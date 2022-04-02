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Біля блокпостів у Житомирі затримали чоловіка з приладом для коригування артилерійського вогню, - МВС. ФОТО

У Житомирі неподалік блокпостів затримали чоловіка з приладом для коригування артилерійського вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ у Фейсбуці.

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"Прикордонники спільно із активістами самооборони Житомира, реалізовуючи оперативну інформацію, виявили можливого коригувальника вогню артилерії", - йдеться у повідомленні.

Місцевого жителя, який нишпорив неподалік блокпостів та здійснював фотографування на телефон, затримали. Біля нього захисники України виявили артилерійський прилад для орієнтування, спостереження і розвідки, який належав затриманому.

Правоохоронці перевіряють та встановлюють обставини вчинення кримінального правопорушення.

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Біля блокпостів у Житомирі затримали чоловіка з приладом для коригування артилерійського вогню, - МВС 01

Житомир (571) МВС (3500) диверсія (346)


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Топ коментарі
+50
Когда вы уже повыздыхаете подкацапники...
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02.04.2022 09:53
+50
Привязать за ноги к двум БТРрам и разорвать по швам.
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02.04.2022 09:54
+40
А навіщо замилювати їхні пики? Нехай вся країна подивиться в ці скотські очі.
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02.04.2022 10:00
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Когда вы уже повыздыхаете подкацапники...
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02.04.2022 09:53 Відповісти
Привязать за ноги к двум БТРрам и разорвать по швам.
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02.04.2022 09:54 Відповісти
між березками
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02.04.2022 10:33 Відповісти
Вешать на месте таких мразей!!!
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02.04.2022 09:54 Відповісти
Після польового допиту...
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02.04.2022 09:55 Відповісти
вішать. складна процедура, достатньо допросити, пристрелити й прикопати.
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02.04.2022 10:05 Відповісти
🤣🤣🤣

1946 рік. Галичина. Йдуть лісом двоє хлопів.

Бачать дідусь прив'язав москаля до дерева і пиляє пилкою.

- Та чи пан не має рушниці?

- Є в мене рушниця, синку...

- То може пан не має сокири?

- Та ні, пан має і рушницю, і сокиру... І кулемета має... Та пан має ще час та натхнення!
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02.04.2022 10:26 Відповісти
Розстріляли на місці, чи взяли підписку про невиїзд?!
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02.04.2022 09:55 Відповісти
можна координати кацапської техніики передавати, прикінь калібр чи х55 прилетить в землянки до кацапів, або в Воронєж, ото сміху буде
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02.04.2022 10:35 Відповісти
Дуже слушна пропозиція, підтримую на всі 200, не треба подавати дані далекої кацапії, а всього скорегувати на позиції москалів, лише би дійшло до наших командирів. І тоді будуть і 200 і 300, залишиться тільки насіння соняшника туди ще посипати.
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02.04.2022 10:55 Відповісти
Дуже вже небезпечна 2-а позиція, бо діє Портново-Татаровський КПК, відпустять під заставу без браслета, а потім обміняють на п"яних таксистів з Горлівки, які не туди заїхали. Заставити гада далі подавати москалям координати з поправками. Пам"ятаєте допит збитого рашистського літуна: ми вополнялі приказ, нам далі коордінати..", ну то нехай виконують пріказ з координатами по кадировцям, кацапах, які перейшли наш кордон.
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02.04.2022 11:02 Відповісти
Очень дельный совет. Ещё очень интересно, где взял прибор и кто его друзья-единомышленники. Допросить гада с пристрастием, но без побоев, снятых на видео, и без оставленных синяков, поломанных костей и других видимых повреждений. Не убивать ни в коем случае! Кто-то должен разминировать возвращённые украинские города и сёла. Слава Украине !
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02.04.2022 16:20 Відповісти
Лох. Не оправдал доверия.
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02.04.2022 09:56 Відповісти
ну і яке може бути виправдання йому?
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02.04.2022 09:57 Відповісти
На дибу суку!
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02.04.2022 09:57 Відповісти
А навіщо замилювати їхні пики? Нехай вся країна подивиться в ці скотські очі.
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02.04.2022 10:00 Відповісти
І не тількі країна , а і весь світ .
вот якісь гад поїде за мародеріни гроши у Єгипет , а там його впізнають і отпіздят
тому не треба ховати ліца орків
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02.04.2022 10:29 Відповісти
це ще з 2014 року роблять, щоб зрадників та колаборантів ніхто не образив
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02.04.2022 11:57 Відповісти
Неправильно. Как ты его "корректировки" в будущем сможешь использовать, если будет известно, что эта гадина уже попалась?
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02.04.2022 16:23 Відповісти
Люто плюсую. Цю пику могли бачити на десятках блокпостів.
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03.04.2022 11:25 Відповісти
Украинские навозные черви сделают из них перегной для удобрения...
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02.04.2022 10:08 Відповісти
Черві- бандеровці , як і гусаки
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02.04.2022 10:30 Відповісти
Бойові українські гуси" знищили колону техніки окупантів

https://youtu.be/f3_Ferhba0Y
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02.04.2022 10:32 Відповісти
відразу ростріляти
бо якщо віддадуть СБУ
то ця падлюка знов опиниться десь на іншому блокписті..чи нафтобазі
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02.04.2022 10:03 Відповісти
кальвин клейн, а почему не рязанский дрочер? 😂.
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02.04.2022 10:03 Відповісти
"Біля блокпостів у Житомирі розстріляли чоловіка з приладом для коригування артилерійського вогню"
ось такий має бути заголовок
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02.04.2022 10:10 Відповісти
Згоден, бо , швидше за все, буде «знайшов, не моє, ніс здавати на блокпост»
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02.04.2022 10:17 Відповісти
А зам1нован1 москов1тами територ11 хто розм1новувати буде? Ще згодиться живий
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02.04.2022 16:49 Відповісти
А кому не подобається може скаржитися у Міжнародну амністію.
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03.04.2022 11:14 Відповісти
В нас дуже все толерантно. Де він взяв такий прилад? Навіщо він зараз фотографував? Все зрозуміло майже одразу. Тому такі покидьки мають нести максимальне покараня.
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02.04.2022 10:17 Відповісти
Переломать хребет, выколоть глаза, вырвать язык. И передать рашистам. Пусть за ним приглядывать будут
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02.04.2022 10:19 Відповісти
Очень эмоциональный ответ. Это что - подсказка, как надо делать, чтобы быть ненавидимыми всем миром? Смотрите все, какие мы кровожадные!!! Ещё и передать московитам для демонстрации нашей дикости ?! Замолчи, провокатор, собирай улики против самого себя, а мы без твоих "добрых советов" обойдёмся.
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02.04.2022 16:37 Відповісти
Это кто "мы"?
Боишься на его месте оказаться?
Это подсказка того, что делать с теми кого уже весь мир ненавидет.
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03.04.2022 01:23 Відповісти
на костер демона 🔥🔥🔥
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02.04.2022 10:20 Відповісти
Чому їх беруть живими?
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02.04.2022 10:21 Відповісти
На палю запроданця.
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02.04.2022 10:22 Відповісти
Спаліть цю тварюку живцем.
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02.04.2022 10:23 Відповісти
Редакция : ЗАВЕДИТЕ ПРАВИЛО не скрывать лица врагов для лучшей информации , но ретушировать лица защитников Украины для их же безопасности .

по поводу безопасности защитников Украины - горьких опыт с фоткам атошников в школах юга Украины уже есть .
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02.04.2022 10:23 Відповісти
Де той прилад,що ним можна корегувати вогонь?Приладу нема,морда замазана...Не хочете показувати-замаскуйте скальпелем , написавши "ісконнорусскіє" Z.V, чи обидві букви на морді.А так можно кожну хвилину показувати то снайпера,то коригувальника,то ДРГ...
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02.04.2022 10:29 Відповісти
По нормальному потрібно було б не рекламувати, а коригувати далі так як потрібно нам.
А тим часом того клієнта пиляти повільно пилкою як рекомендували в інших коментарях.
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02.04.2022 10:34 Відповісти
А не змогли його пристрелити при спробі втечі! Попередньо, звичайно, знявши іеформацію...
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02.04.2022 10:47 Відповісти
таких людей не можна вбивати а потрібно вдумчиво випитувати всю інформацію! правда у цих людей вічно пальці надто швидко закінчуються
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02.04.2022 11:04 Відповісти
Та не зак1нчуються 1нш1 м1сця, де дуже бол1сно, страшно 1 не видно. Як у к1но, де голову сують у воду - людина пот1м усе розказуе. Власного опиту не маю, але у к1но спрацьовуе в1дм1нно.
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02.04.2022 16:46 Відповісти
рожа де?
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02.04.2022 11:17 Відповісти
Шо там рассусоливать повесить сразу и все
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02.04.2022 11:35 Відповісти
Весьма интересно - что за прибор? Армейские Оптические дальномеры и буссоли канули в лету... Сейчас бинокль с лазерным датчиком гораздо точнее определит дальность, а квадрокоптер настолько точно укажет цель, что непонятен смысл гуляния возле блок-постов...
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02.04.2022 11:51 Відповісти
В бинокль на каком расстоянии видно? А квадрокоптер дорогой,тем более может не долететь, раньше собьют. Если используют людей - значит так им выгодно и удобно.
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02.04.2022 16:55 Відповісти
Тепер з нього зробіть прилад корегування вогню...
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02.04.2022 12:06 Відповісти
Отже, для коректування артилерійського вогню потрібен прилад, а не смартфоном це робиться
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02.04.2022 12:12 Відповісти
Обыкновенная артиллерийская буссоль. Их валом даже на руках после совка.
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02.04.2022 12:39 Відповісти
Ну ладно не расстреливаете на месте.. Но избить хорошенько то можно?
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02.04.2022 12:38 Відповісти
Ї.ало непоказують знову під викуп 4млн чи як? Цих мерзотників мають знати
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02.04.2022 13:20 Відповісти
пики не видно..
може то Сівохо???
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02.04.2022 20:37 Відповісти
 
 