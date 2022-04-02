"Тут один агресор - це Путін": У Білому домі прокоментували вибухи в російському Бєлгороді

Речниця Білого дому Джен Псакі прокоментувала вибух на нафтобазі в російському Бєлгороді.

Про це у Twitter повідомив кореспондент Голосу Америки Джефф Селдін, інфомрує Цензор.НЕТ.

"Тут один агресор - це президент Путін і російські військові під його керівництвом", - сказала вона.

Псакі наголосила, що війну розпочав саме Путін і це російські війська бомблять українські міста та здійснюють жахливі акти насильства.

Також вона зазначила, що Україна не підтвердила удар по нафтобазі в Бєлгороді.

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