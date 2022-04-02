Загальні втрати РФ від початку війни - близько 17,8 тис. осіб, 143 літаки, 134 гелікоптери, 631 танк і 1 776 броньованих машин
Війська РФ, які вторглися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 2 квітня втрати особового складу противника становлять близько 17,8 тисяч осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.04 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 17800 осіб,
танків ‒ 631 од,
бойових броньованих машин ‒ 1776 од,
артилерійських систем – 317 од,
РСЗВ - 100 од,
засоби ППО - 54 од,
літаків – 143 од,
гелікоптерів – 134 од,
автомобільної техніки - 1236 од,
кораблі /катери - 7 од,
цистерн з ПММ - 76,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 87.
Спеціальна техніка - 24.
Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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Якщо знайдуть нові екіпажі/орків, то ця орда буде на сході.
А ті 2000 одиниць техніки можна вмить знищити (але це більше до НАТО, нам вони таку зброю не дають)
Такая информация воодушевляет не меньше, чем количество уничтоженной техники.
В крайнес случае Цензор мог бы сам добавлять такую информацию.
а есть ещё санитарные потери рф.
Груз бесчисленных преступлений против украинского народа висит над Россией. Украина победит. Не избежать кровавой смуты в России. Не найдется такой всемирной милости, которая могла бы простить российскому быдлу российское людоедство. У меня отвращение к казням, но мысленно я уже присутствую со злорадным чувством облегчения на публичной расправе с ***** и шайкой его подонков.
Мы здесь тоже не сидим сложа руки и требуем от Президента и Конгресса решительного ответа, крайних мер, чтобы закрыть украинское небо и украинские границы. И политика США меняется на глазах. Мы собираем деньги для героической украинской армии и готовимся встретить у себя дона украинских беженцев и детей.
Украина, конечно же победит и возродится к новой мощи и красоте. Украина будет сильнейшей и самой процветающей страной Европы. И Европа будет проситься в Украину. Но замечательной стране, пролившей реки крови в одиночной геройской самообороне, не нужны будут трусливые старые европейские проститутки, умиротворяющие свои нежные задницы на мягких диванах.