виставити й підготовити дай Боже ****** тисяч, бо нема озброєнь й навіть бронежилетів - бо хтось зірвав закупівлі й згноїв по складах, ******* "закатав це в асфальт"?
ЗСУ, НГУ, ТРО - їх небагато й вони на фронті зараз і не можуть звідти ще й тримати за руки "київських капітулянтів" та ще й приводити до тями тих, хто вже "втомився від війни" та "обісрався" (не будучи навіть фронті).
Ті, хто зараз на фронті, розраховують не лише на зброю й забезпечення з тилу. Але й на підтримку й на розуміння решти українців. Ті, хто зараз воюють, хочуть знати, що вмирають й вбивають - не задарма. Хочуть знати, що громадяни України - хто зараз в тилу, під обстрілами, за кордоном - що вони їх підтримають. Підтримають їх жертву, І більше ніколи не скажуть "какая разніца" й ніколи більше не стануть зазирати в очі кату, маніяку й людожеру - шукаючи там "мир". Бо крім "русскага міра", з петлею на шиї - там більше нічого немає.
Б'ються за те, аби ті жертви не були марними. Аби їх не "злили" в чергових мутних "договорняках". Б'ються за нашу свободу й за те, щоби більше жодне місто в Україні не перетворювалося на "ОРДЛО" чи "Крим" із зазомбованими, "орками", котрі потім прийдуть їх вбивати.
Україна зараз б'ється не заради якогось сфєрічєского в вакуумі гнилуватого "миру" з присмаком непохованих наших людей - згвалтованих й закатованих на чергових окупованих теріторіях - які ми віддали - вона бореться за своє існування, з ворогом, сама екзистенційна ціль існування котрого - знищення України й Українців.
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02.04.2022 03:51 Відповісти
Як же ви заїбали, мені що кожному свій військовий квиток показувати? де я був, де не був, де мене не має і чого?
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02.04.2022 03:10 Відповісти
Історія нікого, нічому не вчить, тому і не треба чекати коли з'явиться проукраїнська гілка влади, треба гнути існуючу в потрібний нам бік, а ось коли люди зрозуміють (знов як у 13-14м) що ми є сила, ми є - влада, тоді не потрібен нам буде ані проукраїнський президент, ані проукраїнський парламент, тому що навіть думки такої не буде, що може бути якось інакше (не проукраїнський)
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02.04.2022 03:21 Відповісти
Що не так з президентом?
Що він зробив за час війни не так?
Не призначив Бутусова генералом? Щойно це трапиться, то його почнуть на руках носити і за життя памятник поставлять?
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02.04.2022 04:19 Відповісти
а кто создал предпосылки для облегчения нападения на Украину?
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02.04.2022 05:46 Відповісти
 
 