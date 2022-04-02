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Новини Війна
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"Тут один агресор - це Путін": У Білому домі прокоментували вибухи в російському Бєлгороді

бєлгород

Речниця Білого дому Джен Псакі прокоментувала вибух на нафтобазі в російському Бєлгороді.

Про це у Twitter повідомив кореспондент Голосу Америки Джефф Селдін, інфомрує Цензор.НЕТ.

"Тут один агресор - це президент Путін і російські військові під його керівництвом", - сказала вона.

Псакі наголосила, що війну розпочав саме Путін і це російські війська бомблять українські міста та здійснюють жахливі акти насильства.

Також вона зазначила, що Україна не підтвердила удар по нафтобазі в Бєлгороді.

Також читайте: Знищення нафтобази у Бєлгороді призведе до того, що російські війська, які діють на Харківському напрямку, стикнуться із нестачею пального, - розвідка Великої Британії

Автор: 

путін володимир (23764) росія (64946) США (22545) Псакі Джен (148) Бєлгород (503)


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Топ коментарі
+17
https://www.youtube.com/watch?v=FDROID1C0-A
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02.04.2022 03:08
+16
хочется пожелать, чтобы на фрегате "бздун адмирал ушаков" при закуске ракеты по Украине произошел взрыв, сдетонировал весь его боезапас, коробку вместе с экипажем разнесло в клочья... чтобы никого потом не нашли...
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02.04.2022 04:03
+12
Як на мене, нічим не кращі сюжети на російському телебаченні, що повідомили про «два українських штурмових гвинтокрили Мі-24», які залетіли в російський повітряний простір на 27 км, щоб завдати удару по складу паливно-мастильних матеріалів під бєлґородом.
…«цілком випадково», певна річ, було знято відеозаписи цих атак, видно навіть, як гвинтокрили стріляють некерованими ракетами зі зручної відстані…

«Дивовижно», але постраждалих немає…
Якщо хтось вирішить «повірити» путіну, що ж, вірте на здоровʼя.
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02.04.2022 03:25
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https://www.youtube.com/watch?v=FDROID1C0-A
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02.04.2022 03:08 Відповісти
Може бути що деякі з рашисских хенералів зрозумівши що пздц.... легкої прогулянки Україною не вийде, роблять саботаж .
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02.04.2022 03:15 Відповісти
Да лапті самі могли взірвати, там 80 відцотків гоблинів, не знає де знаходиться Україна, дали завдання щось знащити в Україні от вони і знищіли)
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02.04.2022 03:28 Відповісти
да ******** гарючку а тут наступление и надо а ее уже нет...ну и решили следы замести
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02.04.2022 04:18 Відповісти
Як на мене, нічим не кращі сюжети на російському телебаченні, що повідомили про «два українських штурмових гвинтокрили Мі-24», які залетіли в російський повітряний простір на 27 км, щоб завдати удару по складу паливно-мастильних матеріалів під бєлґородом.
…«цілком випадково», певна річ, було знято відеозаписи цих атак, видно навіть, як гвинтокрили стріляють некерованими ракетами зі зручної відстані…

«Дивовижно», але постраждалих немає…
Якщо хтось вирішить «повірити» путіну, що ж, вірте на здоровʼя.
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02.04.2022 03:25 Відповісти
Да пропав персонал "безвісті", перший раз?
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02.04.2022 03:29 Відповісти
я бы на месте воронежцев и курян напрягся. Расстояние от украинской границы позволяет списать удары НУРСами по Базовой 8 и Можаевской 20 на украинские Ми-24
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02.04.2022 03:48 Відповісти
ну і шо за маски, до цього були - вкурянин вротожeнець?
вражае творе знання белґорода - мєстний?
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02.04.2022 04:38 Відповісти
по-перше: не паплюж мову, пиши краще російською.
а подруге, спробуй навчитися користуватись гугл-мап - це корисно.
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02.04.2022 04:49 Відповісти
С такого рода провокациями нужно быть очень осторожными. Сначала взорвался склад боеприпасов, наши патриоты сразу - Уря!!! Потом удар вертолетов по нефтебазе - наши патриоты опять - Уря! А потом прилетит Точка У на многоэтажку - тоже будет Уря или будет это не мы после двух Уря?
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02.04.2022 03:35 Відповісти
Давайте не плутати безмоглих або проплачених козачків із патріотами.

Нормальна людина зрозуміє, що якщо хотіли таке робити, то зробили би на 2-3 день війни, а не через незрозуміло що...
Який сенс знищувати цистерну пального у країні-Бензоколонці? Зараз, коли вони не знають де нафту дівати хтось задумав таку от диверсію))) Курам на сміх!
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02.04.2022 03:55 Відповісти
А почему в сорок первом не вняли рейхстаг?
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02.04.2022 04:08 Відповісти
Я никого ни с кем не путал - мои слова не затронут нормальных людей которые это все понимают.
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02.04.2022 04:19 Відповісти
Офіційно в третьому випадку буде "категорично ні", на відміну від перших двох "ані так, ані ні".
А неофіційно кожний має свою точку зору)
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02.04.2022 04:39 Відповісти
Ваш нарратив понятен. Уничтожать кацапские объекты "это плохо". Адрес корабля знаете?
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02.04.2022 05:42 Відповісти
То випадково залетіла зграя горобців камікадзе. Низенько-низенько.
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02.04.2022 03:33 Відповісти
так ніколи і не зрозумію гороб'їв чи воробців?
по любасу - всі наші!
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02.04.2022 04:53 Відповісти
Горобець українською. Російською - воробей.
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02.04.2022 08:48 Відповісти
Существует такая манипуляция к которой очень часто прибегают пропагандисты. Два раза выдают желаемое, а третий раз выдают не желаемое. Суть в том, если пипл с радостью соглашается с первыми двумя желаемыми утверждениями то с третьим не желаемым утверждением он соглашается автоматически.

По Белгороду, мы можем заметить именно такую манипуляцию - первый раз взорвался склад с боеприпасами и многие тут же начали выдавать желаемое за действительное. Потом удар вертолетов по нефтебазе многие начали выдавать желаемое за действительное, а третьим разом может быть удар по многоэтажке...
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02.04.2022 03:49 Відповісти
Якщо це дійсно були наші "нальоти", то поки що бажано зупинитися. Ми не агресор для усього світу, а жертва. І не можемо зараз чинити якісь військові дії поза межами нашої юрисдикції. Щоб не сіяти у світу жодні сумніви щодо нашого статусу "жертви"...
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02.04.2022 03:57 Відповісти
Всё-таки по ночам работает слабая смена.
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02.04.2022 04:10 Відповісти
Ви думати умієте?
Якби Україна хотіла голосно заявити про себе і в реальності були такі діри в обороні Росії...то удар був би 100% не по якомусь занюханому селі біля кордону, а в саме серце - Кремль або околиці, де також вистачає і бомбосховищ і складів на будь-який смак.

Вертольот з включеною навігацією за 100 км видно, а може і більше. І вже такий він беззвучний) А сама версія, що летіло 2 вертольоти 5 метрів над землею...і от жодних ліній електропередач не було))) Ніхто не постраждав на базі...і назад вертольоти вернулись...Це неймовірна фантастика

Чистої води провокація з свого ж боку.
Але якщо вам таке зайшло за правду - вимкніть Скабеєву і Прямий з Ганапольським також не дивіться
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02.04.2022 04:14 Відповісти
А Вы не думали, что территория России защищена неравномерно
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02.04.2022 06:10 Відповісти
В нас є статус "того, хто обороняється"....) "Жертві" не дають зброї, а лише висловлюють співчуття в купі з погано прихованим презирством...

Юрисдикція? )) Ворога б'ють там, де йому можна завдати максимальних втрат за умови своїх мінімальних...
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02.04.2022 04:55 Відповісти
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02.04.2022 04:00 Відповісти
хочется пожелать, чтобы на фрегате "бздун адмирал ушаков" при закуске ракеты по Украине произошел взрыв, сдетонировал весь его боезапас, коробку вместе с экипажем разнесло в клочья... чтобы никого потом не нашли...
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02.04.2022 04:03 Відповісти
а в опі підхід такий:
а ще е та сторона, а як вони отреагують? - криворогате зелевняцтво агрохімічне.
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02.04.2022 04:12 Відповісти
ніхт отождествлятен Україну з зеленням!
хера се, я німецьку знаю - хенде хох!
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02.04.2022 04:18 Відповісти
"Никогда не провозглашал он себя сделавшим это. С другой стороны, и не отказывался от этого. В сложившихся условиях ни то, ни другое не сулило ему никакой выгоды. Чего не скажешь о молчании…"(с)
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02.04.2022 04:24 Відповісти
Ловко, ой ловко ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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02.04.2022 06:42 Відповісти
Как сказал один блогер - Зачем посылать вертолеты, если можно было использовать Точку У - это дешевле по всем законам военной экономики
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02.04.2022 04:27 Відповісти
Ага - й її траекторія 100% дозволяє встановити місце, з якого відбувся постріл) Плюс її б збили - як це й відбулося вчора з ракетою в околицях Бєлгорода, яка летіла в Україну)
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02.04.2022 04:50 Відповісти
Повна фігня. Ми цивільне населення не знищуємо. Навіть якщо воно кацапське.
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02.04.2022 07:26 Відповісти
путин - *****. И Стугна-П тому свидетель, воистину!
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02.04.2022 04:32 Відповісти
https://twitter.com/hashtag/%D0%91%D1%83%D1%87%D0%B0?src=hashtag_click #Буча . Цивільні зі зв'язаними руками та розстріляні. Це якийсь незрозумілий піздєц. Риторичне питання, "за що"?
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02.04.2022 05:12 Відповісти
викладай ці фото на форумах в Европі та параші і питання їм задавай ...
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02.04.2022 05:37 Відповісти
Доброго ранку українці.
..

Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям.
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02.04.2022 06:06 Відповісти
100% провокация из кремляди.
Будь это украинские вертолеты (а как они прорвались бы через ПВО россиян и без потерь возвратились обратно?) они выпустили бы весь свой боевой арсенал, а не только 4 ракеты.
И еще: нефтебаза в Белгороде находится в ВОСТОЧНОЙ части города. Каким образом с восточного направления могли прилететь "вертолеты украинцев" внезапно потом исчезнувшие?
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02.04.2022 06:34 Відповісти
Каким образом ? Облетели ПВО , установленное в западной и центральной части города . Такое в голову приходило ?
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02.04.2022 08:54 Відповісти
Или обязательно ломиться по кратчайшему пути ?
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02.04.2022 08:55 Відповісти
Коли вже це ***** здохне?!
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02.04.2022 06:37 Відповісти
Да, какая-то мутная муйня
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02.04.2022 06:42 Відповісти
Что кацап не сделает, вызывает либо смех либо недоразумение.
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02.04.2022 07:26 Відповісти
Эти всё дауны надеятся замирить нас с кацапами если вы не поняли, мир мир мир...
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02.04.2022 10:13 Відповісти
 
 