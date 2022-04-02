Порошенко закликав Норвегію збільшити видобуток нафти і газу та надати Україні засоби ППО
Петро Порошенко в інтерв´ю норвезькому телеканалу VG закликав Норвегію збільшити видобуток нафти і газу, а також передати Україні системи протиповітряного та протиракетного захисту.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сайт політсили "Європейська солідарність".
"Ми зараз перебуваємо у Києві, а позаду мене можна побачити житлові будинки, що зазнали обстрілів російськими крилатими ракетами. Це звісно призвело до численних жертв серед цивільного населення. Оце і є путінський стиль війни, катастрофічної війни", – зазначив Петро Порошенко.
"Хотів би подякувати Норвегії за прояв солідарності, адже Норвегія ще ніколи не передавала військову допомогу країні, яка не є членом НАТО. Ми дуже за це вдячні", – сказав п’ятий Президент.
На запитання, як Норвегія могла б зараз підтримати Україну, Порошенко сказав: "коротка відповідь – зброя. Норвезькі системи протиповітряного захисту та протиракетні системи власне і є тим, що нам однозначно треба саме зараз".
"Для Норвегії є також спеціальні пропозиції. Перша позиція – санкцій, які б не дозволили російським кораблям заходити у норвезькі порти. Друга позиція – збільшення виробництва вами нафти і газу для того, щоб замістити російські енергетичні ресурси, і таким чином припинити фінансувати Росію", – наголосив Петро Порошенко.
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ще і саудам відправлять.
до сіх існувало "правило" - спочатку куримо твоє, а потім кожний своє.
все вже - на своє час переходити.
Учи украинский, рашотроллик.
Sigrid Undset "Tilbake til fremtiden"
В 1940 году знаменитая норвежская писательница Сигрид Унсет, автор исторической трилогии "Кристин, дочь Лавранса", за которую она в 1928 году получила Нобелевскую премию, была вынуждена бежать из оккупированной немцами Норвегии. Ее путь в США лежал через Швецию, Россию и Японию. Уже в Америке она написала книгу о своем путешествии, где среди прочего рассказала о четырнадцати днях пребывания в Советском Союзе. Свидетельство Унсет так резко отличалось от того, что писали в то время о России "друзья СССР" Ромен Роллан или Лион Фейхтвангер, что первый тираж вышедшего в 1945 году в Норвегии "Возвращения в будущее" был изъят из продажи по требованию советского посольства и во избежание дипломатического скандала. Снова книга вышла в Норвегии в 1949 году, уже после смерти писательницы.
Рекомендую прочитать (кто этого еще не сделал) - очень красноречивое свидетельство о том, что собой представляла МОСКАЛЬСКАЯ ЫМПЕРИЯ накануне той войны, которую она же сама и спровоцировала!
https://readli.net/download.php?id=169009 Возвращение в будущее