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Anonymous виклали в мережу базу РПЦ і російського заводу-виробника компонентів для ЗРК

хакер

Група хакерів Anonymous зламали базу російського Липецького механічного заводу, на якому випускають компоненти для зенітно-ракетних установок, та іншої військової техніки, а також Російської Православної церкви. Також вони оприлюднили в мережі отримані файли.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на публікацію Anonymous у Twitter.

"Anonymous зливає інформацію з Липецького механічного заводу. Російського виробника танків і ППО. Дані: https://anonymousleaks.live/lmz48.html", - йдеться в повідомленні.

Також хакери виклали в Інтернеті 15 ГБ даних благодійного крила РПЦ, опублікувавши приблизно 57,5 тис. електронних листів через DDoSecrets.

Крім того, хакери зламали поштові скриньки і виклали в мережі дані юридичної фірми Capital Legal Services і російської держкомпанії "Мосекспертиза".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Anonymous злили наказ міноборони РФ щодо виробництва фейків про ЗСУ. ДОКУМЕНТ

Автор: 

хакер (1346) Anonymous (27)


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Топ коментарі
+37
Анонімусам-черговий респект...
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02.04.2022 07:01
+20
Цікаво щось би про РПЦ більш детально взнати. Про їхні заводіки.
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02.04.2022 07:08
+8
Вже багато роботи зроблено Анонимусом, от тільки ніде не чути про хоч якийсь резонанс. Може фахівці накопичують дані для Гааги, сподіваюсь.
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02.04.2022 07:46
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Анонімусам-черговий респект...
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02.04.2022 07:01 Відповісти
Цікаво щось би про РПЦ більш детально взнати. Про їхні заводіки.
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02.04.2022 07:08 Відповісти
Виклали а потім треба нищити усю базу даних без можливості поновлення. Тільки так.
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02.04.2022 07:15 Відповісти
так вони самі з інету скачають)))
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02.04.2022 07:41 Відповісти
Вже багато роботи зроблено Анонимусом, от тільки ніде не чути про хоч якийсь резонанс. Може фахівці накопичують дані для Гааги, сподіваюсь.
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02.04.2022 07:46 Відповісти
Бази величезні, великий матеріал для аналізу групами розстежувачів.
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02.04.2022 08:48 Відповісти
Хакери anonymous оголосили війну західним компаніям, які продовжують вести бізнес у Росії, незважаючи на введені санкції.

Про це Anonymous повідомили у Twitter.

"Наступна кібермета Anonymous - західні компанії, які все ще ведуть бізнес у Росії", - повідомили хакери.

Крім того, Anonymous зламали та оприлюднили вміст 200 тисяч листів електронної пошти російської юридичної фірми Capital Legal Services, яка займається адвокатською діяльністю у різних сферах.

А також понад 150 тисяч електронних листів, 8,2 тисяч файлів і кілька сотень гігабайтів баз даних державної компанії "Мосекспертиза", створеної Московською торгово-промисловою палатою. Під атаку хакерів потрапив і Липецький завод, який виготовляє зенітні установки та танки. Anonymous злили 25 Гб інформації.

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Anonymous зламали сервери Росавіації
Хакерська група Anonymous зламала сервери управління цивільної авіації Росії РФ втратила близько 65 терабайтів даних.
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02.04.2022 09:21 Відповісти
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02.04.2022 09:22 Відповісти
Фигасе анонимусы уже ФСБ ломанули, ну красавцы!
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02.04.2022 10:20 Відповісти
Интересно , какие последствия после всех этих взломов ?
Кто шарит в этих делах, что это нам даёт ?
А то выложили , ну и выложили , а есть ли толк от этого ?
Просветите пожалуйста!
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02.04.2022 12:29 Відповісти
Как только данные оказываются в открытом доступе для любых интересантов, то есть практически для всех, их использование становится законным, в том числе для изучения доказательств в суде.
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02.04.2022 23:07 Відповісти
Интересно что РПЦ в интернетах делает. Почему не пользуется скрепной берестой и рабами-посыльными?
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02.04.2022 12:57 Відповісти
Нужна база "лахты" с персональными данными.
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02.04.2022 13:11 Відповісти
 
 