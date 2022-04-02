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Новини Війна
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"Європа не має права реагувати мовчанням на те, що відбувається з Маріуполем", - Зеленський

маріуполь

Президент Володимир Зеленський у розмові з французьким лідером Емманюелем Макроном обговорив ситуацію в блокадному Маріуполі.

Про це він заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Вдень говорив з Президентом Франції Макроном. Про гуманітарну ситуацію в українських містах, які зазнають обстрілів від окупантів.

Окремо говорили про ситуацію в Маріуполі. Для якої, я сподіваюся, все ж можуть знайтися рішення. Європа не має права реагувати мовчанням на те, що відбувається з нашим Маріуполем. На цю гуманітарну катастрофу повинен відреагувати увесь світ", - наголосив глава держави.

Читайте: Зеленський про санкції проти РФ: "Якщо ембарго, то ембарго. Якщо SWIFT, то для всіх банків"

Автор: 

Зеленський Володимир (23697) Маріуполь (3224) Макрон Емманюель (1453)


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Топ коментарі
+11
а верховний головнокомандувач повинен реагувати ? чи здатний тільки на відосіки ?
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02.04.2022 02:07
+9
Макарон -- телефонний Наполеон.
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02.04.2022 01:58
+7
о да, макрон знайде рішення, ще раз путіну зателефонує.
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02.04.2022 01:56
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о да, макрон знайде рішення, ще раз путіну зателефонує.
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02.04.2022 01:56 Відповісти
Макарон -- телефонний Наполеон.
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02.04.2022 01:58 Відповісти
а верховний головнокомандувач повинен реагувати ? чи здатний тільки на відосіки ?
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02.04.2022 02:07 Відповісти
Вирішити питання Маріуполя , повинні наші воєнні і Головнокомандуючий , нє ?
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02.04.2022 02:08 Відповісти
Протеже Мертветчука - Верещук. С Савченко не получилось , решили новую вырастить - тянули ещё со Львовской области.
Вспомните , КАК УПОРНО ЕЕ ТЯНУЛИ НА ВИЦЕ ПРЕМЬЕРА,В КАБМИН, про министра обороны говорили .
вспомните журналистов , которые делали эти вбросы.
хотелось бы знать фамилии обеспечившие ей такой зелёный коридор в кабмин
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02.04.2022 02:29 Відповісти
Обов'язково треба провести розслідування цього злочину. І не після війни, а почати вже зараз. Немає волі чи бажання робити це на рівні держави - є незалежні розслідувачі, як в Україні, так і за кордоном.
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02.04.2022 03:07 Відповісти
Канал Прямий про це говорив. Прямий закрили.
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02.04.2022 06:32 Відповісти
Європа вже устала ат вайни. Ще пару місяців і про нас взагалі всі забудуть.
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02.04.2022 02:20 Відповісти
видосики надоели? не может быть
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02.04.2022 10:28 Відповісти
Усіляки піздосікі на ім'я Сергей Владимирович, які роблять внутрішню колотнечу, йдуть за військовим рузкім кораблем нахій!
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02.04.2022 11:11 Відповісти
Зебобики, хуже не будет?
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02.04.2022 13:33 Відповісти
Смотрю по новостям - Украину уже тихонько сдвигают с первых полос - это все работа прикормленных редакторов СМИ . Вот где ещё надо почистить в ЕС. - пятую колонну .

пример - за произнесенное в новостях слово мацква раша хутин журналистам ВТУПУЮ ДОПЛАЧИВАЛИ ИЗ КРЕМЛЯ. Такое же правило существовало и в Украине . Пусть редактора правду расскажут
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02.04.2022 02:24 Відповісти
а три года в воюющей стране уменьшать финансирование армии ты имел право?
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02.04.2022 10:27 Відповісти
А де ти був до 17.02.2022 ? Тебе Україна не цікавила раніше?
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02.04.2022 11:08 Відповісти
Дороги делал, в Омане был, снимал видосики, продолжать?
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02.04.2022 13:35 Відповісти
Довбойобікі: офшорний, вигадна вайна, барига на краві, абирвалг-абирвалг. Задоволений?
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02.04.2022 15:04 Відповісти
Ольгинське, ти під яким ніком до виборів тут тролив за Зе?
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02.04.2022 15:08 Відповісти
 
 