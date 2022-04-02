Сили спротиву в Шестовиці захопили трофейну бронетехніку ворога: буде передана на потреби ЗСУ. ФОТОрепортаж
Сили спротиву в Шестовиці поповнили запаси бронетехніки для портеб Збройних Сил України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр оперативного командування "Північ".
Як повідомлялось напередодні, Сили спротиву визволили населений пункт Шестовиця під Чернігівим.
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