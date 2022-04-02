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Новини Війна
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Загальні втрати РФ від початку війни - близько 17,8 тис. осіб, 143 літаки, 134 гелікоптери, 631 танк і 1 776 броньованих машин

бутусов

Війська РФ, які вторглися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 2 квітня втрати особового складу противника становлять близько 17,8 тисяч осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.04 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 17800 осіб,

танків ‒ 631 од,

бойових броньованих машин ‒ 1776 од,

артилерійських систем – 317 од,

РСЗВ - 100 од,

засоби ППО - 54 од,

літаків – 143 од,

гелікоптерів – 134 од,

автомобільної техніки - 1236 од,

кораблі /катери - 7 од,

цистерн з ПММ - 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 87.

Спеціальна техніка - 24.

Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Загальні втрати РФ від початку війни - близько 17,8 тис. осіб, 143 літаки, 134 гелікоптери, 631 танк і 1 776 броньованих машин 01

Автор: 

армія рф (17228) Генштаб ЗС (6501) ліквідація (3874) знищення (7149) втрати (4385)


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Топ коментарі
+10
Самолётов очень много. Но мало.
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02.04.2022 11:43
+4
все это мне напоминает роисско- японскую войну, если вы хорошо знаете историю, вспомните, что произошло с роиссей после этой войны , и это при том , что тогда санкций не было.
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02.04.2022 11:52
+4
Опоздание на сутки+ . Это постоянно так. В завтрашней сводке будут и єти 300/200х
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02.04.2022 12:03
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Самолётов очень много. Но мало.
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02.04.2022 11:43 Відповісти
Ничего не понятно. Вчера по сводкам только с одной зоны ООС было 300 200-х орков, а тут в общем по всем направлениям 100
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02.04.2022 11:47 Відповісти
Опоздание на сутки+ . Это постоянно так. В завтрашней сводке будут и єти 300/200х
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02.04.2022 12:03 Відповісти
ага
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02.04.2022 14:45 Відповісти
державни облигации Украины опять подорожали. нас ждет строительный бум.
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02.04.2022 11:48 Відповісти
все это мне напоминает роисско- японскую войну, если вы хорошо знаете историю, вспомните, что произошло с роиссей после этой войны , и это при том , что тогда санкций не было.
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02.04.2022 11:52 Відповісти
Ворог готує великий наступ.від півночі до сходу...хоть все ,всі про це знають
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02.04.2022 11:58 Відповісти
Звичайно це не секрет. З-під Києва вивели/виводять загалом близько 2000 одиниць техніки.

Якщо знайдуть нові екіпажі/орків, то ця орда буде на сході.
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02.04.2022 12:07 Відповісти
знайдуть нові екіпажі.з резерву та їбнутих повно повоювати набирають
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02.04.2022 12:25 Відповісти
Україно-расєйська війна показала, що в новітній війни танк це гроб на гусеницях. От крилаті та балістичні ракети це страшно.
А ті 2000 одиниць техніки можна вмить знищити (але це більше до НАТО, нам вони таку зброю не дають)
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02.04.2022 12:27 Відповісти
пристрелял свой кольт. неплохо 27 очков на 50 метров. макаров и на 25 метров такого не дает
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02.04.2022 12:04 Відповісти
Літачки коптерів пабєждають... 😁
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02.04.2022 12:30 Відповісти
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02.04.2022 12:42 Відповісти
Почему Генштаб ВСУ не указывает количество освобожденных сел и городов?
Такая информация воодушевляет не меньше, чем количество уничтоженной техники.
В крайнес случае Цензор мог бы сам добавлять такую информацию.
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02.04.2022 13:35 Відповісти
потери ордло сюда не входят, их вообще за людей не считают.
а есть ещё санитарные потери рф.
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03.04.2022 05:31 Відповісти
Каждое утро встречаю ожиданием breaking news, что бункерный упырь, это поганое *****, застрелен, зарезан, удушен, отравлен или уничтожен любым другим способом. Или подох по воле Небес. Пока еще это не случилось. Но час близится.

Груз бесчисленных преступлений против украинского народа висит над Россией. Украина победит. Не избежать кровавой смуты в России. Не найдется такой всемирной милости, которая могла бы простить российскому быдлу российское людоедство. У меня отвращение к казням, но мысленно я уже присутствую со злорадным чувством облегчения на публичной расправе с ***** и шайкой его подонков.

Мы здесь тоже не сидим сложа руки и требуем от Президента и Конгресса решительного ответа, крайних мер, чтобы закрыть украинское небо и украинские границы. И политика США меняется на глазах. Мы собираем деньги для героической украинской армии и готовимся встретить у себя дона украинских беженцев и детей.

Украина, конечно же победит и возродится к новой мощи и красоте. Украина будет сильнейшей и самой процветающей страной Европы. И Европа будет проситься в Украину. Но замечательной стране, пролившей реки крови в одиночной геройской самообороне, не нужны будут трусливые старые европейские проститутки, умиротворяющие свои нежные задницы на мягких диванах.
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03.04.2022 07:45 Відповісти
 
 