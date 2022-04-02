"Європа не має права реагувати мовчанням на те, що відбувається з Маріуполем", - Зеленський
Президент Володимир Зеленський у розмові з французьким лідером Емманюелем Макроном обговорив ситуацію в блокадному Маріуполі.
Про це він заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Вдень говорив з Президентом Франції Макроном. Про гуманітарну ситуацію в українських містах, які зазнають обстрілів від окупантів.
Окремо говорили про ситуацію в Маріуполі. Для якої, я сподіваюся, все ж можуть знайтися рішення. Європа не має права реагувати мовчанням на те, що відбувається з нашим Маріуполем. На цю гуманітарну катастрофу повинен відреагувати увесь світ", - наголосив глава держави.
Топ коментарі
+11 Роман Кокоровець
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+9 Семен Шкаралупа
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+7 Solsky Wasyl
показати весь коментар02.04.2022 01:56
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Вспомните , КАК УПОРНО ЕЕ ТЯНУЛИ НА ВИЦЕ ПРЕМЬЕРА,В КАБМИН, про министра обороны говорили .
вспомните журналистов , которые делали эти вбросы.
хотелось бы знать фамилии обеспечившие ей такой зелёный коридор в кабмин
пример - за произнесенное в новостях слово мацква раша хутин журналистам ВТУПУЮ ДОПЛАЧИВАЛИ ИЗ КРЕМЛЯ. Такое же правило существовало и в Украине . Пусть редактора правду расскажут