У Києві війська РФ зруйнували 154 будинки, 20 садиб, 27 садочків та 44 школи, - КМДА
У Києві від початку повномасштабного вторгнення ворога пошкоджено 154 житлові будинки, 20 приватних садиб, 27 садочків та 44 школи.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє КМДА у Телеграмі.
"У столиці працює група експертів, які проводять оцінку збитків завданих інфраструктурі міста, житловим будинкам та приватним садибам. До неї входять будівельники, представники інститутів та економісти. Саме вони нададуть місту пропозиції щодо плану робіт та орієнтовної вартості відновлення пошкоджень", - розповіли в КМДА.
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andant 1000
показати весь коментар02.04.2022 09:57 Відповісти Мені подобається 1
Fantomas
показати весь коментар02.04.2022 10:25 Відповісти Мені подобається 0
Oleksandr Ievtushenko
показати весь коментар02.04.2022 12:11 Відповісти Мені подобається 0
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