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"Укрзалізниця" призначила п'ять додаткових евакуаційних рейсів на 2 квітня із Краматорська

прапор,укрзалізниця,потяг

"Укрзалізниця" оновила графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 2 квітня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні у телеграм-каналі "Укрзалізниці".

На 2 квітня "Укрзалізниця" підтвердила щонайменше п'ять рейсів із Краматорська:

- до Ужгорода о 10:00;

- до Львова о 13:00;

- до Хмельницького о 15:30;

- до Львова о 16:00;

- до Одеси о 18:00.

"Поїзд №142 Слов'янськ-Львів уже поспішає довезти в безпеку ще 1075 біженців із Донбасу, яким ми бажаємо легкої подорожі й теплої зустрічі... А тим часом 873 біженці з Рубіжного, Кремінної, Лисичанська та Сєверодонецька вже у повній безпеці у Львові або продовжують свою подорож далі", - наголошується в повідомленні.

Також читайте: "Укрзалізниця" оприлюднила графік евакуаційних поїздів на 2 квітня

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Краматорськ (651) Укрзалізниця (6827) евакуація (2305)


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