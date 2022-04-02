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Новини Санкції проти Росії Війна
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Зеленський про санкції проти РФ: "Якщо ембарго, то ембарго. Якщо SWIFT, то для всіх банків"

кремль,росія

Президент Володимир Зеленський наголосив, що санкції проти Росії мають бути глибокими та всеосяжними.

Про це він заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Ближче до вечора зустрівся з головою Європейського парламенту Робертою Метсолою. Зустрівся в Києві. Вдячний їй за цей важливий візит, який демонструє деяким іншим політикам, що сміливість у такий час, як зараз, – це одна з найважливіших рис для політика", - зазначив він.

За словами Зеленського, з Метсолою говорили про прискорення вступу України до ЄС

"Конкретика є. Також говорили про постачання зброї та підтримку цього парламентарями Європи. А ще – про санкційну політику. Про більш глибоку санкційну політику проти Росії. Бо якщо ембарго, то ембарго. Якщо SWIFT, то для всіх банків. А якщо про бізнес із Росією, то не просто призупинення діяльності, а повний вихід європейських компаній із російського ринку", - наголосив глава держави.

Також читайте: Війська РФ готуються до нових потужних ударів на Донбасі та Харківському напрямку, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23697) росія (64946) санкції (11771) Євросоюз (13322) Мецола Роберта (99)


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Топ коментарі
+7
Британским аналитикам стоит доверять! Великобритания занимает более жесткую позицию, чем США, Франция и ФРГ, по российско-украинским переговорам, рекомендуя Киеву пока не заключать соглашение с РФ, - The Times
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02.04.2022 02:13
+5
...а якщо "Сватів" на раші в прокаті крутить, - то "ви нє так понялі, ета другоє"??
Слава ЗСУ!!!
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02.04.2022 02:00
+4
кортко і ясно. всеосяжні і глибокі санкції по самі гланди. видно що президенту почали писати тексти не єрмаки з подоляками, а наше рідненьке мзс. ще респект Данілову за шикарний тролинг рашні.
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02.04.2022 02:00
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Они даже позволяют с заблокированных резервов платить кредитные обьязательства рашки. Это значит что на западе не хотят допустить полного краха (дефолта) экономики этой не достраны
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02.04.2022 01:58 Відповісти
Є доказ тому, що "позволяют с заблокированных резервов платить кредитные обьязательства рашки" не з домену ru?
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02.04.2022 02:01 Відповісти
Дефолт и крах - немного разные вещи. Крах будет по-любому, но при дефолте рашка еще и не заплатит долги. А без дефолта - заплатит. Рашке было бы выгодно объявить дефолт на определенной стадии, вроде того как они самолеты зажали. Некоторое время можно будет попользоваться краденым.
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02.04.2022 03:42 Відповісти
...а якщо "Сватів" на раші в прокаті крутить, - то "ви нє так понялі, ета другоє"??
Слава ЗСУ!!!
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02.04.2022 02:00 Відповісти
кортко і ясно. всеосяжні і глибокі санкції по самі гланди. видно що президенту почали писати тексти не єрмаки з подоляками, а наше рідненьке мзс. ще респект Данілову за шикарний тролинг рашні.
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02.04.2022 02:00 Відповісти
Наші тролять вже більш нікуди:

https://nazk.gov.ua/uk/novyny/nazk-podyakuvalo-ministru-oborony-rf-shojgu-za-neotsinennyj-vnesok-u-te-shho-rosijski-zasoby-ta-resursy-dlya-napadu-na-********-buly-rozkradeni-shhe-na-etapi-yihnogo-nakopychennya-na-kordoni/ НАЗК подякувало міністру оборони рф Шойгу «за неоціненний внесок у те, що російські засоби та ресурси для нападу на Україну були розкрадені ще на етапі їхнього накопичення на кордоні»
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02.04.2022 02:03 Відповісти
Як почув цю фразу Зеленського, відразу почав пригадувати, де я вже чув щось подібне.

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02.04.2022 02:09 Відповісти
Это не там ты слышал Это "стадион так стадион"
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08.04.2022 17:48 Відповісти
Британским аналитикам стоит доверять! Великобритания занимает более жесткую позицию, чем США, Франция и ФРГ, по российско-украинским переговорам, рекомендуя Киеву пока не заключать соглашение с РФ, - The Times
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02.04.2022 02:13 Відповісти
Вони також рекомендували не вести переговори з окупантами
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02.04.2022 02:45 Відповісти
и правильно рекомендовали , бо наши переговорщики уже наговорили и написали такое дерьмо что рашисты обрадовались таким переговорщикам.
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02.04.2022 03:55 Відповісти
Сам собі побалакав в камеру і раденький..
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02.04.2022 09:07 Відповісти
 
 