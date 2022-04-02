Знищення нафтобази у Бєлгороді призведе до того, що російські війська, які діють на Харківському напрямку, стикнуться із нестачею пального, - розвідка Великої Британії
Розвідка Міноборони Великої Британії припускає, що через пожежу на нафтобазі у російському Бєлгороді російські війська, які атакують Харків, зіткнуться з нестачею ресурсів.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Дзеркало тижня, про це повідомляє розвідка міністерства оборони Великої Британії.
"Пожежа знищила кілька цистерн з паливом на складі в російському місті Білгород поблизу кордону з Україною. Перед цим, 30 березня, також повідомлялося про вибухи на складі боєприпасів поблизу цього ж міста.
Ймовірна втрата ланцюгу у поставках палива та боєприпасів із цих складів для російських загарбників, може призвести до додаткового короткострокового навантаження на і без того ускладнену логістику росії. Особливо може постраждати забезпечення ресурсами російських військ, які оточують Харків", - йдеться у повідомленні.
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'Не пеши ернуды'
Ви тупенькі?
320 км це не така і велика швидкість + врахуйте щільність війська на тих кордонах + врахуйте, що повна ніч, а гвинтокрили рухаються з виключеними радарами 5-7 метрів над землею
В таке повірить або режисер Болівуду або повний дурень.
Таку відстань можна і на коні доїхати за 1 день або на велосипеді...як вам такі аргументи?
Коли іде війна, то треба 7 раз думати і 1 раз казати...
Ви ж певно з фронту пишете, раз такі дотепні
Еще не вечер...
Ну розкажи як 2 гвинтокрила прилетіло 250 км через фронт активних бойових дій і здійснило так все дуже красиво?
Ба ніяк! просто НІЯК!
Адміністрація форуму - зверніть увагу на цього кадра!
також звідки взялось 250 км? загадка....
ти ще скажи, що сотні фотографій спаленої москальської техніки в Україні - це фотошоп.
так що кадр тут - це ти.
250 км - гвинтокрил по прямій летить? прямо з Харкова? летить в один бік?
оскільки деякі їхні солдати навіть у перехопленні СБУ їхніх переговорів телефоном з контактами з Росії говорили, що
"якби Україна напала на Росію, то я би стіною став, я б воював... а так нас сюди загнали і ми загарбники"...
Там цілі БТГр відмовляються їхати в Україну воювати. А тим більше ті, рештки яких вивели з Київської та Чернігівської областей - багатьох з них тепер навряд зможуть знову загнати в Україну. Тож путінська банда намагається придумати їм мотивацію. Знову обман.
Ти або дуже розумово обмежена людина, або тобі кремльовські куратори доручили тут роздмухувати неіснуючу тему.
Російські воїни через одного мародери, вони знають куди ідуть і для чого.
Їх рідні чекають гостинця, а якщо солдата не стане, то будуть раді тим копійкам, які дасть держава.
Їм нічого доказувати! Є такі люди, що тільки йому 1 слово скажи чи навіть в його бік подивись і уже не відчепиться - це цей випадок, але в розмірах 140 млн осіб.
Їх не треба тролити, з ними не треба говорити - вони розуміють тільки силу!
але не переживай, бо москаль все-одно буде розбитий! і не важливо чи вони самі себе чи ми - їх чи хтось інший.
(от і добре... от і файно...)
Потрібно бути розвідником, щоб такий очевидний вивод зробити?..