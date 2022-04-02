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Знищення нафтобази у Бєлгороді призведе до того, що російські війська, які діють на Харківському напрямку, стикнуться із нестачею пального, - розвідка Великої Британії

бєлгород,нафтобаза

Розвідка Міноборони Великої Британії припускає, що через пожежу на нафтобазі у російському Бєлгороді російські війська, які атакують Харків, зіткнуться з нестачею ресурсів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Дзеркало тижня, про це повідомляє розвідка міністерства оборони Великої Британії. 

"Пожежа знищила кілька цистерн з паливом на складі в російському місті Білгород поблизу кордону з Україною. Перед цим, 30 березня, також повідомлялося про вибухи на складі боєприпасів поблизу цього ж міста.

Ймовірна втрата ланцюгу у поставках палива та боєприпасів із цих складів для російських загарбників, може призвести до додаткового короткострокового навантаження на і без того ускладнену логістику росії. Особливо може постраждати забезпечення ресурсами російських військ, які оточують Харків", - йдеться у повідомленні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данілов про вибух у Бєлгороді: Україна тут ні до чого, але таке може бути по всій території РФ

Автор: 

Велика Британія (5553) розвідка (3856) Бєлгород (503)


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Топ коментарі
+17
і що? вони доїдуть з Києва навколо всієї України до Донбасу на одному баку? ось так ось один раз заправляться краденим бензином десь під Києвом і об'їдуть всю Україну аж до Донбасу??
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02.04.2022 02:50
+17
так, АЛЕ москалі бомбили наші бочки з бензиною своїми супердорогими ракетами зі супердорогих кораблів, а ми просто перелетіли на вертухах 30км через кордон і знищили їх бочки набагато дешевшими ракетами з набагато дешевших вертух. Якщо в москалів їх атака на українські бочки з бензиною мала не просто нульовий, а дуже НЕГАТИВНИЙ коефіцієнт корисної дії, то наша атака була в рази ефективніша, а з точки зору інформаційної війни - так взагалі супер ефективна!!!!
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02.04.2022 02:53
+13
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02.04.2022 02:39
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Они перекидывают войска с Киевского направления уже с горючкой на основной марш так что эти заявы что посцать проти урагана.
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02.04.2022 02:30 Відповісти
і що? вони доїдуть з Києва навколо всієї України до Донбасу на одному баку? ось так ось один раз заправляться краденим бензином десь під Києвом і об'їдуть всю Україну аж до Донбасу??
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02.04.2022 02:50 Відповісти
Ты ещё скажи что они едут своим ходом на Донбасс .Их по железке с Беларуси перекидывают.Привели в порядок заправили и в мясо,Не пеши ернуды.
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02.04.2022 03:01 Відповісти
а поїзди на раССіі святим духом заправляються?

'Не пеши ернуды'
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02.04.2022 03:40 Відповісти
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02.04.2022 02:39 Відповісти
Про що це фото? Що відстань дозволяє?
Ви тупенькі?
320 км це не така і велика швидкість + врахуйте щільність війська на тих кордонах + врахуйте, що повна ніч, а гвинтокрили рухаються з виключеними радарами 5-7 метрів над землею

В таке повірить або режисер Болівуду або повний дурень.

Таку відстань можна і на коні доїхати за 1 день або на велосипеді...як вам такі аргументи?
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02.04.2022 03:46 Відповісти
не надо возбуждаться . Это тролинг. Но на месте воронежцев и курян я бы уже начинал искать "мешки с сахаром" в подвалах домов.
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02.04.2022 03:54 Відповісти
Так їх пропаганда і чекає таких тролів як ви...Ви ж і даєте про що Скабеєвій поговорити.
Коли іде війна, то треба 7 раз думати і 1 раз казати...

Ви ж певно з фронту пишете, раз такі дотепні
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02.04.2022 03:58 Відповісти
ты може просто нахер пойдешь отсюда?
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03.04.2022 21:19 Відповісти
Тролинг??
Еще не вечер...
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02.04.2022 09:46 Відповісти
Ест фотки в тыртырнете этой нефтебазы, там бочек за 20 штук, а спалено не все, до 10. Так что кацапам может хватить и оставшегося
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02.04.2022 02:39 Відповісти
так, АЛЕ москалі бомбили наші бочки з бензиною своїми супердорогими ракетами зі супердорогих кораблів, а ми просто перелетіли на вертухах 30км через кордон і знищили їх бочки набагато дешевшими ракетами з набагато дешевших вертух. Якщо в москалів їх атака на українські бочки з бензиною мала не просто нульовий, а дуже НЕГАТИВНИЙ коефіцієнт корисної дії, то наша атака була в рази ефективніша, а з точки зору інформаційної війни - так взагалі супер ефективна!!!!
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02.04.2022 02:53 Відповісти
Мені здається, що ти засланий козачок.
Ну розкажи як 2 гвинтокрила прилетіло 250 км через фронт активних бойових дій і здійснило так все дуже красиво?

Ба ніяк! просто НІЯК!

Адміністрація форуму - зверніть увагу на цього кадра!
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02.04.2022 03:41 Відповісти
якщо здається, то треба перехреститись!

також звідки взялось 250 км? загадка....

ти ще скажи, що сотні фотографій спаленої москальської техніки в Україні - це фотошоп.

так що кадр тут - це ти.
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02.04.2022 04:03 Відповісти
Я вже тобі адрес писав, нічого не змінилось.
250 км - гвинтокрил по прямій летить? прямо з Харкова? летить в один бік?
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02.04.2022 04:05 Відповісти
а звідки ти взагалі знаєш звідки і як ті вертухи летіли??
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02.04.2022 04:46 Відповісти
Від кордону поруч з Тростянцем там 50 км до центру Бєлгорода, там ніде на даний момент немає бойових дій по всьому маршруту. Чому це гелікоптеру не летіти б +/- по прямій? Над дорогою потрібно? Маневрувати між осередками ППО? Маєчня. На всю операцію з відходом вистачило б трохи більше півгодини з головою.
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02.04.2022 07:50 Відповісти
В чому "засланість" його полягає? Виключай вже комплекс меншовартості в себе, комплекс такого собі недолугого "хохла-малорома" - типу хіба б ми могли? Могли, і повинні були робити такі речі при першій ліпшій нагоді, і це сподіваюсь тільки початок переносу війни, хоча б частково і на їх територію.
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02.04.2022 07:55 Відповісти
Росіяни спалили свою нафтобазу для того, щоб мотивувати більше гарматного м'яса воювати проти України,

оскільки деякі їхні солдати навіть у перехопленні СБУ їхніх переговорів телефоном з контактами з Росії говорили, що

"якби Україна напала на Росію, то я би стіною став, я б воював... а так нас сюди загнали і ми загарбники"...

Там цілі БТГр відмовляються їхати в Україну воювати. А тим більше ті, рештки яких вивели з Київської та Чернігівської областей - багатьох з них тепер навряд зможуть знову загнати в Україну. Тож путінська банда намагається придумати їм мотивацію. Знову обман.
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02.04.2022 02:50 Відповісти
а ну давай нагадай мені, коли це москалі за останні 50 років бомбили свою інфраструктуру для того, щоб мотивувати своє м'ясо на війну??? я такого щось не пригадую. для того, щоб мотивувати м'ясо на війну - москалі ******** свої туалети, а не нафтові бази!
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02.04.2022 02:55 Відповісти
Чеченские компании взрывы домов.Сценарий тот же фактически .
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02.04.2022 03:03 Відповісти
я йому про інфраструктуру (склади ***********, нафтобази, ж/д вокзали...), а він мені про житлові доми... коли останній раз москалі підірвали свій склад *********** і показали це в своїх новинах для мотивації йти на війну?
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02.04.2022 03:43 Відповісти
Ти і далі пишеш дичину. Росія себе бомбила постійно. Підриви багатоповерхівок Санк Петербургу, Абхазія, Чечня, ЛНР і ДНР...

Ти або дуже розумово обмежена людина, або тобі кремльовські куратори доручили тут роздмухувати неіснуючу тему.
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02.04.2022 03:43 Відповісти
Та він навпаки, намагається сказати, що для підняття рабів з колін, потрібен стимул для рабсіян (Рязанський сахар, чи як там робив х*ло). А це зараз скоріше замітають всі свої нестачі.
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02.04.2022 03:57 Відповісти
Мабуть ви не розумієте з ким маєте справу.
Російські воїни через одного мародери, вони знають куди ідуть і для чого.
Їх рідні чекають гостинця, а якщо солдата не стане, то будуть раді тим копійкам, які дасть держава.

Їм нічого доказувати! Є такі люди, що тільки йому 1 слово скажи чи навіть в його бік подивись і уже не відчепиться - це цей випадок, але в розмірах 140 млн осіб.
Їх не треба тролити, з ними не треба говорити - вони розуміють тільки силу!
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02.04.2022 04:01 Відповісти
там нет и 80 млн, какие нах 140
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03.04.2022 21:22 Відповісти
ти можеш надати КОНКРЕТНИЙ факт, коли в минулому мосКАЛЛі бомбили свої склади *********** чи нафтобази? москаль бомбить тільки і винятково або мирних людей або пусті туалети! КРАПКА
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02.04.2022 04:00 Відповісти
ну ось бачиш, коли доходить до діла і конкретних фактів з логікою, то ти злився...

але не переживай, бо москаль все-одно буде розбитий! і не важливо чи вони самі себе чи ми - їх чи хтось інший.
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02.04.2022 04:06 Відповісти
Ай-яй-яй. Нестача палива? Ц-ц-ц.
(от і добре... от і файно...)
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02.04.2022 03:19 Відповісти
Капитан Очевидность доклад окончил!
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02.04.2022 03:37 Відповісти
Це нагадує клічкизми: щоб вода стала гарячою, її потрібно нагріти; я раніше любив сніг, але потім виявилося, що його треба прибирати.

Потрібно бути розвідником, щоб такий очевидний вивод зробити?..
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02.04.2022 07:44 Відповісти
 
 