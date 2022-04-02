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У Києві війська РФ зруйнували 154 будинки, 20 садиб, 27 садочків та 44 школи, - КМДА

київ

У Києві від початку повномасштабного вторгнення ворога пошкоджено 154 житлові будинки, 20 приватних садиб, 27 садочків та 44 школи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє КМДА у Телеграмі.

"У столиці працює група експертів, які проводять оцінку збитків завданих інфраструктурі міста, житловим будинкам та приватним садибам. До неї входять будівельники, представники інститутів та економісти. Саме вони нададуть місту пропозиції щодо плану робіт та орієнтовної вартості відновлення пошкоджень", - розповіли в КМДА.

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Автор: 

КМДА (2365) Київ (19422)


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В "мирному договорі" росії написали, що вона має 600 млрд доларів заплатити, для того, щоб відновити все те, що вона розрушила?
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02.04.2022 09:57 Відповісти
вряд ли, будут выпрашивать у запада потом деньги на восстановление ну или с кармана украинцев всё
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02.04.2022 10:25 Відповісти
Між пошкоджено та зруйнували - велика різниця все ж таки.
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02.04.2022 12:11 Відповісти
 
 