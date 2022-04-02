Ворожі ракети влучили в інфраструктурний об’єкт у Дніпрі, серйозні руйнування, двоє поранених. У Кривому Розі "приліт" на АЗС, - Резніченко
Минулої ночі війська РФ завдали ракетних ударів по Дніпропетровщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення глава Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка у соцмережі Телеграм.
За його словами, у Дніпрі ракети влучили в інфраструктурний об’єкт. Є серйозні руйнування. Двоє людей поранені.
У Кривому Розі "приліт" на автозаправку. Займання рятувальники загасили. Постраждалих немає.
Топ коментарі
+37 Alex P.
показати весь коментар02.04.2022 08:48
+35 К Г М Т
показати весь коментар02.04.2022 08:43
+16 Сергей Сергей #450383
показати весь коментар02.04.2022 08:41
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Оторвало миной " лапу",
Тише, ванечка, не ной,
Улучшай наш перегной...
По данным The Times, ВСУ таким образом сбили российский вертолет в Луганской области. 🇺🇦
А самі по 3 ракети за ніч випускають.
Я думаю треба почати політику зуб за зуб.
Якщо росія випускає по нас 3 ракети - командувач війська виступає з заявою, що ми стільки ж випустим у відповідь, і реалізовує.