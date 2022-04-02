Кремль активізував війська в Придністров’ї: Україна має готуватись до будь-яких сценаріїв, - Маляр
Російська Федерація активізує свої війська, які розміщені на території Молдови, так званої Придністровської невизнаної республіки, тому Україна повинна готуватись до будь-яких сценаріїв.
Про це в ефірі телемарафону UA: Разом заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ми не повинні розслаблятися, тому що насправді ворог перегруповує війська, можливо, для того, щоб здійснювати наступальні дії по Слобожанському напрямку, Донецькому та Луганському. Ще цікаво, що РФ активізує свої війська, які знаходяться на території Молдови, так званої Придністровської невизнаної республіки. Можливо, це робиться для провокацій. Ми повинні готуватись до будь-яких сценаріїв", - наголосила Маляр.
Вона також підкреслила, що росіяни не дотримуються жодних правил ведення війни, які встановлені міжнародним правом.
"Російська Федерація порушує геть все, тому можна очікувати будь-яких провокацій", - заявила Маляр.
Будь ласка, зачекайте...
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але влада в них проросійська.
те ж саме в грузії
одні азербайджанці скористались безумством *****.
у остальних, духу УКРАЇНСЬКОГО не вистачає.
засрані, просто.....
За фактом Придністров'я - анклав росії. Остання і надалі рубатиме криголамом арти та танків наземний коридор з Ростова до Криму, а звідти до Одеси та Тирасполя. Цю імперську амбіцію жаргоном кремлівських кабінетів іменують "єкатєрініскім полумєсяцем" (тобто, поясом). Південь і Схід України вони вважають своєю історичною спадщиною з ярличком "новороссійская губернія".
Головна мета супостату - відрізати Україну від Азовського і Чорного морів та позбавити її статусу морської держави. А принагідно забрати собі південну Бессарабію (вихід до Дунаю). Згадайте ФСБ-ешну авантюру з "БНР" (так звану "Буджацькою Народною Республікою") 2014-го року під корогвою якої об'єдналися ватники Одещини та планували втілення донецького сценарію.
анулює у своїх та інтересах цивілізованого світу буферно-піратську територіальну одиницю росії;
означить себе в статусі регіонального лідера, (увиразнить геополітичну ремінісценцію ГУАМу доби класичного кучмізму);
окреслить нову грань військово-політичного партнерства з Молдовою і проведе перше бойове хрещення альянсу;
введе у структуру антиросійського резистансу, нехай і легковагового, втім додаткового гравця;
набуде виразніших симпатій та реактивує румунське лобі в структурі ЄС, що збалансує риторику мадярських москвофільських прокладок;
проведе фактичну роботу над помилками, яких припустилися українські добровольці-пасіонарії долучившись до війни у Придністров'ї на боці сепарів (1992-го року), маючи при цьому, хоч і патріотичну україноцентричну мотивацію, якою зманеврувала росія та використала їх наосліп;
посилить антиросійську гравітацію на ******** мапі світу, до якої відучора вкотре долучилися наші партнери з Шушинського блоку (Азербайджан-Туреччина) відволікаючи московію від українського фронту наступом на підконтрольні їй території в Аскеранському районі.
Придністровські скрєпокремлядські передасти, хай тільки рипнуться і будуть знищені і стерті з лиця землі за 24 години...!!!
УКРАЇНЦІ покажуть цим кремлядським молдованам, як себе треба поводитися з сусідами і на чужих землях...!!!
В полон з придністровського кацапостана ніхто нікого не буде брати в полон 100% зачистка усієї скрєпокремлядської москальні...!!!
СЛАВА УКРАЇНІ...!!! СМЕРТЬ скрєпокремлядській москальні придністровя...!!!
сегодня мир разделился на ЗЛО И ДОБРО .
Для Украины сегодня мир разделился на добро и зло, а для молдаван это разделение произошло в 1992 году и тогда многие в Украине поддерживали вовсе НЕ Молдову. Пока Россия в самой Украине не сделала то, что 30 лет назад провернула в Молдове.
И заметьте, с чего начался майдан в Украине? С того, что Россия потребовала с Януковича выбрать между ЕС и Россией, т.е. между добром и злом по российскому мнению. Что хорошего Украине принес тот ультиматум со стороны России? К бегству Януковича, к аннексии Крыма, к созданию Россией в Украине всех этих ДНР / ЛНР, под предлогом которых сегодня идет война в Украине.
А теперь вы требуете, чтобы уже Украина ставила точно такие же ультиматумы другим и предлагаете бомбить кого-то за пределами Украины, с кем Украине НЕ воюет? Извините, но чем тогда ваша риторика отличается от риторики Кремля и путиноидов?
Гугл в помощь.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F
Если полезут, их там надо просто замочить, помочь братской Молдове.
А еще я читал, что если бы некий путин не начал "превентивную спецоперацию", то Украина бы напала на Россию и Беларусь. И даже якобы где-то есть такие карты нападения.
А еще я читал, что в Украине создают грязную атомную бомбу, чтобы сбросить ее на Россию.
И много еще чего я читал про Украину за последние 8 лет. Но к чему я все это пишу?
К тому, что прочитать в интернете или увидеть в пропагандистских СМИ можно любую чушь, но НЕ стоит верить в блеф пропаганды и уподобляться путиноидам.
А сегодня те украинцы, который ради возможной "безопасности" предлагают нанести удар по Приднестровью ничем не отличаются от путиноидов, которые ради "безопасности" России хотят уничтожить Украину и уже начали такую агрессию.
Неужели трагедия в собственной Украине не научила украинцев делать выводы, а превращает украинцев в подобие зомбированных россиян, жаждующих крови ради веры в ложные угрозы?
А вот ещё проще : на территории Приднестровья находятся не местные полицейские силы, а пусть и с местной пропиской, но с российскими паспортами в кармане военнослужащие 14-й (если не ошибаюсь) российской армии. Типа "миротворцы", которых туда никто не приглашал и которых Молдова постоянно требует вывести согласно решениям Стамбульского саммита.
Посмотрите на карту Украины и её соседей : справа - россия и оккупированная её часть Донбасса, снизу оккупированный россией Крым, сверху - оккупированная россией Беларусь (ну или союзник - кому как нравится), слева - Приднестровье с русскими солдатами. И только часть границы слева - неприднестровская Молдова, Румыния, Венгрия, Словакия, Польша. Мы - воюющая страна, сидим по сути в оперативном окружении, в мешке практически.
По Вашему, мы имеем право на сопли по поводу "ничем не отличаются от путиноидом, предлагая ради возможной безопасности нанести удар по Приднестровью" ? У нас десятки тысяч трупов гражданских и тысячи - военных. Нам сейчас пофигу - от кого мы отличаемся, а от кого - нет, потому что угроза нашей безопасности реальная, вот она. Она не "возможная" и не "теоретическая", у меня воздушные тревоги за окном по пару раз в день.
Поэтому - да, мы ОБЯЗАНЫ наносить удар по всем территориям, где стоят российские войска.
Потому что, простите, мне Одесса, Николаев и Винница важнее Тирасполя и Бендер.
Хотите, чтобы ударов по Приднестровью не было - выводите всех российских солдат из Приднестровья, ликвидируйте склады с вооружениями и будет Вам безопасность. Делайте там с молдаванами, что хотите, устраивайте свои отношения на свой вкус (автономии - неавтономии) нам пофиг - главное одно : Вы не должны быть с россией. Ни на грамм. Ни вступление в рф, ни независимость под протекторатом рф. Потому что это угроза удара в спину Украине. Ещё раз подчеркну - после 24.02.2022 это не гипотетическая угроза, а реальная.
Я молчу о том, что Приднестровье - это чёрная контрабандная дыра на границе Украины и место для укрывательства наших беглых преступников, что уже само по себе наносит нашей стране колоссальный ущерб.
Так что выкидываете российские паспорта, выгоняете российских миротворцев и прекращаете быть базой для работы российских спецслужб и диверсантов по Южной Украине, а дальше хоть на ушах ходите там вместе с молдаванами, нам без разницы.
Вот такой простой вывод.
И для тех, кто одобряет и поддерживает российскую агрессию против Украины точно также кажется реальной угроза со стороны Украины с ее "биолабораториями, разработкой ядерного оружия" и вступлением в НАТО.
Вы понимаете, что придерживаясь такой риторики, вы просто копируете россиян и ведете себя точно также, как они. Т.е. на их месте вы бы поступили точно также, как они сегодня поступают с вами. И вы готовы поддержать их действия, если бы вы были на их стороне, но выступаете против них, оказавшись по другую сторону баррикад. И все ваши выводы - это НАДО быть россиянами и делать все так, как делает путин и его шайка - это все, к каким выводам вы пришли?
Кстати, вспомните, что вам предлагает Москва, чтобы не было войны в Украине? Откажитесь от НАТО, откажитесь от ЕС, откажитесь от Крыма, откажитесь от Донбасса, откажитесь от Украины и никто вас не будет бомбить.
А теперь вы ровно тоже самое предлагаете другим и готовы повторить действия той самой России. от которой сами же и страдаете?
Вы хоть понимаете, что есть ваши представления о Приднестровье, а есть реалии? Знаете сколько граждан РФ в Приднестровье? Их всего 13% от всего населения региона!!!! Уверен, что у вас в Украине сторонников НАТО больше, чем процент граждан РФ в Приднестровье.
Дальше - скажите, а зачем вы у себя там в Украине разрабатывали биологическое оружие против россиян и готовились нанести удар ядерным оружием по Москве и России? Понятно, что это чушь, но веря в такую чушь, россияне готовы сегодня уничтожать и бомбить Украину.
Так вот - нападение со стороны ПМР на Украину - это точно такая же ЧУШЬ, но веря в такую чушь, уже вы готовы убивать жителей другой страны, разрушать ее инфраструктуру и т.д. И что самое печальное, что повторяя риторику и действия России и россиян, вы считаете себя правым. А раз, повторяя риторику и действия россиян, вы считаете себя правым - значит в душе вы считаете правыми и действия России против вас же. Ведь в противном случае, вы бы НЕ рассуждали как россияне и НЕ призывали к тем же действиям, которые по таким же соображениям Россия совершила против вас.
Из-за фобии россиян сегодня в Украине тысячи погибших мирных жителей и разрушенные города и села. Но ради ваших собственных фобий, вы сами призываете убивать мирных жителей в другой стране, разрушать города и села в другой стране. Извините, но тогда чем вы отличаетесь от тупоголовых россиян?
Так что нам русская армия в пару километрах от Одессы нафиг не нужна. Она или уйдёт оттуда или её придётся "уйти"
Что касается контрабанды и укрытия преступников, то тут обвинения вообще абсурдны, т.к. со стороны Молдовы и Приднестровья к Украине есть точно такие же претензии: все что Молдова запрещала ввозить в Приднестровье, ввозилось туда через территорию Украины. Контрабанда через приднестровско-украинскую границы осуществлялась в ОБЕ стороны и замешаны в этой контрабанде были ОБЕ стороны - Приднестровье и Украина. Ведь ничего не мешало Украине пресечь любые пути поступления контрабанды из Приднестровья в Украину, если бы сама Украина не была в этом заинтересована и не поддерживала эти схемы.
Вы посмотрите, сколько автомобилей, например, растамаживались по расценкам Приднестровья, получали номера ПМР и затем исчезали на территории именно Украины? Maserati Quattroporte, Lamborghini Murcielago, Betnley Arnage или Continental GT, Porsche Cayenne или Rolls-Royce Phantom из Европы попадают в ПМР, получают номера ПМР и затем уходили в Украину и там пропадали. Неужели в Украине не знали, что это схема по обходу таможенных пошлин в Украине? Знали, но кому-то с обеих сторон эта схема была выгодна - поэтому и существовала.
А приднестровские преступники прячутся от ответственности или в Украине, или через Украину стараются уехать в Россию. Так что тут у обеих сторон есть немало претензий, которые по сути абсолютно зеркальны или взаимны.
Но вопрос в том, что делать сейчас? В угоду России Украине (Вам) конфликтовать еще и с Молдовой, аналогично россиянам считая, что это ради безопасности вашей страны и веря, что вы сильнее и поэтому вы можете бомбить города и инфраструктуру в соседней стране? Или не уподобляться россиянам с их кровожадностью и желанием уничтожить мнимые угрозы?
Мы в Украине это способствование и тогдашний про-российский курс не одобряем - каденции Кучмы и Януковича закончились революциями, которые были не только про-европейскими, но и в значительной мере анти-кремлёвскими. Контрабанда - аналогично, с той лишь поправкой, что ей грешили и при других президентах. И мы в Украине это тоже не одобряем, и коррупция, в том числе на таможне, это то, что вызывает большое социальное напряжение и внутриполитические разборки в обществе. Поэтому я лично за такую украинскую власть, которая до момента возврата Приднестровья под полный суверенитет Молдовы, просто заблокировала бы любое общение с этим регионом - тупо в режиме Берлинской стены. Закрыть границу, демаркировать её в одностороннем порядке (если это ещё не сделано, надо смотреть) и чтобы ни одна мышь не проскочила ни туда, ни обратно - ни гражданский, ни военный; ни по суше, ни по воздуху, ни по воде, ни по трубе. Признавать исключительно молдавские документы и общение только через пункты пропуска, которые контролирует Кишинёв. Вот это я бы делал и очень последовательно. Жаль, что Украина так думала или делала не всегда.
2. Я не призываю нападать на Молдову. Я говорю о военной акции ПРОТИВ РОССИЙСКИХ ОККУПАЦИОННЫХ ВОЙСК на территории Приднестровья, которое Молдова, по сути, не контролирует. То есть я говорю, во-первых, о реализации в условиях российско-украинской войны Украиной права на самозащиту в соответствии со ст. 51 Устава ООН. Такая реализация предусматривает ведение военных действий против войск государства-агрессора не только на своей территории, а в любой точке земного шара. А во-вторых, мне вообще непонятно, на каком основании Вы отождествляете интересы российской оккупационной армии в оккупированных районах Молдовы, с интересами Молдовы как государства. Так же само, как непонятны основания, по которым Вы явно рассматриваете Приднестровье, как государство.
Возможная военная операция Украины против российского оккупационного контингента в Приднестровье была бы на 100% в интересах Молдовы, как независимого государства - Молдова, уверен спасибо сказала бы, если бы её деоккупация от русских осуществилась бы нашими руками. Мы помогли бы деоккупации Молдовы таким образом и сохранили бы много жизней молдавских военных. Говорю "сохранили" - потому что разборка цивилизованного мира с путиным и его шайкой получила стратегический оборот и по её результатам при проведении депутинизации никто не позволит остаться где-либо ошмёткам "русского мира" - будут, я уверен в этом, решать вопрос и с Лукашенко, и с Абхазиями / Ю. Осетиями, и с Приднестровьем, и с Асадом, и с остатками Карабахской проблемы, и с Курилами и т. д. Поэтому выбивать российскую армию из Приднестровья всё равно будут всем миром, никто этот анклав не оставит "на расплод". Как только путяру грохнут, жгите свои российские паспорта, пока не поздно.
Но пока до этого дойдёт черёд, российский военный контингент в Приднестровье является опасностью в битве за Одессу. Поэтому никто не призывает кого-то там убивать в Приднестровье - не надо мои слова перекручивать. Просто российские войска должны оттуда уйти. Или их придётся "уйти" нам.
А чем мы отличаемся от русских в этом отношении ? Отличие есть и оно принципиальное. Тем, что они, требуя от нас "невступления в НАТО", "демилитаризации", "денацификации" (откуда эти дебилы нацистов в Украине нашли - в принципе непонятно . . .), они планировали и сейчас РЕАЛЬНО пробуют осуществить захват нашей страны, нашей территории с целью присоединения к россии. Тогда как Украине Приднестровье не нужно и 100 лет не сдалось - Вы были, есть и будете частью Молдовы, руководить Вами будет Кишинёв + Ваши местные органы самоуправления и Украина на Ваши земли не претендует и не собирается претендовать, мы просто не хотим ВОЕННОГО удара в спину. И да, мы НЕ верим, что от русского оккупационного контингента в Приднестровье НЕ может исходить опасность - Лукашенко тоже крест зелёнкой на пузе рисовал, что с территории Беларуси НИКОГДА не будет нападения на Украину - по факту именно с территории Беларуси была основная угроза нашей стране и конкретно - нашей столице. Какова цена его обещаниям ? Поэтому Ваши фразы на тему зачем угрожать Приднестровью по-детски наивны - если у нас с россиянами идёт война, а российские солдаты стоят в Приднестровье, то их включение в боевые действия - вопрос времени и подхода основных сил русских к Одессе. А кроме русских солдат никому в Приднестровье мы не угрожаем, нас не интересует никто из тех, у кого нет в кармане действующего военного билета ВС РФ. И даже Ваши сепаратистские органы власти нас не интересуют - пусть молдаване сами с Вами разбираются, как и на каких условиях Вы будете с ними в одной стране жить. Главное, чтобы оттуда ушла в россию российская армия. И всё.