У Києві війська РФ зруйнували 154 будинки, 20 садиб, 27 садочків та 44 школи, - КМДА

У Києві від початку повномасштабного вторгнення ворога пошкоджено 154 житлові будинки, 20 приватних садиб, 27 садочків та 44 школи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє КМДА у Телеграмі.

"У столиці працює група експертів, які проводять оцінку збитків завданих інфраструктурі міста, житловим будинкам та приватним садибам. До неї входять будівельники, представники інститутів та економісти. Саме вони нададуть місту пропозиції щодо плану робіт та орієнтовної вартості відновлення пошкоджень", - розповіли в КМДА.

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