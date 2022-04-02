27 052 56
Біля блокпостів у Житомирі затримали чоловіка з приладом для коригування артилерійського вогню, - МВС. ФОТО
У Житомирі неподалік блокпостів затримали чоловіка з приладом для коригування артилерійського вогню.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ у Фейсбуці.
"Прикордонники спільно із активістами самооборони Житомира, реалізовуючи оперативну інформацію, виявили можливого коригувальника вогню артилерії", - йдеться у повідомленні.
Місцевого жителя, який нишпорив неподалік блокпостів та здійснював фотографування на телефон, затримали. Біля нього захисники України виявили артилерійський прилад для орієнтування, спостереження і розвідки, який належав затриманому.
Правоохоронці перевіряють та встановлюють обставини вчинення кримінального правопорушення.
Топ коментарі
+50 Ярослав Викторович
показати весь коментар02.04.2022 09:53
+50 Саша Пончик
показати весь коментар02.04.2022 09:54
+40 Luda Alex
показати весь коментар02.04.2022 10:00
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
1946 рік. Галичина. Йдуть лісом двоє хлопів.
Бачать дідусь прив'язав москаля до дерева і пиляє пилкою.
- Та чи пан не має рушниці?
- Є в мене рушниця, синку...
- То може пан не має сокири?
- Та ні, пан має і рушницю, і сокиру... І кулемета має... Та пан має ще час та натхнення!
вот якісь гад поїде за мародеріни гроши у Єгипет , а там його впізнають і отпіздят
тому не треба ховати ліца орків
https://youtu.be/f3_Ferhba0Y
бо якщо віддадуть СБУ
то ця падлюка знов опиниться десь на іншому блокписті..чи нафтобазі
ось такий має бути заголовок
Боишься на его месте оказаться?
Это подсказка того, что делать с теми кого уже весь мир ненавидет.
по поводу безопасности защитников Украины - горьких опыт с фоткам атошников в школах юга Украины уже есть .
А тим часом того клієнта пиляти повільно пилкою як рекомендували в інших коментарях.
може то Сівохо???