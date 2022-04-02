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Порошенко закликав Норвегію збільшити видобуток нафти і газу та надати Україні засоби ППО

Петро Порошенко в інтерв´ю норвезькому телеканалу VG закликав Норвегію збільшити видобуток нафти і газу, а також передати Україні системи протиповітряного та протиракетного захисту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сайт політсили "Європейська солідарність".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський закликав ЄС і Норвегію закрити порти для російських суден

"Ми зараз перебуваємо у Києві, а позаду мене можна побачити житлові будинки, що зазнали обстрілів російськими крилатими ракетами. Це звісно призвело до численних жертв серед цивільного населення. Оце і є путінський стиль війни, катастрофічної війни", – зазначив Петро Порошенко.

"Хотів би подякувати Норвегії за прояв солідарності, адже Норвегія ще ніколи не передавала військову допомогу країні, яка не є членом НАТО. Ми дуже за це вдячні", – сказав п’ятий Президент.

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На запитання, як Норвегія могла б зараз підтримати Україну, Порошенко сказав: "коротка відповідь – зброя. Норвезькі системи протиповітряного захисту та протиракетні системи власне і є тим, що нам однозначно треба саме зараз".

"Для Норвегії є також спеціальні пропозиції. Перша позиція – санкцій, які б не дозволили російським кораблям заходити у норвезькі порти. Друга позиція – збільшення виробництва вами нафти і газу для того, щоб замістити російські енергетичні ресурси, і таким чином припинити фінансувати Росію", – наголосив Петро Порошенко.

Норвегія (759) Порошенко Петро (15162)


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Топ коментарі
+16
Норм - кожен робить для перемоги України все, що може👍
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02.04.2022 11:53
+12
А дебіли не розуміли, що мирне небо над їхніми головами тримав Порох з тим військом, з яким няньчився всі 5 років своєї каденціі... Ну що, як вам "мір в глазах у ху#ла"?
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02.04.2022 12:06
+10
Спасибо Петру Алексеевичу за укреплениz, которые он понастроил на Донбассе. Сколько русского скота полегло штурмуя их, это дорогого стоит. Лучший президент для меня ever!
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02.04.2022 12:09
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главный дедушка США анонсировал выход на рынок 120 млрд барелей нефти. договорился с 12 странами. что будет хз.
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02.04.2022 12:16 Відповісти
норвегі можуть накачать тим пердежом всю Европу, як схочуть.
ще і саудам відправлять.
до сіх існувало "правило" - спочатку куримо твоє, а потім кожний своє.
все вже - на своє час переходити.
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02.04.2022 11:52 Відповісти
Норм - кожен робить для перемоги України все, що може👍
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02.04.2022 11:53 Відповісти
А тебе не быть философом, на жаль...
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02.04.2022 12:05 Відповісти
А дебіли не розуміли, що мирне небо над їхніми головами тримав Порох з тим військом, з яким няньчився всі 5 років своєї каденціі... Ну що, як вам "мір в глазах у ху#ла"?
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02.04.2022 12:06 Відповісти
На жаль - прислівникова сполука, яка складається з прийменника та іменника, пишеться окремо. Для перевірки між словами можна поставити прикметник (на превеликий жаль).
Учи украинский, рашотроллик.
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02.04.2022 12:06 Відповісти
Рашотролли и подоляшавки! ФАС!!!
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02.04.2022 11:59 Відповісти
Порошенко не советовал Германии расконсервировать их АЄС ? Зря ...
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02.04.2022 12:00 Відповісти
Німці вже замислилися над створенням своєї ППО, а це багато що значить
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02.04.2022 13:35 Відповісти
Саме так! Наш цензор запостив твій висер?
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02.04.2022 12:19 Відповісти
Спасибо Петру Алексеевичу за укреплениz, которые он понастроил на Донбассе. Сколько русского скота полегло штурмуя их, это дорогого стоит. Лучший президент для меня ever!
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02.04.2022 12:09 Відповісти
Сигрид Унсет «Возвращение в будущее»
Sigrid Undset "Tilbake til fremtiden"

В 1940 году знаменитая норвежская писательница Сигрид Унсет, автор исторической трилогии "Кристин, дочь Лавранса", за которую она в 1928 году получила Нобелевскую премию, была вынуждена бежать из оккупированной немцами Норвегии. Ее путь в США лежал через Швецию, Россию и Японию. Уже в Америке она написала книгу о своем путешествии, где среди прочего рассказала о четырнадцати днях пребывания в Советском Союзе. Свидетельство Унсет так резко отличалось от того, что писали в то время о России "друзья СССР" Ромен Роллан или Лион Фейхтвангер, что первый тираж вышедшего в 1945 году в Норвегии "Возвращения в будущее" был изъят из продажи по требованию советского посольства и во избежание дипломатического скандала. Снова книга вышла в Норвегии в 1949 году, уже после смерти писательницы.

Рекомендую прочитать (кто этого еще не сделал) - очень красноречивое свидетельство о том, что собой представляла МОСКАЛЬСКАЯ ЫМПЕРИЯ накануне той войны, которую она же сама и спровоцировала!

https://readli.net/download.php?id=169009 Возвращение в будущее
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02.04.2022 12:12 Відповісти
На ту тему гарно все розписав Андре Жид в "Поверненні з СРСР"... Все передбачив...
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02.04.2022 12:16 Відповісти
Когда я читал мемуары Рабичева https://imwerden.de/pdf/rabichev_vojna_vse_spishet_2010__ocr.pdf "Война все спишет" , то абсолютно понимал ПРАВДИВОСТЬ прочтенного, потому что "узнавал" те отношения и БАРДАК, с тем, что еще застал уже на заре совковой эпохи. Нынешние РАБЫ - потомки РАБОВ МОСКАЛЬКОЙ ЫМПЕРИИ по сути не изменились (не эволюционировали, просто живут в более комфортных услових, но стоит им оказаться в тех же обстоятельствах, что оказались их прадеды и выходит НАТУРА кацапа - УБИЙЦЫ, НАСИЛЬНИКА и БЕЗПРИДЕЛЬЩИКА)! Также, тонкие и ЕДКИЕ замечания Сигрит о "особенностях" быта в совке, вызавали во мне знакое чувство и свои собственные ощущения и воспоминания, я тоже не могу понять (до сих пор) как же можно ЗАСРАТЬ ВСЕ ВОКРУГ (в прямом смысле) там где живешь, ведь даже у кошек и собак есть санитарно-гигиенический инстинкт ("кодекс"), где этого делать нельзя или нужно прикопать (хотя бы)!
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02.04.2022 12:39 Відповісти
Я родился и ранее детство провел в Украине и когда навещал оставшихся родычей (и землю предков) еще до 2014 года, то бывало проезжал транзитом через паРашку (было удобно и проще логистически лететь через Москву), то вдоль Ж/Д пути когда поездом едишь в Украину нет пограничого шлагбаума на линии разграницения между странами, но я ВСЕГДА БЕЗОШИБОЧНО ОПРЕДЕЛЯЛ, ГДЕ НАЧИНАЕТСЯ УКРАИНА: если дома перекошеные и убогие, а в полях еще ничего не растет и часто порасло бурьяном (по весне) - то это паРашка, а как только появляются пусть и не богатые, но ухоженные домишки, и каждом огороде с тяпкой, граблями и другим инвентарем стоят "жопой к верху" и уже зеленеет, а кое где и цветет (не говоря уже о глинянных горшках на изгороди и подсолнухах), то это уже однозначно УКРАИНА!
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02.04.2022 12:55 Відповісти
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02.04.2022 13:08 Відповісти
 
 