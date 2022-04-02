"Тут один агресор - це Путін": У Білому домі прокоментували вибухи в російському Бєлгороді
Речниця Білого дому Джен Псакі прокоментувала вибух на нафтобазі в російському Бєлгороді.
Про це у Twitter повідомив кореспондент Голосу Америки Джефф Селдін, інфомрує Цензор.НЕТ.
"Тут один агресор - це президент Путін і російські військові під його керівництвом", - сказала вона.
Псакі наголосила, що війну розпочав саме Путін і це російські війська бомблять українські міста та здійснюють жахливі акти насильства.
Також вона зазначила, що Україна не підтвердила удар по нафтобазі в Бєлгороді.
Топ коментарі
+17 Харьков Сумской
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+16 Joshua Merlin
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+12 Urs
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…«цілком випадково», певна річ, було знято відеозаписи цих атак, видно навіть, як гвинтокрили стріляють некерованими ракетами зі зручної відстані…
«Дивовижно», але постраждалих немає…
Якщо хтось вирішить «повірити» путіну, що ж, вірте на здоровʼя.
вражае творе знання белґорода - мєстний?
а подруге, спробуй навчитися користуватись гугл-мап - це корисно.
Нормальна людина зрозуміє, що якщо хотіли таке робити, то зробили би на 2-3 день війни, а не через незрозуміло що...
Який сенс знищувати цистерну пального у країні-Бензоколонці? Зараз, коли вони не знають де нафту дівати хтось задумав таку от диверсію))) Курам на сміх!
А неофіційно кожний має свою точку зору)
по любасу - всі наші!
По Белгороду, мы можем заметить именно такую манипуляцию - первый раз взорвался склад с боеприпасами и многие тут же начали выдавать желаемое за действительное. Потом удар вертолетов по нефтебазе многие начали выдавать желаемое за действительное, а третьим разом может быть удар по многоэтажке...
Якби Україна хотіла голосно заявити про себе і в реальності були такі діри в обороні Росії...то удар був би 100% не по якомусь занюханому селі біля кордону, а в саме серце - Кремль або околиці, де також вистачає і бомбосховищ і складів на будь-який смак.
Вертольот з включеною навігацією за 100 км видно, а може і більше. І вже такий він беззвучний) А сама версія, що летіло 2 вертольоти 5 метрів над землею...і от жодних ліній електропередач не було))) Ніхто не постраждав на базі...і назад вертольоти вернулись...Це неймовірна фантастика
Чистої води провокація з свого ж боку.
Але якщо вам таке зайшло за правду - вимкніть Скабеєву і Прямий з Ганапольським також не дивіться
Юрисдикція? )) Ворога б'ють там, де йому можна завдати максимальних втрат за умови своїх мінімальних...
а ще е та сторона, а як вони отреагують? - криворогате зелевняцтво агрохімічне.
хера се, я німецьку знаю - хенде хох!
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Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
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Слава нації
Смерть москалям.
Будь это украинские вертолеты (а как они прорвались бы через ПВО россиян и без потерь возвратились обратно?) они выпустили бы весь свой боевой арсенал, а не только 4 ракеты.
И еще: нефтебаза в Белгороде находится в ВОСТОЧНОЙ части города. Каким образом с восточного направления могли прилететь "вертолеты украинцев" внезапно потом исчезнувшие?