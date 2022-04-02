Російські окупанти завдали ракетних ударів по інфраструктурних обʼєктах і житлових будинках Полтави та Кременчука, - голова ОВА Лунін

Російські оккупанти обстріляли об'єкти та житлові будинки в населених пунктах Полтавської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на главу обласної військової адміністрації Дмитра Луніна.

"Полтава. Вночі ракетний удар по одному з інфраструктурних обʼєктів. Кременчук. Вранці багато ударів по місту. По інфраструктурних обʼєктах і житлових будинках. Працюють усі відповідні служби. Інформацію про постраждалих уточнюємо", - йдеться в повідомленні.

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