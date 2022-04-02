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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Оперативна інформація станом на 6:00 2 квітня щодо російського вторгнення, - Генштаб ЗСУ

генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 06:00 2 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

Так, розпочалася тридцять восьма доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Збройні сили Російської Федерації продовжують збройну агресію проти України. Здійснюють відведення військ на окремих напрямках, ймовірно, з метою посилення угруповання окупаційних військ для подальшого ведення наступальних дій на Слобожанському, Донецькому та Луганському напрямках.

"Ворог активізував роботу з так званими "добровольцями".

Першого квітня цього року, міністерством оборони російської федерації було ухвалено рішення про проведення воєнних зборів з резервістами з 04 квітня по 23 травня 2022 року .

Разом з тим, активізовано роботу щодо залучення підрозділів російських військ, які базуються на території Придністровського регіону Республіки Молдова для проведення провокацій та демонстраційних дій на кордоні з Україною. Відзначено передислокацію російських військ та підрозділів так званої придністровсько-молдавської республіки з метою підготовки до ведення демонстрації готовності до наступу та, можливо, бойових дій проти України", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: На Донецькому напрямку ворог безуспішно намагається взяти під контроль Попасну та Рубіжне, - Генштаб ЗСУ

Повідомляється також що на тимчасово зайнятих територіях ворог продовжує вчиняти протиправні дії та в порушення норм міжнародного гуманітарного права вдається до викрадення місцевих жителів, обстрілів житлових кварталів населених пунктів, мінування об’єктів цивільної інфраструктури, пограбувань та мародерства.

"Противник продовжує зазнавати суттєвих втрат у Луганській області. Так, у місті Алчевськ, до місцевої лікарні з району ведення бойових дій поблизу населеного пункту Попасна надійшло близько 30 поранених окупантів-кадировців. За наявною інформацією, загиблих окупанти залишають на полі бою. Водночас, за минулий тиждень, безповоротні втрати особового складу у підрозділах так званого 2 армійського корпусу становлять приблизно 800 осіб.

Угрупованням військ Збройних Сил України на Донецькому та Луганському напрямках за добу відбито 9 ворожих атак. Наші воїни знищили 8 танків, 44 бойових броньованих машин, 16 одиниць автомобільної техніки та 10 артилерійських систем. Разом переможемо! Слава Україні!", - додали у Генштабі ЗСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти контролюють частину міста Ізюм і готують наступальне угруповання, - Генштаб ЗСУ

Автор: 

Генштаб ЗС (6501)


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Топ коментарі
+14
да раздолбайте єто сраное приднестровье в говно!
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02.04.2022 07:37
+9
Формально ці "війська" в Придністров'ї знаходяться на території Республіки Молдова. То ми не можемо просто так вжарити по тій "армії ПМР", бо з точки зору міжнародного права це буде атака на Молдову. А Кишинів дійсно зараз "морозиться". Ні туди, ні сюди...
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02.04.2022 08:00
+8
Краще захопити їхні величезні склади з ************... Слово за Молдовою, але вона морозиться, як й у випадку санкцій...((
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02.04.2022 07:42
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да раздолбайте єто сраное приднестровье в говно!
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02.04.2022 07:37 Відповісти
Краще захопити їхні величезні склади з ************... Слово за Молдовою, але вона морозиться, як й у випадку санкцій...((
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02.04.2022 07:42 Відповісти
Не нужно никого спрашивать.Разбить из Градов всю военную инфраструктуру Приднестровья,пускай жалуются.
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02.04.2022 09:53 Відповісти
ПМР це круто.
Нехай виткнуться за межі свого бантустану і ПМР закінчиться...
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02.04.2022 07:40 Відповісти
Формально ці "війська" в Придністров'ї знаходяться на території Республіки Молдова. То ми не можемо просто так вжарити по тій "армії ПМР", бо з точки зору міжнародного права це буде атака на Молдову. А Кишинів дійсно зараз "морозиться". Ні туди, ні сюди...
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02.04.2022 08:00 Відповісти
И что нам будет?Санду в ООН напишет жалобу?И ООН выскажет занепокоення?Вот беда какая!
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02.04.2022 09:56 Відповісти
И что нам за это будет?ООН выразит занепокоення?Раздолбать все базы и аэродромы ПМР в хлам из Градов!
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02.04.2022 09:58 Відповісти
Вже давно треба провести демілітаризацію ПМР
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02.04.2022 08:09 Відповісти
Так може виникнути обстріл з території придністров'я. І до речі крилаті ракети через ПМР пролітали це вже є акт агресії
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02.04.2022 08:11 Відповісти
Мольдова…така мольдова…
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02.04.2022 09:03 Відповісти
А как в пмр попадают военные рф и вооружение, если она граничит только с молдаванами и Украиной?
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02.04.2022 09:39 Відповісти
О. вже оце недоутворення під назвою "придністров"я",хоче наблизити кінець свого недолугого існування на карті Молдови...50 відсотків цих "махатєлєй серпасто-молоткастим флагом друзєй рускава міра"вже всім стадом "мігрували "до Європи,після того ,як в маскабаді почало припікати,а повертатись вже не буде куди,тільки в бескрайніє простори сіберії ,крайнєго сєвєра та дальнєго востока...
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02.04.2022 10:53 Відповісти
 
 