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Від початку вторгнення РФ в Україні загинуло 158 дітей, понад 254 - поранено, - Офіс Генпрокурора

війна,діти,бомбардування

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинуло 158 дітей, понад 254 – поранено.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора України у телеграм-каналі.

"Понад 412 дітей постраждали в Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ до нашої держави. З них 158 загинуло і більш як 254 поранено. За офіційно встановленими ювенальними прокурорами даними найбільше постраждали дітей у Київській - 75, Донецькій - 71, Харківській - 56, Чернігівській - 46, Миколаївській – 31, Луганській – 31, Запорізькій – 22, Херсонській – 29, столиці – 16, Сумській – 16, Житомирській – 15 областях", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

діти (5045) Офіс Генпрокурора (3240)


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Ці цифри смішні. В Маріуполі тисячі людей загинуло, скільки дітей, невідомо.
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02.04.2022 09:21 Відповісти
питання: з якою метою у сотні разів зменшено показник кількості смертей дітей (без будь-яких розяснень у тексті) . Цей сайт читають багато країн! Відповідь може бути лише одна: прикривають ворожі злочини від усього світу.
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02.04.2022 10:18 Відповісти
В одном Мариуполе убило и покалечило несчетное количество,а здесь просто смешные цифры
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02.04.2022 10:41 Відповісти
Можливо, а можливо, не хочуть наше населення, ще більше шокувати, але про злочини мають знати на заході
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02.04.2022 11:05 Відповісти
Ця війна, це геноцид українського народу. От що значить розброєтись. Колись казали що дорого утримувати озброєння і грошей не було ні нащо. А як вам зараз ситуація в країні? . В Маріуполі і інших містах, москалі жахливі речі творять.
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02.04.2022 09:27 Відповісти
 
 