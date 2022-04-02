Anonymous виклали в мережу базу РПЦ і російського заводу-виробника компонентів для ЗРК
Група хакерів Anonymous зламали базу російського Липецького механічного заводу, на якому випускають компоненти для зенітно-ракетних установок, та іншої військової техніки, а також Російської Православної церкви. Також вони оприлюднили в мережі отримані файли.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на публікацію Anonymous у Twitter.
"Anonymous зливає інформацію з Липецького механічного заводу. Російського виробника танків і ППО. Дані: https://anonymousleaks.live/lmz48.html", - йдеться в повідомленні.
Також хакери виклали в Інтернеті 15 ГБ даних благодійного крила РПЦ, опублікувавши приблизно 57,5 тис. електронних листів через DDoSecrets.
Крім того, хакери зламали поштові скриньки і виклали в мережі дані юридичної фірми Capital Legal Services і російської держкомпанії "Мосекспертиза".
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Про це Anonymous повідомили у Twitter.
"Наступна кібермета Anonymous - західні компанії, які все ще ведуть бізнес у Росії", - повідомили хакери.
Крім того, Anonymous зламали та оприлюднили вміст 200 тисяч листів електронної пошти російської юридичної фірми Capital Legal Services, яка займається адвокатською діяльністю у різних сферах.
А також понад 150 тисяч електронних листів, 8,2 тисяч файлів і кілька сотень гігабайтів баз даних державної компанії "Мосекспертиза", створеної Московською торгово-промисловою палатою. Під атаку хакерів потрапив і Липецький завод, який виготовляє зенітні установки та танки. Anonymous злили 25 Гб інформації.
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Anonymous зламали сервери Росавіації
Хакерська група Anonymous зламала сервери управління цивільної авіації Росії РФ втратила близько 65 терабайтів даних.
Кто шарит в этих делах, что это нам даёт ?
А то выложили , ну и выложили , а есть ли толк от этого ?
Просветите пожалуйста!