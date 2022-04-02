УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12395 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
43 521 108

Російські окупанти завдали ракетних ударів по інфраструктурних обʼєктах і житлових будинках Полтави та Кременчука, - голова ОВА Лунін

рф

Російські оккупанти обстріляли об'єкти та житлові будинки в населених пунктах Полтавської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на главу обласної військової адміністрації Дмитра Луніна.

"Полтава. Вночі ракетний удар по одному з інфраструктурних обʼєктів. Кременчук. Вранці багато ударів по місту. По інфраструктурних обʼєктах і житлових будинках. Працюють усі відповідні служби. Інформацію про постраждалих уточнюємо", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: На Полтавщині впав ворожий безпілотник "Орлан-10". ФОТО

Автор: 

обстріл (28263) Полтавська область (1100)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+42
Я з Полтавської області. На жаль, вибухи були. Про домовленості з кацапами...хай всі забувають, хоча це було зрозуміло з 1 дня війни. Або ми їх знищимо всіх, хто прийшов, або вони знищать всю інфраструктуру країни й усіх нас.
показати весь коментар
02.04.2022 07:33
+40
Не выкладывайте фото локации попаданий ...Кто хочет еще о мирных договоренностях с пуйлом ..Писта кацам отвечаю
показати весь коментар
02.04.2022 07:22
+27
Полный провал шизофренических планов путина, раньше Полтаву не трогал наверное мечтал повторить достижения Петра І, битва со шведами и прочая муть..
показати весь коментар
02.04.2022 07:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
путінська росія знищує історичні памятки про російського царя.Напевно петро 1 теж був нацистом
показати весь коментар
02.04.2022 11:55 Відповісти
путінська росія знищує історичні памятки про російського царя.Напевно петро1 був нацистом
показати весь коментар
02.04.2022 11:58 Відповісти
Говорят, что нет плохих наций, а есть плохие люди везде.
Но это не касается кацапов.
У них попадаются нормальные люди, а вся масса это уроды селекционно выведенные столетиями.
показати весь коментар
02.04.2022 12:02 Відповісти
У кацапов нет нации. Там тупая орда.
показати весь коментар
02.04.2022 12:13 Відповісти
Буде вітер на воду, та якщо спалахне НПЗ, вважайте - знищено лівоберріжжя Кременчука. Віремо в Нашу ДСНС, ВСУ. та ТрОб
показати весь коментар
02.04.2022 12:51 Відповісти
бажаю всім землякам нафтовикам з рідного міста витримати цю війну. Хай компресора і насоси працюють без зупинок. Слава Україні!
показати весь коментар
02.04.2022 16:21 Відповісти
Девять граней поражения Путина: "гений стратегии" вогнал Россию в «мертвую петлю»...
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=j4BzDx07Wc8 https://www.youtube.com/watch?v=j4BzDx07Wc8

показати весь коментар
02.04.2022 16:47 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 