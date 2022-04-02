На Донецькому напрямку ворог безуспішно намагається взяти під контроль Попасну та Рубіжне, - Генштаб ЗСУ
Генеральній штаб ЗСУ опублікував оперативну інформація щодо бойових дій на Донецькому напрямку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "На Донецькому напрямку ворог продовжує здійснювати вогневий вплив та штурмові дії на більшості напрямків. Завдає авіаційних ударів по підрозділах наших військ у районах населених пунктів Рубіжне, Біла Гора, Мар’їнка, Сєверодонецк. Основні зусилля зосереджує на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне. Здійснює вогневе ураження та штурмові дії з метою встановлення контролю над містом Маріуполь. Розпочав наступальні дії у напрямках Велика Новосілка та Роздольне. Був зупинений на обох напрямках".
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Через три дні будуть привезені недобитки з під Київа.
А через 2 тижня - строковики.
Это не Хароп израильский, которого слышно издалека (кстати тоже классное оружие для выноса ПВО).
Прилетела машинка тихонечко, на электромоторчике, за 40 км, видит что-то не так, взяла всех и убила защитников русскоязычных.
Без лишних разговоров и обсуждений. Прям начинаю переживать за русский язык