Зеленський про санкції проти РФ: "Якщо ембарго, то ембарго. Якщо SWIFT, то для всіх банків"
Президент Володимир Зеленський наголосив, що санкції проти Росії мають бути глибокими та всеосяжними.
Про це він заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Ближче до вечора зустрівся з головою Європейського парламенту Робертою Метсолою. Зустрівся в Києві. Вдячний їй за цей важливий візит, який демонструє деяким іншим політикам, що сміливість у такий час, як зараз, – це одна з найважливіших рис для політика", - зазначив він.
За словами Зеленського, з Метсолою говорили про прискорення вступу України до ЄС
"Конкретика є. Також говорили про постачання зброї та підтримку цього парламентарями Європи. А ще – про санкційну політику. Про більш глибоку санкційну політику проти Росії. Бо якщо ембарго, то ембарго. Якщо SWIFT, то для всіх банків. А якщо про бізнес із Росією, то не просто призупинення діяльності, а повний вихід європейських компаній із російського ринку", - наголосив глава держави.
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https://nazk.gov.ua/uk/novyny/nazk-podyakuvalo-ministru-oborony-rf-shojgu-za-neotsinennyj-vnesok-u-te-shho-rosijski-zasoby-ta-resursy-dlya-napadu-na-********-buly-rozkradeni-shhe-na-etapi-yihnogo-nakopychennya-na-kordoni/ НАЗК подякувало міністру оборони рф Шойгу «за неоціненний внесок у те, що російські засоби та ресурси для нападу на Україну були розкрадені ще на етапі їхнього накопичення на кордоні»