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Новини Війна
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Ворожі ракети влучили в інфраструктурний об’єкт у Дніпрі, серйозні руйнування, двоє поранених. У Кривому Розі "приліт" на АЗС, - Резніченко

ракета

Минулої ночі війська РФ завдали ракетних ударів по Дніпропетровщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення глава Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка у соцмережі Телеграм.

За його словами, у Дніпрі ракети влучили в інфраструктурний об’єкт. Є серйозні руйнування. Двоє людей поранені.

У Кривому Розі "приліт" на автозаправку. Займання рятувальники загасили. Постраждалих немає.

Також читайте: Російські війська обстріляли населені пункти Дніпропетровщини забороненими касетними боєприпасами

Автор: 

армія рф (17228) Дніпро (3254) Кривий Ріг (1348) обстріл (28263) ракети (4008) Резніченко Валентин (517) Дніпропетровська область (3668)


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Топ коментарі
+37
⚡️Британские СМИ сообщают, что украинская армия впервые успешно применила Starstreak - снаряд, поражающий цели тремя кинетическими дротиками.

По данным The Times, ВСУ таким образом сбили российский вертолет в Луганской области. 🇺🇦
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02.04.2022 08:48
+35
асфальтом
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02.04.2022 08:43
+16
А ответить **** нечем((((((
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02.04.2022 08:41
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А ответить **** нечем((((((
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02.04.2022 08:41 Відповісти
асфальтом
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02.04.2022 08:43 Відповісти
Скоро будет ответа, советскими БТРами от германии и танками же такими от США которые будут стоять без саляры.🤦
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02.04.2022 08:48 Відповісти
Уронили ваньку на пол,
Оторвало миной " лапу",
Тише, ванечка, не ной,
Улучшай наш перегной...
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02.04.2022 09:44 Відповісти
⚡️Британские СМИ сообщают, что украинская армия впервые успешно применила Starstreak - снаряд, поражающий цели тремя кинетическими дротиками.

По данным The Times, ВСУ таким образом сбили российский вертолет в Луганской области. 🇺🇦
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02.04.2022 08:48 Відповісти
думаю, это фэнтази, красивое, но увы, фэнтази, наша Анна Маляр заявила, что никаких средств ПВО, кроме тех, что были в начале войны, советских, у нас нет и никто никаких нам ни продавать ни передавать не собирается, увы
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02.04.2022 09:18 Відповісти
Мова йде про пзрк. А ппо середньої і великої дальності не дають. Це факт сумний і свідчить про тепер вже європейський переляк в стилі" бо путєн нападе".
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02.04.2022 09:34 Відповісти
асфальтом
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02.04.2022 09:23 Відповісти
до вєлікого парада папєди остався місяц ..але кацапня може тільки понюхати ...
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02.04.2022 08:44 Відповісти
І ще кажуть щось про белгород.
А самі по 3 ракети за ніч випускають.
Я думаю треба почати політику зуб за зуб.
Якщо росія випускає по нас 3 ракети - командувач війська виступає з заявою, що ми стільки ж випустим у відповідь, і реалізовує.
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02.04.2022 09:16 Відповісти
где их взять? если у вас есть, поделитесь!
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02.04.2022 09:19 Відповісти
наші олігархи могли би якщо б тільки захотіли би поділитися, стільки років збагачувалися, скинулися б на ппо і ескадрілью, особливо самі багаті ахметов і коломойський. куди вони без України вони все ж таки українські олігархи: за кордон? там не буде можливості, там своїми все занято, до рашки? там їх тільки і чекають.
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02.04.2022 16:25 Відповісти
Які там 3? Це гумор?
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02.04.2022 09:30 Відповісти
Хіба наша влада на офіціальному рівні вже визнала війну війною?? Все бояться якби раптом чого не вийшло((
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02.04.2022 14:27 Відповісти
А АЗС ЧЬЯ !!!???
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02.04.2022 09:50 Відповісти
Скажіть тим довбням з податкової, хай повідключають всі уровнєміри імені Гетьманцева на заправках і нафтобазах. Інакше скоро в кожну бочку де трохи більше як половина палива прилетить по ракеті. А самого зрадника Гетьманцева посадіть під арешт. І лоббіста великих мереж Куюна разом з ним.
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02.04.2022 12:15 Відповісти
В днепре сильный мэр. Но глава ОВА паникер. Каждый обстрел визг и мокрые штаны.
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02.04.2022 12:16 Відповісти
Это потому что "сильный мэр" тыряет бабло, а глава ОВА на зарплате
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02.04.2022 13:26 Відповісти
 
 