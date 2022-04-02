УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12074 відвідувача онлайн
Новини Війна
30 773 8

Сили спротиву в Шестовиці захопили трофейну бронетехніку ворога: буде передана на потреби ЗСУ. ФОТОрепортаж

північ

Сили спротиву в Шестовиці поповнили запаси бронетехніки для портеб Збройних Сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр оперативного командування "Північ".

Сили спротиву в Шестовиці захопили трофейну бронетехніку ворога: буде передана на потреби ЗСУ 01
Сили спротиву в Шестовиці захопили трофейну бронетехніку ворога: буде передана на потреби ЗСУ 02
Сили спротиву в Шестовиці захопили трофейну бронетехніку ворога: буде передана на потреби ЗСУ 03
Сили спротиву в Шестовиці захопили трофейну бронетехніку ворога: буде передана на потреби ЗСУ 04
Сили спротиву в Шестовиці захопили трофейну бронетехніку ворога: буде передана на потреби ЗСУ 05
Сили спротиву в Шестовиці захопили трофейну бронетехніку ворога: буде передана на потреби ЗСУ 06
Сили спротиву в Шестовиці захопили трофейну бронетехніку ворога: буде передана на потреби ЗСУ 07

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ця транспортно-заряджаюча машина з комплексу ТОС вже ніколи й ніщо не зарядить!, - бійці ЗСУ про чергову трофейну техніку. ФОТО

Як повідомлялось напередодні, Сили спротиву визволили населений пункт Шестовиця під Чернігівим.

Автор: 

армія рф (17228) Чернігівщина (1584) техніка (1820)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
100 000тис$. Не поганий бізнес
показати весь коментар
02.04.2022 08:57 Відповісти
то біля самісінького Чернігова
показати весь коментар
02.04.2022 09:00 Відповісти
бачу, резину вже поснімали. некомплект
показати весь коментар
02.04.2022 09:01 Відповісти
Літню будуть ставити?
показати весь коментар
02.04.2022 09:10 Відповісти
то перекупи. здадуть техпаспорт і номер рами, та получать доляри. а навісне, резину поснімають і в продаж.
показати весь коментар
02.04.2022 09:13 Відповісти
батарею навернули и охранение
показати весь коментар
02.04.2022 09:15 Відповісти
Наші ж ви "трактористи".
показати весь коментар
02.04.2022 10:42 Відповісти
Неслабо так захватили
показати весь коментар
02.04.2022 11:20 Відповісти
 
 