Російські окупанти завдали ракетних ударів по інфраструктурних обʼєктах і житлових будинках Полтави та Кременчука, - голова ОВА Лунін
Російські оккупанти обстріляли об'єкти та житлові будинки в населених пунктах Полтавської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на главу обласної військової адміністрації Дмитра Луніна.
"Полтава. Вночі ракетний удар по одному з інфраструктурних обʼєктів. Кременчук. Вранці багато ударів по місту. По інфраструктурних обʼєктах і житлових будинках. Працюють усі відповідні служби. Інформацію про постраждалих уточнюємо", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
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+40 neverlok lok
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Но это не касается кацапов.
У них попадаются нормальные люди, а вся масса это уроды селекционно выведенные столетиями.
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=j4BzDx07Wc8 https://www.youtube.com/watch?v=j4BzDx07Wc8