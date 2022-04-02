ЗСУ збили вертоліт ворога за допомогою Starstreak у Луганській області, -The Times

ЗСУ вперше у війні з РФ успішно застосували Starstreak, який вражає цілі трьома кінетичними дротиками.

За допомогою Starstreak було збито російський вертоліт Мі-28Н у Луганській області, повідомляє видання The Times, передає Цензор.НЕТ.

Ці зенітно-ракетні комплекси прибули в Україну з Великої Британії майже тиждень тому і вже показують свою ефективність.

Starstreak можуть знищувати гелікоптери та літаки на швидкості 3 махи, тобто втричі більше швидкості звуку. Досі вони не мали реального бойового застосування.

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