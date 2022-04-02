"Кожен, хто пішов у "гауляйтери", може вже робити собі прописку десь у Ростові", - Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив колаборантам, що відповідальність за співпрацю з окупантами буде неминучою.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Дуже нерозумний першоквітневий жарт окупанти зіграли з деякими мешканцями південних районів України, куди російські війська тимчасово зайшли. Там призначають якихось "гауляйтерів", якихось тимчасових керівників. І ще погрожують працівникам підприємств і органів влади – щоб співпрацювали з цими обманутими призначенцями", - розповів президент.

"Моє повідомлення для них просте: відповідальність за колаборацію невідворотна. Завтра чи післязавтра – це питання другорядне. Головне – неминучість того, що справедливість буде відновлена. Тому кожен, хто пішов у "гауляйтери", може вже робити собі прописку десь у Ростові. А за співпрацю з ними чи з окупантами напряму будуть проблеми. Це останнє попередження", - підсумував він.

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