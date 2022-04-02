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Новини Санкції проти Росії
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Санкції перетворюють Росію на закриту економіку та підштовхують її до рецесії, - Мінфін США

санкции

Санкції, введені Сполученими Штатами та їх союзниками щодо Москви за вторгнення в Україну, підштовхують Росію до рецесії. Крім того, санкції починають перетворювати її назад в закриту економіку.

Про це в інтерв'ю Reuters заявив високопоставлений чиновник Міністерства фінансів США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Чиновник на умовах анонімності повідомив журналістам, що Росія бореться з різкою інфляцією, скороченням експорту і дефіцитом, незважаючи на відновлення курсу рубля по відношенню до долара. Чиновник назвав відскік рубля результатом жорсткого контролю за рухом капіталу і валютних обмежень, а не ринкових сил.

Інфляція, яка досягла 6% за останні три тижні, є найкращим показником дії санкцій всередині Росії, що свідчить про зменшення купівельної спроможності рубля, сказав чиновник, додавши, що обмінні курси рубля на чорному ринку були значно нижче офіційного курсу.

Після того, як західні демократії ввели початкові санкції, заморозивши близько половини активів російського центрального банку в 630 млрд доларів в іноземній валюті і відключивши кілька ключових російських банків від міжнародної мережі транзакцій SWIFT, рубль втратив половину своєї вартості по відношенню до долара.

Представник Міністерства фінансів сказав, що скорочення обсягів виробництва в Росії прогнозується приблизно на 10% в цьому році.

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"Економічні наслідки, з якими стикається Росія, серйозні: висока інфляція, яка буде тільки рости, і глибока рецесія, яка буде тільки поглиблюватися", - сказав чиновник.

Чиновник Міністерства фінансів сказав, що кумулятивний ефект санкцій проти банків, багатих олігархів, пов'язаних з президентом Росії Володимиром Путіним, ключових промислових секторів і експортного контролю США, який позбавляє Росію доступу до найважливіших технологій, повинен був підштовхнути Росію до існування часів Холодної війни в якості закритої економіки.

Але Росія, виробник в основному товарів і сировини, погано підготовлена для виробництва власних споживчих і технологічних товарів, сказав чиновник.

"Як закрита економіка, Росія зможе споживати тільки те, що вона виробляє, що різко змінить стан справ", - додав чиновник.

Процес відбудеться не відразу. Китай, Індія та інші країни як і раніше торгують з Росією і можуть замінити деякі товари і деталі, які Росія зазвичай купує у західних фірм.

Однак доступ до напівпровідників, програмного забезпечення та інших технологій обмежений через експортні обмеження США, що також не дозволить Китаю продавати будь-які такі чіпи, оскільки всі його напівпровідники виробляються з використанням американських технологій або програмного забезпечення.

За словами чиновника, Сполучені Штати розраховували, що санкції і обмеження експорту послаблять російську економіку і підірвуть здатність російських збройних сил закуповувати запчастини та обладнання для військових потреб.

До цих пір Вашингтон був задоволений застосуванням санкцій і експортного контролю, але продовжував стежити за будь-якими порушеннями.

Коментарі Мінфіну прозвучали, коли високопоставлені чиновники адміністрації Байдена здійснювали візити по світу, щоб закликати світових лідерів продовжувати чинити санкційний тиск на Росію.

Вашингтон планував зберегти Гуманітарні виключення з санкцій, враховуючи зростаючі проблеми з продовольчою безпекою і роль Росії як великого виробника пшениці, сказав представник Міністерства фінансів.

Інші винятки призначені для захисту західних фінансових установ, що володіють російськими активами, за допомогою ліцензії, що дозволяє проводити виплати за російським боргом.

Автор: 

росія (64946) санкції (11771) США (22545) економіка (927)


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Топ коментарі
+13
Санкції не зупинять москалів, від війни.
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02.04.2022 09:29
+6
Вчора росіяни заявили, що в цьому році вони зароблять від продажу нафти і газу 350 млрд. доларів. Це набагато більше, ніж в попередьому році.

Так, деякі країни відмовились від російських енергоносіїв, але на фоні війни ці енергоносії виросли в ціні. Так що від цієї війни росія ще й отримує вигоду.

Так що пофіг росії на ваші санкції.

Тільки повне жорстке ембарго від ЄС на щось може вплинути.
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02.04.2022 09:37
+6
Все вірно, диктатору глибоко похер та економіка, коли на кону стоїть його необмежена влада, а значить і його особисте фізичне існування.
США або тупо не розуміють цього, або вдають, що не розуміють.
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02.04.2022 09:38
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Санкції не зупинять москалів, від війни.
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02.04.2022 09:29 Відповісти
Все вірно, диктатору глибоко похер та економіка, коли на кону стоїть його необмежена влада, а значить і його особисте фізичне існування.
США або тупо не розуміють цього, або вдають, що не розуміють.
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02.04.2022 09:38 Відповісти
США щнають і розуміють все. Там просто керують ліваки, як і у всьому західному світі.
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02.04.2022 09:43 Відповісти
им пофиг, главное бизнес
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03.04.2022 01:04 Відповісти
Коли " холодильник переможе телевізор " то побачите.
..
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям
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02.04.2022 09:38 Відповісти
Ні. Вони українців у всьому будуть звинувачувати, вже звинувачують.
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02.04.2022 09:42 Відповісти
так что отменять санкции? зачем всякий бред писать а санкции делают свое дело и чем дальше тем хуже будет всем кацапам
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02.04.2022 16:30 Відповісти
Я цього не казав,санкції ослаблюють москалів.
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02.04.2022 16:31 Відповісти
За кілька років Кацапердії кирдик. Як добре. Але тут історія спресувалася до тижнів і днів. Не жуйте соплі, це не по-американськи. Потрібне наступальне озброєння ще вчора.
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02.04.2022 09:36 Відповісти
не рокiв а мiсяцiв ..
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02.04.2022 16:31 Відповісти
если бы отрубили свифт и ввели эмбарго на все их товары, тогда да, а так нет
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03.04.2022 01:05 Відповісти
Вчора росіяни заявили, що в цьому році вони зароблять від продажу нафти і газу 350 млрд. доларів. Це набагато більше, ніж в попередьому році.

Так, деякі країни відмовились від російських енергоносіїв, але на фоні війни ці енергоносії виросли в ціні. Так що від цієї війни росія ще й отримує вигоду.

Так що пофіг росії на ваші санкції.

Тільки повне жорстке ембарго від ЄС на щось може вплинути.
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02.04.2022 09:37 Відповісти
дурень думкою багатіє, це воно так думає, а їхнє лайно і зі знижкою вже не хочуть купувати, зараз вирішать питання з Венісуелеою і ІФраном по нафті і буде ембарго.
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02.04.2022 10:32 Відповісти
Я ж думаю вони розуміють, що венесуела і іран менше провинились, ніж росія.
І на них ембарго лежить!
Те ембарго з них потрібно знімати і перекладати його на росію.

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02.04.2022 11:02 Відповісти
Одна із головних санкцій - вигнати і не впускати цих нелюдів до країн НАТО, яке вони вважають ворогом.
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02.04.2022 09:39 Відповісти
германия уже потихоньку выгоняет всех мутных кацапов
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02.04.2022 16:32 Відповісти
Блін, ну ладно Китай авторитарний, а демократична Індія то чого з москалями дружить? Ще й входить до британської співдружності... Нафіг їм москалі? Індуси в ІТ на Америку і Європу активно працюють, відкрили заводи Фольксваген, Сузукі, Ямаха, купили британські компанії Ягуар і Ленд Ровер...
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02.04.2022 09:49 Відповісти
индусы твари еще те
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03.04.2022 01:06 Відповісти
ось би ще в Україні війна 'закінчилась' санкціями, то взагалі була би казка!
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02.04.2022 09:50 Відповісти
СКАБЕЕВА! ****! АЛЬО!
ЗАКУПАЙ ВАТУ!
ТАМПАКСОВ СКОРО НЕ БУДЕТ!
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02.04.2022 09:56 Відповісти
ЗАХАРОВА! ****! АЛЁ!
ЛЮБИЛА ДОРОГОЙ ВИСКАРИК?
ЗАКУПАЙ СТЕКЛОМОЙ! ИМПОРТОЗАМЕЩАЙСЯ!
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02.04.2022 10:00 Відповісти
Чесно кажучи санкції смішні! Їх легко обійти, а от ембарго на енергоресурси вплинуло б але Захід боїться.
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02.04.2022 10:17 Відповісти
Хто міг - ембарго запровадив (США, Великобританія), а для решти це означає зупинити левову частку власної економіки (до чого тут "боїться" - незрозуміло). А ще я щось не чув про запроваджене ембарго з боку України, а Ви чули?
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02.04.2022 10:31 Відповісти
Украина до сих пор не признала россию государством террористом, а путина военным преступником. И Зе хочет с ним встречаться и ручку пожимать... думай те
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03.04.2022 01:13 Відповісти
Нужно соглашаться на мир с ******, потому что может Бубочка пострадать, а он себя очень любит.
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02.04.2022 10:26 Відповісти
За период с 2014 года импортозамещение в экономике России выполнено на 4%. Простой подсчет показывает, что полное импортозамещение может быть достигнуто в 2197 году.
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02.04.2022 23:25 Відповісти
И шо, зато РБ станет настоящим суверенным государством, как сказал пюррер.
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01.07.2022 17:07 Відповісти
 
 