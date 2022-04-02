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"Кожен, хто пішов у "гауляйтери", може вже робити собі прописку десь у Ростові", - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив колаборантам, що відповідальність за співпрацю з окупантами буде неминучою.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Дуже нерозумний першоквітневий жарт окупанти зіграли з деякими мешканцями південних районів України, куди російські війська тимчасово зайшли. Там призначають якихось "гауляйтерів", якихось тимчасових керівників. І ще погрожують працівникам підприємств і органів влади – щоб співпрацювали з цими обманутими призначенцями", - розповів президент.

"Моє повідомлення для них просте: відповідальність за колаборацію невідворотна. Завтра чи післязавтра – це питання другорядне. Головне – неминучість того, що справедливість буде відновлена. Тому кожен, хто пішов у "гауляйтери", може вже робити собі прописку десь у Ростові. А за співпрацю з ними чи з окупантами напряму будуть проблеми. Це останнє попередження", - підсумував він.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23697) колабораціонізм (1158)


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Топ коментарі
+14
Наказывать нужно не только колаборантов, а и членов их семей. Нужно создать список вроде списка Магницкого, чтобы они никогда не смогли покинуть территории рашки
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02.04.2022 02:35
+13
А про Баканова ничего сказать не хочешь?
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02.04.2022 02:36
+9
Не в Ростове, а в могиле! Вова, хватит компанию себе приглашать! Там уже виктор хвёдырач есть.
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02.04.2022 02:35
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Не в Ростове, а в могиле! Вова, хватит компанию себе приглашать! Там уже виктор хвёдырач есть.
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02.04.2022 02:35 Відповісти
Наказывать нужно не только колаборантов, а и членов их семей. Нужно создать список вроде списка Магницкого, чтобы они никогда не смогли покинуть территории рашки
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02.04.2022 02:35 Відповісти
То що, він тепер зніме з прокату сватів в оркостані?
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02.04.2022 08:04 Відповісти
А про Баканова ничего сказать не хочешь?
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02.04.2022 02:36 Відповісти
Баканов любит Куршавель
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02.04.2022 02:39 Відповісти
а що з баклановим. він що здриснув.
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02.04.2022 02:45 Відповісти
молчание золото - клюв в задницу засунул
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02.04.2022 03:21 Відповісти
А як бути з "вайньіНєБудєт, прікратітєНагнєтатьПаніку" й т.п. ? Хтось спитайте Зеленського.
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02.04.2022 02:46 Відповісти
сейчас легко казаться святее ПАПы.
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02.04.2022 02:50 Відповісти
счас все стали святее ПАПы
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02.04.2022 03:18 Відповісти
Это да. Даже арахамия, если его по пять раз за день таскать по ленте новостей.
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02.04.2022 03:28 Відповісти
Вот поэтому нашей лесной армии основной целью были коллаборационисты, а оккупанты только потом.
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02.04.2022 03:05 Відповісти
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02.04.2022 03:22 Відповісти
Приписку в пеклі, витягнемо і із ростова і і з магадана і з відки хочете...
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02.04.2022 03:13 Відповісти
ну-ну....

щойно виліз із бана, а то б сказав !
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02.04.2022 03:17 Відповісти
на примере татарова видим эту "невидворотнисть")
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02.04.2022 03:18 Відповісти
Платоша, ты специально вчера тут зарегистрировался чтобы нам это рассказать?

Судя по пиетету перед властями ты генетический лишнехромосомный раб

Поэтому сиди на бутылке молча
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03.04.2022 21:05 Відповісти
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02.04.2022 04:04 Відповісти
в Токмаке Запорожской области местный авторитетный "бизнесмен" сегодня на 10-30 проводит набор в "народную" милицию, на территории бывшей полиции, а ныне комендатуры РФ.
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02.04.2022 05:35 Відповісти
Мотузку та мило хай готуйте
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02.04.2022 06:35 Відповісти
І не в ростові, а в українській в'язниці. А ще краще - в уранових шахтах середнього правобережного подніпров'я
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02.04.2022 06:42 Відповісти
а как же слова, сказанные лично зеленским - "какая разница по улице с каким названием ходить, лишь бы заасфальтирована была и свет был"? а как приглашение на концерт, посвященный Дню независимости, голозадых девиц? а почему никогда не выступает Залужный? тот, кто реально командует войсками...
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02.04.2022 06:56 Відповісти
каридор эвакуации в Ростов
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02.04.2022 07:04 Відповісти
Он чутка фразу не дописал (готуйте прописку в Ростове, и для меня там место забейте)
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02.04.2022 10:02 Відповісти
А що буде з тим колаборантом, котрий обізве Україну
"актрисою з німецького фільму для дорослих"?
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02.04.2022 10:10 Відповісти
Тоді прийдеться судити весь оп разом з зе.
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02.04.2022 11:54 Відповісти
Усі ці призначені окупантами гауляйтери, колись були схвалені на Банковій у якості місцевої влади, замість того, щоб бути ув'язненими
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02.04.2022 11:57 Відповісти
 
 